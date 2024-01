Neue Technologie nutzt Licht, um Kohlendioxid-Emissionen zu erfassen

Die Erfassung von Kohlendioxid (CO2)-Emissionen ist entscheidend für den Kampf gegen den Klimawandel, aber bisherige Methoden sind kostspielig und energieintensiv. Eine bahnbrechende neue Technologie könnte jedoch eine Lösung bieten. Forscher haben einen Weg entdeckt, Licht und spezielle lichtauslösende Moleküle zu nutzen, um CO2 aus Gasgemischen zu extrahieren.

Die innovative Methode, die in einer Studie veröffentlicht im Journal Chemistry of Materials detailliert beschrieben wird, hat das Potenzial, den Energiebedarf für die Erfassung von CO2 erheblich zu reduzieren. Durch die Nutzung von Sonnenlicht wird der Prozess nachhaltiger und effizienter.

Traditionell haben Kohlenstoffabscheidungsprojekte flüssige oder feste Materialien verwendet, um CO2-Emissionen in Kraftwerken und industriellen Anlagen aufzunehmen. Diese Materialien sind jedoch oft teuer und erfordern eine Erwärmung, um das gefangene CO2 freizusetzen. Diese neue Technik bietet eine einfachere Alternative.

Unter der Leitung von Maria Lukatskaya, einer Professorin an der ETH Zürich, hat das Forschungsteam eine Kohlenstoffabscheidungstechnik entwickelt, die auf den verschiedenen Formen beruht, die CO2 in sauren und alkalischen Lösungen annimmt. In alkalischen Lösungen reagiert das CO2, um kohlensäurehaltige Salze zu bilden. Diese chemische Reaktion ist reversibel und kann durch Änderung des Säuregehalts der Flüssigkeit ausgelöst werden.

Um dies zu erreichen, führten die Forscher Photo-Säuren ein, lichtaktivierte Moleküle, die die Flüssigkeit durch Lichteinwirkung sauer machen. Indem sie ein Gasgemisch durch die photo-säurehaltige Flüssigkeit leiten und es dann mit Licht bestrahlen, wird das CO2 in Carbonate umgewandelt. Die Carbonate können dann einfach als CO2-Gas gesammelt und für die Lagerung oder weitere Verwendung vorbereitet werden.

Die Vorteile dieser Technologie sind zweifach. Erstens kann sie mit Sonnenlicht betrieben werden und reduziert damit den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kohlenstoffabscheidungsmethoden. Zweitens ist der Prozess schnell und dauert nur Sekunden bis Minuten pro Zyklus im Vergleich zu thermisch getriebenen Ansätzen.

Obwohl noch weitere Arbeiten zur Verbesserung der Stabilität der Photo-Säuren erforderlich sind, ebnet dieser Durchbruch den Weg für eine nachhaltigere und kosteneffizientere Lösung zur Erfassung von Kohlendioxid-Emissionen. Während die Welt ihre Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels fortsetzt, bieten innovative Technologien wie diese Hoffnung, globale Klimaziele zu erreichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist der Hauptfokus des Artikels?

A: Der Artikel behandelt eine neue Technologie, die Licht und lichtauslösende Moleküle verwendet, um Kohlendioxid (CO2)-Emissionen auf eine kostengünstige und energieeffiziente Weise zu erfassen.

F: Wie funktioniert die neue Technologie?

A: Die Forscher haben eine Kohlenstoffabscheidungstechnik entwickelt, die auf den verschiedenen Formen von CO2 in sauren und alkalischen Lösungen basiert. Durch die Einführung von photo-sauren, lichtaktivierten Molekülen in eine alkalische Flüssigkeit kann das CO2 bei Lichteinwirkung in Carbonate umgewandelt werden. Diese Carbonate können dann einfach gesammelt werden.

F: Was sind die Vorteile dieser Technologie?

A: Die neue Technologie kann mit Sonnenlicht betrieben werden und reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu traditionellen Kohlenstoffabscheidungsmethoden. Außerdem dauert der Prozess nur Sekunden bis Minuten pro Zyklus und ist damit schneller als thermisch getriebene Ansätze.

F: Was waren die Einschränkungen früherer Kohlenstoffabscheidungsmethoden?

A: Frühere Methoden beruhten auf teuren flüssigen oder festen Materialien, die erhitzt werden mussten, um das gefangene CO2 freizusetzen. Diese Methoden waren kostspielig und energieintensiv.

Definitionen

1. Kohlenstoffabscheidung: Der Prozess der Erfassung und Speicherung von Kohlendioxid-Emissionen, die bei industriellen Prozessen entstehen, um zu verhindern, dass sie in die Atmosphäre freigesetzt werden.

2. Kohlensäurehaltige Salze: Verbindungen, die entstehen, wenn Kohlendioxid (CO2) mit alkalischen Lösungen reagiert und Salze wie Natriumcarbonat bildet.

3. Photo-Säuren: Lichtaktivierte Moleküle, die verwendet werden, um den Säuregehalt einer Flüssigkeit durch Lichteinwirkung zu verändern.

