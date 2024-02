Die bevorstehende totale Sonnenfinsternis am 8. April 2024 ist nur eine von vielen Finsternissen, die einem Muster folgen, das als Saros-Zyklus bekannt ist. Dieser Zyklus, genauer gesagt Saros 139, hat die Aufmerksamkeit von Astronomen und Finsternis-Enthusiasten auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Der Saros-Zyklus ist ein wiederkehrendes Muster, das etwa alle 18,03 Jahre oder 6.585 1/3 Tage wiederholt wird. Dies entspricht 223 Rückkehrungen zum Neumond, der alle 29,530589 Tage stattfindet.

Die vorherige Finsternis im Saros 139 fand am 29. März 2006 statt, fast 18 Jahre und 10 1/3 Tage vor dem bevorstehenden Ereignis am 8. April. Schaut man in die Zukunft, wird die nächste Finsternis in diesem Zyklus in 18 Jahren und 11 1/3 Tagen am 20. April 2042 stattfinden. Was faszinierend ist, ist, dass jede dieser Finsternisse, obwohl sie an unterschiedlichen geografischen Orten stattfinden, demselben Muster weltweit folgt.

Saros 139 begann am 17. Mai 1501 mit seiner ersten Finsternis in den weit nördlichen Regionen der Welt. Die letzte Finsternis dieser Serie wird voraussichtlich am 3. Juli 2763 an der Küste der Antarktis stattfinden. Das Faszinierende an Saros-Zyklen ist, dass diejenigen, die am aufsteigenden Knoten des Mondes beginnen, wie Saros 139, in der Nähe des Nordpols beginnen und in der Nähe des Südpols enden. Umgekehrt beginnen Saros-Zyklen, die mit dem absteigenden Knoten des Mondes zusammenfallen, in den südpolaren Regionen und enden im Norden.

Mit dem Fortschreiten der Serie Saros 139 nimmt die Dauer ihrer zentralen Finsternisse allmählich zu. Am 8. April 2024 wird diese Finsternis die längste totale Sonnenfinsternis der Serie mit einer Dauer von 4 Minuten und 28 Sekunden präsentieren. Im Vergleich zur vorherigen Finsternis am 29. März 2006, die eine Dauer von 4 Minuten und 7 Sekunden hatte, wird das bevorstehende Ereignis länger sein. Ebenso wird die Finsternis am 20. April 2042 mit einer Dauer von 4 Minuten und 51 Sekunden noch länger sein.

Bemerkenswerterweise wird die Serie Saros 139 in den nächsten 162 Jahren weiterhin längere totale Sonnenfinsternisse produzieren. Es wird vorausgesagt, dass am 16. Juli 2186 eine totale Sonnenfinsternis in dieser Serie bemerkenswerte 7 Minuten und 29 Sekunden dauern wird. Diese Finsternis wird den Rekord für die längste totale Sonnenfinsternis innerhalb eines Zeitraums von 10.000 Jahren halten, von 4000 v. Chr. bis 6000 n. Chr.

Das einzigartige Zusammentreffen von Faktoren wie der Ausrichtung von Sonne und Mond und der Lage der größten Finsternis nahe dem Äquator trägt zur Seltenheit dieser lang anhaltenden Finsternisse bei. Im Fall von Saros 139 übertreffen fünf von 43 totalen Finsternissen eine Dauer von sieben Minuten. Diese Serie hebt sich unter den 40 aktiven solaren Saros-Zyklen zu jedem gegebenen Zeitpunkt hervor.

Die bevorstehende Finsternis am 8. April markiert die 30. Finsternis in der grandiosen Abfolge der Solarfinsternisse des Saros 139. Mit ihrem bemerkenswerten Muster und der kontinuierlichen Zunahme der Dauer der Finsternisse fasziniert Saros 139 weiterhin Astronomen und Finsternis-Enthusiasten und erinnert uns an die großartige und zyklische Natur der Himmelsereignisse.

Schlüsselbegriffe:

– Saros-Zyklus: Ein wiederkehrendes Muster von Finsternissen, das ungefähr alle 18,03 Jahre stattfindet.

– Saros 139: Ein spezifischer Saros-Zyklus, der am 17. Mai 1501 begann und seine letzte Finsternis am 3. Juli 2763 haben wird.

– Zentrale Finsternisse: Finsternisse, bei denen der Mond die Sonne vollständig bedeckt.

– Aufsteigender Knoten: Der Punkt, an dem der Mond die Umlaufbahn der Erde kreuzt, wenn er sich von Süden nach Norden bewegt.

– Absteigender Knoten: Der Punkt, an dem der Mond die Umlaufbahn der Erde kreuzt, wenn er sich von Norden nach Süden bewegt.