Neue Methode beschleunigt das Verständnis der Genregulierung bei Bakterien

Bakterielle Infektionen stellen nach wie vor eine globale Bedrohung dar und verursachen jedes Jahr Millionen von Todesfällen. Einer der Hauptgründe für dieses immer größere Problem ist die zunehmende Resistenz von Bakterien gegenüber Antibiotika. Um dieser Resistenz entgegenzuwirken, ist es wichtig, zu verstehen, wie die mRNA-Produktion für jedes bakterielle Gen reguliert wird. Bisherige Ansätze zur Untersuchung der Genregulierung waren jedoch zeitaufwändig und mühsam.

In einer bahnbrechenden Studie haben Forscherinnen und Forscher der NYU Grossman School of Medicine und der University of Illinois Urbana-Champaign eine neue Methode entdeckt, die die Bemühungen zur Erforschung der Genregulierung bei Bakterien deutlich beschleunigen könnte. Die in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie konzentriert sich darauf, wie Gene ein- und ausgeschaltet werden, während Bakterien wachsen, und liefert wertvolle Erkenntnisse über ihre Regulation.

Das Forschungsteam hat herausgefunden, dass während des Zellzyklus, wenn bakterielle Zellen sich vermehren und wachsen, die ständige Replikation von Genen genutzt werden kann, um Erkenntnisse über die Genregulierung zu gewinnen. Sie verglichen diesen Prozess mit einem Elektrokardiogramm in der Medizin, bei dem Muster der elektrischen Aktivität den Zustand der Herzgesundheit eines Patienten offenbaren. Ähnlich erzeugen Muster von Veränderungen der mRNA-Häufigkeit während der Genreplikation eine Signatur auf einem Diagramm, die die Autoren als Transkriptions-Replikations-Interaktionsprofil (TRIP) bezeichnen.

Durch die Analyse von TRIPs waren die Forscherinnen und Forscher in der Lage, spezifische Muster zu identifizieren, die mit bestimmten Genmerkmalen, wie Repression, verbunden sind. Repressierte Gene zeigen charakteristische spitze TRIP-Muster, die darauf hindeuten, dass ein Protein die Produktion der mRNA dieses Gens blockiert. Das Ziel des Teams ist es, zu verstehen, wie die Genregulierung diese TRIPs formt, und sie zu nutzen, um die Genregulierung für Tausende von Genen bei Bakterien zu diagnostizieren.

Die Auswirkungen dieser Studie sind vielversprechend. Die Forscherinnen und Forscher planen, die TRIPs von Genen, die an der Fähigkeit von Bakterien zur Krankheitsverursachung beteiligt sind, zu untersuchen, um Einblicke in die Unterbrechung oder Verzögerung ihrer Wirkungen zu gewinnen. Technologische Fortschritte in der Verfolgung der Genaktivität in einzelnen Zellen, wie scRNA-seq und smFISH, haben diese Studie ermöglicht.

Die Ergebnisse dieser Studie haben das Potenzial, unser Verständnis der Genregulierung bei Bakterien zu revolutionieren. Durch das Aufdecken der Feinheiten, wie Gene ein- und ausgeschaltet werden, können Forscherinnen und Forscher wirksamere Strategien zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen und bakteriellen Infektionen entwickeln.

Definitionen:

Antibiotikaresistenz: Die Fähigkeit von Bakterien, den Wirkungen von Antibiotika zu widerstehen, wodurch die Behandlung weniger effektiv bei der Abtötung oder Kontrolle der Bakterien wird.

mRNA: Messenger-RNA; eine Art von RNA, die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen transportiert, wo sie in Proteine übersetzt wird.

Genregulierung: Der Prozess der Kontrolle der Genexpression, um sie ein- oder auszuschalten und die Produktion spezifischer Proteine zu bestimmen.

Repression: Im Kontext der Genregulierung bezieht sich Repression auf das Blockieren oder Hemmen der Genexpression, was die Produktion eines bestimmten Proteins verhindert.

