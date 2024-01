TESS entdeckt neue Exoplaneten mit längeren Umlaufzeiten

TESS, der Weltraumteleskop der NASA zur Suche nach durchlaufenden Exoplaneten, hat erneut unser Verständnis vom Universum revolutioniert. In einer bahnbrechenden Studie haben Forscher 85 Kandidaten für Exoplaneten mit längeren Umlaufzeiten entdeckt, was die Möglichkeit bietet, Planeten bei kühleren Temperaturen zu finden.

Im Gegensatz zu früheren Methoden, die mindestens drei Durchgänge erforderten, um einen Exoplaneten zu entdecken, konzentrierte sich diese Studie auf Systeme, die nur zwei Durchgänge zeigten. Diese längeren Umlaufzeiten, die zwischen 20 und 700 Tagen liegen, bieten eine einzigartige Möglichkeit, Exoplaneten in einem Temperaturbereich zu erkunden, der möglicherweise lebensfreundlich ist. Diese Planeten befinden sich in der „bewohnbaren Zone“, von der Wissenschaftler glauben, dass sie der optimale Abstand von einem Stern ist, um flüssiges Wasser zu unterstützen und daher möglicherweise Leben beherbergen zu können.

Obwohl weitere Beobachtungen erforderlich sind, um diese Kandidaten als Exoplaneten zu bestätigen, sind die Forscher optimistisch für die Zukunft. Durch die Veröffentlichung ihrer Entdeckungen laden sie Astronomen auf der ganzen Welt dazu ein, zur Studie beizutragen und ein tieferes Verständnis für diese faszinierenden Exoplaneten zu gewinnen.

Das Team verwendete einen Algorithmus, um nach Durchgängen unter einer Auswahl von 1,4 Millionen Sternen zu suchen. Durch einen sorgfältigen Auswahlprozess haben sie ihre Suche auf 85 Sternensysteme eingegrenzt, die anscheinend Exoplaneten beherbergen und nur zwei Durchgänge im TESS-Datensatz aufweisen. Diese bahnbrechende Methode ermöglicht die Entdeckung von Planeten, die viel kühler und potenziell vielfältiger sind als diejenigen, die bei herkömmlichen Durchgangssuchen gefunden wurden.

Die Entdeckung dieser 85 potenziellen Exoplaneten ist sowohl bedeutend als auch aufregend. Sechzig der Kandidaten sind völlig neue Entdeckungen, während 25 von unabhängigen Forschungsteams mit alternativen Techniken identifiziert wurden. Die Bandbreite der Entdeckungen unterstreicht die gemeinschaftliche und inklusive Natur der TESS-Mission und fördert ein größeres Wissen und eine größere Erforschung auf dem Gebiet der Exoplaneten.

Die von Faith Hawthorn, einer Doktorandin an der University of Warwick, geleitete Studie trägt einen bedeutenden Beitrag zur wissenschaftlichen Gemeinschaft bei. Sie wurde in den Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society (MNRAS) veröffentlicht und festigt ihren Platz als angesehenes Forschungsstück, das unser Verständnis vom Universum erweitert und uns möglicherweise näher daran bringt, bewohnbare Exoplaneten zu entdecken.

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite): TESS ist ein NASA-Satellit, der speziell darauf ausgelegt ist, nach Exoplaneten zu suchen, die um die hellsten Sterne in der Nähe der Erde kreisen.

Exoplaneten: Exoplaneten sind Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems existieren und Sterne außerhalb der Sonne umkreisen.

Durchgänge: Durchgänge treten auf, wenn ein Exoplanet vor seinem Mutterstern vorbeizieht und eine leichte Verringerung der Helligkeit des Sterns aus Sicht der Erde verursacht.

Bewohnbare Zone: Die bewohnbare Zone, auch bekannt als „Goldlöckchen-Zone“, bezieht sich auf den Bereich an Abständen von einem Stern, in dem Bedingungen für flüssiges Wasser auf der Oberfläche eines Planeten geeignet sind. Sie gilt als ein entscheidender Faktor zur Bestimmung des Potenzials eines Planeten, Leben zu unterstützen.

Algorithmus: Ein Algorithmus ist ein schrittweises Verfahren oder eine Reihe von Regeln zur Lösung eines Problems oder zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe.

Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society (MNRAS): MNRAS ist eine wissenschaftliche Zeitschrift, die Forschungsartikel im Bereich Astronomie und Astrophysik veröffentlicht.

Die bahnbrechende Studie, die in dem Artikel diskutiert wird, betont die Entdeckung von 85 Kandidaten für Exoplaneten mit längeren Umlaufzeiten und bietet damit die Möglichkeit, Planeten bei kühleren Temperaturen zu finden.

Im Gegensatz zu früheren Methoden konzentrierte sich diese Studie auf Systeme, die nur zwei Durchgänge zeigten, was es den Forschern ermöglichte, Exoplaneten in einem Temperaturbereich zu erkunden, der möglicherweise lebensfreundlich ist.

Weitere Beobachtungen sind erforderlich, um diese Kandidaten als Exoplaneten zu bestätigen, aber durch die Veröffentlichung ihrer Entdeckungen laden die Forscher Astronomen weltweit dazu ein, zur Studie beizutragen und ein tieferes Verständnis für diese faszinierenden Exoplaneten zu gewinnen.

Das Team nutzte einen Algorithmus, um unter einer Auswahl von 1,4 Millionen Sternen nach Durchgängen zu suchen und ihre Suche auf 85 Sternensysteme einzuschränken, die anscheinend Exoplaneten beherbergen und zwei Durchgänge im TESS-Datensatz aufweisen.

Die Entdeckung dieser 85 potenziellen Exoplaneten ist bedeutend, wobei 60 Kandidaten völlig neue Entdeckungen sind und 25 von unabhängigen Forschungsteams mit alternativen Techniken identifiziert wurden. Dies unterstreicht den gemeinschaftlichen Charakter der TESS-Mission und die Erforschung von Exoplaneten.

Die von Faith Hawthorn, einer Doktorandin an der University of Warwick, geleitete Studie wurde in den Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society (MNRAS) veröffentlicht und festigt ihre Bedeutung bei der Erweiterung unseres Verständnisses des Universums und möglicherweise bringt sie uns näher an die Entdeckung bewohnbarer Exoplaneten.

Verwandte Links:

NASA TESS-Mission

Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society (MNRAS)