Ubisoft in der Kritik für den Einsatz von Text-to-Speech für NPCs in Prince of Persia: The Lost Crown

Ubisoft ist in die Kritik geraten, weil sie ein Text-to-Speech (TTS)-Programm verwendet haben, um eine der unwichtigeren nicht-spielbaren Charaktere (NPC) in ihrem kürzlich veröffentlichten Spiel Prince of Persia: The Lost Crown zu vertonen. Der Charakter Kalux klingt spürbar anders als die anderen vertonten Charaktere im Spiel. Es scheint, dass Ubisoft möglicherweise vergessen hat, eine menschliche Stimme für die Rolle aufzunehmen und hinzuzufügen. Diese Vernachlässigung hat Bedenken über den zunehmenden Einsatz von KI und TTS in Videospielen aufkommen lassen. Kritiker befürchten, dass dieser Trend möglicherweise zur Ersetzung von menschlichen Synchronsprechern in der Branche führen könnte.

Erklärung von Ubisoft:

Als Ubisoft um einen Kommentar gebeten wurde, bestätigte das Unternehmen, dass sie den Einsatz von TTS verantworten. Sie erklärten, dass während des Entwicklungsprozesses vorläufige Assets wie TTS verwendet werden können, bis die endgültige Synchronisation vorliegt. Allerdings stellte Ubisoft fest, dass die englische Version von Kalux‘ Dialogen nicht ordnungsgemäß umgesetzt wurde und mit einem kommenden Patch aktualisiert wird. Das Spiel ist vollständig vertont in mehreren Sprachen und Ubisoft gab an, dass Kalux bedauerlicherweise bei den englischen Sprachcredits übersehen wurde.

KI-Einfluss auf menschliche Berufe:

Obwohl die Generierung von Kalux‘ Stimme durch ein TTS-Programm möglicherweise ein unbeabsichtigter Fehler war, lenkt dies die Aufmerksamkeit auf das allgemeinere Thema des KI-Einflusses auf menschliche Berufe in der Spielebranche. Ubisofts jüngster Einsatz von Nvidias Avatar Cloud Engine, die KI-gesteuerte Technologie zur Erstellung lebensechter Spielecharaktere nutzt, wirft Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Beteiligung von KI an der Spieleentwicklung auf. Diese Technologie ermöglicht es Spielern, mit NPCs mit ihrer eigenen Stimme zu interagieren und KI-generierte Antworten zu erhalten.

Kontroversen und Bedenken:

Der Einsatz von KI-generierten Stimmen in Spielen wie The Finals und die Ersetzung eines verstorbenen Synchronsprechers in Cyberpunk 2077 durch KI haben Debatten über die Auswirkungen auf menschliche Schauspieler und Arbeitsplatzverdrängung ausgelöst. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA hat sogar eine umstrittene Vereinbarung mit Replica Studios, einem Unternehmen für generative KI-Stimmen, getroffen, um Standards für KI-Stimmen auf Basis von realen Synchronsprecherprofilen festzulegen. Die Abhängigkeit von KI in verschiedenen Branchen, einschließlich Gaming, hat Bedenken hinsichtlich des potenziellen Verlusts menschlicher Arbeitsplätze aufkommen lassen.

FAQs:

Warum hat Ubisoft ein Text-to-Speech-Programm für Kalux‘ Stimme verwendet?

Ubisoft behauptet, dass während des Entwicklungsprozesses vorläufige Assets wie TTS oft verwendet werden, bis die endgültige Synchronisation abgeschlossen ist. Im Fall von Kalux‘ englischen Dialogen wurden sie jedoch nicht ordnungsgemäß umgesetzt und werden in einem zukünftigen Patch aktualisiert.

Bedeutet dies, dass KI menschliche Synchronsprecher in Videospielen ersetzen wird?

Obwohl der Einsatz von KI in der Videospielentwicklung zunimmt, ist noch nicht klar, ob sie menschliche Synchronsprecher vollständig ersetzen wird. Die Kontroverse um Kalux‘ Stimme wirft Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen auf menschliche Arbeitsplätze auf, aber es bleibt abzuwarten, inwieweit KI in Zukunft genutzt wird.

Welche anderen Unternehmen wurden für ihren Einsatz von KI kritisiert?

Neben der Gaming-Branche wurden Unternehmen wie Duolingo und Wizards of the Coast ebenfalls für ihre Abhängigkeit von KI kritisiert, die potenziell menschliche Arbeitsplätze beeinflussen könnte. Die Debatte über die Rolle von KI in verschiedenen Branchen entwickelt sich weiter.