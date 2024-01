Unlocking the Potential of Bioengineering for Vaccine Adjuvants

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Wissenschaftler am John Innes Centre das Feld der Impfverstärker durch innovative bioengineering Techniken revolutioniert. Der Fokus dieser Studie liegt auf QS-21, einem leistungsstarken Verstärker, der traditionell aus der Rinde des umweltbelastenden Seifenbaumbaums gewonnen wird. Verstärker spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Wirksamkeit von Impfstoffen, indem sie die Immunantwort stimulieren. QS-21 wurde in Impfstoffen gegen Krankheiten wie Gürtelrose und Malaria eingesetzt.

Die nachhaltige Beschaffung von QS-21 war jedoch aufgrund der schädlichen Auswirkungen der Ernte von Seifenbäumen auf die Umwelt ein erhebliches Anliegen. Mit diesem Hindernis vor Augen wandten sich die Forscher am John Innes Centre der Bioengineering zu, um eine nachhaltigere Lösung zu finden.

Durch Nutzung der kürzlich veröffentlichten Genomsequenz des Seifenbaumbaums identifizierte das Team erfolgreich die komplexe Abfolge von Genen und Enzymen, die für die Produktion von QS-21 verantwortlich sind. Mit einem bahnbrechenden Ansatz replizierten sie diesen chemischen Weg in Tabakpflanzen, was einen bemerkenswerten Fortschritt in der nachhaltigen Verstärkerproduktion darstellt.

Mit der Möglichkeit, QS-21 außerhalb des Seifenbaumbaums herzustellen, haben die Forscher beispiellose Möglichkeiten für bio-engineerte Impfverstärker geschaffen. Professorin Anne Osbourn erklärt: „Unsere Studie eröffnet die Möglichkeit, diese Verbindungen zu untersuchen und zu verbessern, um eine stärkere Immunantwort auf Impfstoffe zu fördern und gleichzeitig auf die Gewinnung aus Seifenbäumen zu verzichten.“

Die Herausforderungen bei der Replikation von QS-21 in einem alternativen Wirt waren keine kleine Leistung. Die komplexe Struktur und der zuvor unbekannte biochemische Weg stellten signifikante Hindernisse dar. Durch fortgeschrittene Techniken zur Genexpression, metabolomische und Kernspinresonanz-(NMR) Plattformen konnten die Forscher erfolgreich die finalen 20 Gene und Enzyme identifizieren, die zur Produktion von QS-21 erforderlich sind.

Dr. Laetitia Martin, die Hauptautorin der Studie, drückt ihre Begeisterung aus und sagt: „Dies ist ein bahnbrechender Fortschritt, da QS-21 in einem heterologen Expressionssystem noch nie zuvor hergestellt wurde. Dadurch können wir ein besseres Verständnis für seine Wirkungsweise gewinnen und Bedenken hinsichtlich Maßstab und potenzieller Toxizität ansprechen.“

Die Auswirkungen dieser Forschung sind immens und ermöglichen eine nachhaltigere Produktion von QS-21. Es trägt nicht nur zum wissenschaftlichen Fortschritt bei, sondern leistet auch einen positiven Beitrag zu globalen Gesundheitsinitiativen. Dr. Martin reflektiert die Bedeutung ihrer Arbeit und betont die Auswirkungen, die sie auf das Leben der Menschen haben kann, und sagt: „Es ist wirklich lohnend zu wissen, dass mein Projekt durch die nachhaltigere Herstellung von Impfstoffen Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.“

Diese bahnbrechende Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature Chemical Biology, markiert einen bedeutenden Meilenstein im Bereich des Bioengineerings für Impfverstärker. Mit den nun offenen Türen für weitere Fortschritte hat die Zukunft der Impfstoffentwicklung großes Potenzial.

