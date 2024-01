SpaceX Mission Axiom-3 zur Internationalen Raumstation verzögert sich

Die kommende Axiom-3-Mission der NASA, ein privater Start zur Internationalen Raumstation (ISS), wurde von Mittwoch auf Donnerstag verschoben. Die Verzögerung dient dazu, SpaceX zusätzliche Zeit für notwendige Vorstartkontrollen und Datenanalysen an der Falcon 9-Rakete und der Crew Dragon-Kapsel zu geben.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Falcon 9-Rakete am Donnerstag um 16:49 Uhr ET vom Kennedy Space Center in Florida abheben. Der Livestream der frühen Phasen der Mission und die Ankunft der Crew auf der ISS am Samstagmorgen stehen zur Ansicht bereit. Einzelheiten dazu, wie man die Übertragung anschauen kann, finden Sie auf Digital Trends.

Die Axiom-3-Crew, bestehend aus dem europäischen Astronauten des Projekts der Europäischen Weltraumorganisation Marcus Wandt, dem Kommandanten Michael López-Alegría, dem Piloten Walter Villadei und dem Missions Spezialisten Alper Gezeravcı, wird sich der derzeit siebenköpfigen Crew auf der ISS anschließen. Dies wird die erste Reise von Wandt und Gezeravcı ins All sein, während López-Alegría und Villadei bereits Erfahrung im Orbit haben. Während ihrer Zeit auf der ISS werden die Mitglieder der Axiom-3-Crew an über 30 wissenschaftlichen Experimenten teilnehmen und über 50 Outreach-Veranstaltungen per Videolink mit Organisationen auf der Erde durchführen.

Die Axiom-3-Mission markiert einen wichtigen Meilenstein, da es der erste bemannte Start von US-amerikanischem Boden seit der Crew-7-Mission von SpaceX im August 2023 sein wird. Axiom Space, der Veranstalter der Mission, hat zuvor zwei privat finanzierte Missionen zur ISS im Jahr 2022 und 2023 durchgeführt. Es handelt sich jedoch um die erste privat finanzierte europäische Astronautenmission, die ins All startet.

Die Wetterbedingungen an der Space Coast sind derzeit günstig für den neu geplanten Start am Donnerstag. Bei technischen Problemen in letzter Minute wird SpaceX Aktualisierungen auf ihren Social-Media-Plattformen bereitstellen. Achten Sie auf eventuelle Änderungen im Startplan, wenn Sie den Livestream dieser historischen Mission ansehen möchten.

