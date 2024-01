Neue Studie beleuchtet das Eintreffen von Tyrannosaurus rex in Nordamerika

Eine kürzlich in Scientific Reports veröffentlichte Studie liefert neue Erkenntnisse über die Ursprünge der ikonischen Dinosaurierart Tyrannosaurus rex in Nordamerika. Durch die Einführung seines frühestens bekannten Verwandten auf dem Kontinent stellt die Studie bisherige Annahmen über die evolutionäre Reise von T. rex in Frage.

Die Studie konzentriert sich auf eine neu entdeckte Unterart namens Tyrannosaurus mcraeensis, die älter und primitiver als ihr berühmter Cousin ist, aber eine vergleichbare Größe hat. Ein teilweiser Schädel, der im westlichen New Mexico gesammelt wurde und derzeit im New Mexico Museum of Natural History & Science ausgestellt ist, bildet Grundlage für diese wegweisende Forschung. Die Ergebnisse legen nahe, dass Tyrannosaurus in Nordamerika Millionen von Jahren existierte, bevor Paläontologen ursprünglich glaubten.

Diese Entdeckung hat Wissenschaftler von der University of Bath, der University of Utah, der Harrisburg University und anderen Institutionen veranlasst, die evolutionäre Geschichte von T. rex neu zu bewerten. Durch eine eingehende Studie des New Mexico Tyrannosaurus wurden subtile Unterschiede zwischen diesem Exemplar und zuvor entdeckten T. rex-Skeletten identifiziert. Diese Diskrepanzen deuten darauf hin, dass der New Mexico Tyrannosaurus eine völlig neue Art ist.

Tyrannosaurus mcraeensis, wie sein berühmter Verwandter, war ein massiver Fleischfresser und erreichte eine Länge von bis zu 40 Fuß und eine Höhe von 12 Fuß. Obwohl er T. rex vorausgeht, deuten die Unterschiede in der Kieferstruktur darauf hin, dass er kein direkter Vorfahr ist. Diese Erkenntnis legt die Möglichkeit nahe, dass noch weitere Tyrannosaurier-Arten entdeckt werden könnten.

Erweiterung unseres Wissens über Tyrannosaurier

Darüber hinaus erweitert diese neue Studie unser Verständnis von Tyrannosauriern in vielerlei Hinsicht. Sie zeigt, dass Spitzenprädatoren wie Tyrannosaurus vor etwa 72 Millionen Jahren im heutigen Süden der Vereinigten Staaten lebten, viel früher als bisher angenommen. Es ist wahrscheinlich, dass T. rex in Süd-Nordamerika entstanden ist und sich später westwärts ausgebreitet hat.

Die in dieser Studie gesammelten Fossilien zeigen auch, dass größere und weiterentwickelte Tyrannosaurier-Arten im südlichen Teil der Vereinigten Staaten entstanden sind, während kleinere und primitivere Arten in Regionen wie Montana und Kanada beheimatet waren. Dies legt nahe, dass Körpergrößenmuster bei Dinosauriern von denjenigen bei modernen Säugetieren abwichen.

Zusammenfassend liefert diese Studie wertvolle Informationen über das Eintreffen und die Evolution von Tyrannosaurus rex in Nordamerika. Sie unterstreicht die Bedeutung laufender Forschung und Exploration, um die Geheimnisse dieser antiken Giganten zu enthüllen.

Häufig gestellte Fragen