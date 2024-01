Unerwartete Entdeckung von Astronomen in der Suche nach der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung

Astronomen, die Daten des Fermi Gammastrahlen-Weltraumteleskops der NASA analysieren, sind auf ein überraschendes Lichtsignal gestoßen, das jenseits unserer Galaxie seinen Ursprung hat. Das Teleskop, das dafür entwickelt wurde, Gammastrahlen zu erkennen, die energetische Lichtausbrüche sind, die durch gewaltsame kosmische Ereignisse entstehen, hat über einen Zeitraum von 13 Jahren eine Fülle von Daten geliefert. Alexander Kashlinsky, ein Kosmologe an der University of Maryland und dem Goddard Space Flight Center der NASA, machte diese unerwartete Entdeckung bei einem kürzlichen Treffen der American Astronomical Society.

Das Gammastrahlensignal befand sich in einem anderen Teil des Himmels als der, nach dem die Wissenschaftler ursprünglich gesucht hatten. Bemerkenswert dabei war, dass es mit einem anderen unerklärten Merkmal in Verbindung zu stehen schien, das mit hochenergetischen kosmischen Teilchen verbunden ist. In einem in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Forschungsartikel berichtete das Team über seine Ergebnisse und hob deren potenzielle Auswirkungen auf das Verständnis des frühen Universums hervor.

Wissenschaftler haben das kosmische Mikrowellenhintergrund (CMB), das älteste bekannte Licht im Universum, lange Zeit untersucht, da es wertvolle Einblicke in die Frühphasen des Universums bietet. Das CMB entsteht, wenn sich das heiße, expandierende Universum abkühlt und nach dem Urknall die ersten Atome bildet. Ein signifikanter Charakterzug des CMB, den Astronomen in den 1970er Jahren entdeckten, ist seine Dipolstruktur, bei der sich an beiden Enden entgegengesetzte Ladungen zeigen. Diese Dipolstruktur geht wahrscheinlich auf die Bewegung unseres Sonnensystems relativ zum CMB zurück.

Das Forscherteam wollte andere Formen von Licht, wie Gammastrahlen, untersuchen, um das im CMB beobachtete Dipolmuster zu bestätigen oder herauszufordern. Indem sie 13 Jahre lang Gammastrahlendaten des Fermi Large Area Teleskops der NASA kombinierten, fand das Team einen Gammastrahlendipol am südlichen Himmel, weit entfernt von der Position des CMB-Gipfels. Die Stärke dieses Dipols war zehnmal größer als erwartet, basierend auf unserer Bewegung. Interessanterweise haben die Forscher eine ähnliche Eigenschaft entdeckt, die 2017 vom Pierre Auger Observatorium in Argentinien in Bezug auf ultrahochenergetische kosmische Strahlen festgestellt wurde.

Diese Ergebnisse legen eine mögliche Verbindung zwischen dem Gammastrahlen-Gipfel und den ultrahochenergetischen Teilchen nahe. Astronomen stehen nun vor der Herausforderung, die Quelle zu identifizieren, die für die Produktion beider Phänomene verantwortlich ist, oder alternative Erklärungen zu liefern. Diese unerwartete Entdeckung eröffnet neue Forschungsmöglichkeiten zur Erforschung der Geheimnisse der frühen Phasen des Universums.

FAQ

Was ist die kosmische Mikrowellenhintergrund (CMB)?

Die kosmische Mikrowellenhintergrund (CMB) ist das älteste bekannte Licht im Universum. Es ist ein Überrest der Abkühlungsphase des heißen, expandierenden Universums nach dem Urknall. Das CMB besteht aus schwachen Mikrowellen, die 1965 erstmals entdeckt wurden und wertvolle Einblicke in das frühe Universum liefern.

Was sind Gammastrahlen?

Gammastrahlen sind extrem energiereiche Lichtausbrüche. Sie entstehen durch gewaltsame Ereignisse im Weltraum, wie explodierende Sterne und nukleare Explosionen.

Was ist die Bedeutung des Dipolmusters im CMB?

Das Dipolmuster im kosmischen Mikrowellenhintergrund (CMB) ist gekennzeichnet durch zwei Enden mit entgegengesetzten Ladungen. Dieses Muster ist wahrscheinlich das Ergebnis der Bewegung unseres Sonnensystems relativ zum CMB. Die Untersuchung des Dipols kann wertvolle Informationen über physikalische Prozesse im frühen Universum liefern.