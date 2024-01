Tips zum Beweiden von Getreidestoppeln: Die Gesundheit Ihrer Herde gewährleisten

Agriculture Victoria hat kürzlich seine Online-Ressource zum Beweiden von Getreidestoppeln aktualisiert und liefert damit zeitnahe und entscheidende Informationen für Schafbesitzer. Die Webseite mit dem Titel „Ernährungsbedürfnisse von Schafen beim Beweiden von Stoppeln“ bietet wertvolle Einblicke in die Verwaltung der variablen Futterqualität, um die Gesundheit der Herde aufrechtzuerhalten.

Das Beweiden von Stoppeln kann eine effektive Nahrungsquelle für Schafe während der Sommer- und Herbstsaison sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Futterqualität der Stoppeln erheblich variieren kann, weshalb der Einsatz von Schafzusätzen notwendig ist.

Ein wichtiger Aspekt beim Beweiden von Stoppeln ist der Energie- und Proteingehalt der Ernährung. Der Wert der Stoppelfütterung ergibt sich aus Restgetreide und der Menge an grünem Pflanzenmaterial, das sowohl geschossenes Getreide als auch Sommerunkräuter enthalten kann. Das Verständnis der Variabilität des Futterwerts für verschiedene Arten von Stoppeln sowie Methoden zur Messung auf Ihrem Betrieb ist entscheidend, um das Wohlergehen Ihrer Herde sicherzustellen.

Die aktualisierte Ressource bietet nicht nur Informationen zu den ernährungsphysiologischen Anforderungen beim Beweiden von Stoppeln, sondern weist auch auf potenzielle Gesundheitsprobleme hin, mit denen Schafe konfrontiert sein können. Dazu gehören Getreidevergiftung, Nitratvergiftung, Lupinose, Thiaminmangel, Wassertasche und Würmer. Es betont die Bedeutung, sicherzustellen, dass die Schafe volle Bäuche haben, bevor sie auf eine Stoppelfläche geführt werden. Alternativ kann eine schrittweise Einführung durch Begrenzung der Beweidungszeit oder die Nutzung eines Zellbeweidungssystems erfolgen.

Darüber hinaus warnt die Ressource davor, dass nach Sommerregen giftige Unkräuter auftreten können, die für Schafe, die auf Stoppeln grasen, ein Risiko darstellen. Im Allgemeinen sollten Tiere nach sechs Wochen oder wenn Getreide und grünes Futter unter 40 kg pro Hektar fallen, von der Fläche entfernt werden.

Durch das Beweiden von Stoppeln können Schafbesitzer nicht nur ihre Herden mit Nahrung versorgen, sondern auch die Stoppelmengen reduzieren, was den Landwirten beim Übergang in die Herbst- und Wintersaison zugute kommt.

Zusammenfassend bietet die aktualisierte Ressource von Agriculture Victoria wertvolle Tipps und Erkenntnisse für Schafbesitzer, die die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Herde beim Beweiden von Getreidestoppeln gewährleisten. Das Verständnis der ernährungsphysiologischen Anforderungen, potenzieller Gesundheitsprobleme und richtiger Managementtechniken ist entscheidend, um eine gesunde und blühende Herde zu erhalten.

Schlüsselbegriffe und Fachbegriffe:

– Beweiden von Stoppeln: Die Praxis, Schafe die Restmaterialien in einem Feld grasen zu lassen, nachdem eine Ernte eingebracht wurde.

– Futterqualität: Der ernährungsphysiologische Wert des Futters, das Tieren zur Verfügung steht.

– Restgetreide: Die Menge an Getreide, die nach der Ernte auf dem Feld verbleibt.

– Geschossenes Getreide: Getreide, das beschädigt oder verdorben ist.

– Lupinose: Eine Krankheit bei Schafen, die durch den Verzehr von schimmligen oder verdorbenen Lupinen verursacht wird.

– Thiaminmangel: Ein Mangel an Thiamin (Vitamin B1) in der Ernährung, der zu Gesundheitsproblemen bei Schafen führen kann.

– Wassertasche: Ein Zustand bei Schafen, der durch übermäßigen Wasserkonsum verursacht wird und zu Aufblähungen und anderen Gesundheitsproblemen führt.

