Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von thermoelektrischen Materialien durch Verunreinigungen

Wissenschaftler haben erhebliche Fortschritte bei der Erforschung der Auswirkungen von Verunreinigungen auf die mechanischen Eigenschaften von thermoelektrischen Materialien erzielt. Diese Materialien haben die einzigartige Fähigkeit, Abwärme in Strom umzuwandeln und sind daher in verschiedenen Anwendungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von entscheidender Bedeutung.

Forscher der Skoltech, dem Emanuel-Institut für biochemische Physik der RAS und anderen führenden wissenschaftlichen Organisationen in Russland und Israel haben eine Studie über die Auswirkungen von Verunreinigungen auf Bleitellurid (PbTe), ein thermoelektrisches Material, durchgeführt. Die Ergebnisse ihrer Forschung, veröffentlicht in den Applied Physics Letters, bieten wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften und Lebensdauer von thermoelektrischen Generatoren.

Bleitellurid wird derzeit in Regionen eingesetzt, in denen herkömmliche Stromleitungen nicht möglich sind, beispielsweise auf Gasleitungen. Durch den Einsatz von thermoelektrischen Materialien kann die durch die Verbrennung von Gas erzeugte Hitze in Strom umgewandelt werden, um Sensoren mit Energie zu versorgen. Bleitellurid neigt jedoch dazu, sich zu verschlechtern, wenn es mit Materialien in Kontakt kommt, die einen unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen.

Die Forschung ergab, dass die mechanischen Eigenschaften des Materials je nach Art der Dotierung variieren – also dem Prozess, bei dem Verunreinigungen in die Kristallstruktur eines Halbleiters eingeführt werden. N-Typ-Dotierung, bei der ein Überschuss an Elektronen als Hauptladungsträger entsteht, erhöht die Verformbarkeit und verringert das Risiko der Verschlechterung. Im Gegensatz dazu erhöht die P-Typ-Dotierung, bei der „Löcher“ als Hauptladungsträger genutzt werden, die Härte des Materials, macht es jedoch spröder.

Diese Erkenntnisse werden die Auswahl eines geeigneten Dotierstoffs erleichtern, der die mechanischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von thermoelektrischen Generatoren auf Bleitellurid-Basis verbessern kann. Die Studie wurde von der Russischen Akademie der Wissenschaften unterstützt und trägt zur Entwicklung fortschrittlicher Berechnungsmethoden bei, um das Verhalten von Materialien unter komplexen Bedingungen wie Temperatur und Korrelationseffekten vorherzusagen.

Durch die Nutzung des Potenzials von Verunreinigungen legen Wissenschaftler den Grundstein für die Gestaltung und Entwicklung effizienterer und robusterer thermoelektrischer Materialien und tragen so zum globalen Ziel der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Abwärme bei.

Definitionen:

– Thermoelektrische Materialien: Materialien, die die einzigartige Fähigkeit besitzen, Abwärme in Strom umzuwandeln.

– Verunreinigungen: Fremdkörper oder Elemente, die einem Material zugefügt werden.

– Mechanische Eigenschaften: Die Eigenschaften eines Materials in Bezug auf sein Verhalten unter mechanischer Belastung, wie Festigkeit, Verformbarkeit und Härte.

– Dotierung: Der Prozess, bei dem Verunreinigungen in die Kristallstruktur eines Halbleiters eingeführt werden.

– Verformbarkeit: Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Zugspannung zu verformen, ohne zu brechen.

– Spröde: Die Tendenz eines Materials, leicht zu brechen oder zu zerbrechen, wenn es Spannungen ausgesetzt ist.

