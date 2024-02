NASA-Mission SpaceX Crew-9: Fortschritte in der Weltraumerkundung und -forschung

Die bevorstehende Mission SpaceX Crew-9 der NASA hat zum Ziel, vier Crewmitglieder zur Internationalen Raumstation (ISS) zu bringen, wo sie eine Vielzahl von operativen und Forschungstätigkeiten durchführen werden. Diese bedeutende Mission markiert einen weiteren Meilenstein für das anhaltende Engagement der Agentur, wissenschaftliches Wissen voranzutreiben, neue Technologien zu testen und sich auf zukünftige bemannte Marsmissionen vorzubereiten.

Die Crewmitglieder, die mit dem Raumschiff Dragon starten werden, umfassen die NASA-Astronauten Kommandantin Zena Cardman, Pilot Nick Hague und Missionsspezialistin Stephanie Wilson sowie den Kosmonauten der Roscosmos-Missionsspezialist Aleksandr Gorbunov. Sie werden sich im August den Mitgliedern der Expedition 71 und 72 für einen kurzen Zeitraum anschließen, um den Übergang mit der Mission SpaceX Crew-8 der NASA zu ermöglichen.

Kommandantin Zena Cardman, eine erstmalige Astronautin, bringt umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Geobiologie und geochemischer Kreislauf in unterirdischen Umgebungen mit zur Mission. Mit einem Bachelor-Abschluss in Biologie und einem Master-Abschluss in Meereswissenschaften hat Cardman an Echtzeit-Stationseinsätzen und der Entwicklung von lunarer Oberflächenerkundung mitgewirkt.

Pilot Nick Hague, der bereits zwei Starts hinter sich hat, hat insgesamt 203 Tage im Weltraum verbracht. Hague’s bisherige Erfahrungen umfassen einen schwierigen Startabbruch aufgrund eines Fehlers im Raketenantrieb. Er hat aktiv an zahlreichen Experimenten in den Bereichen Biologie, Biotechnologie, Naturwissenschaften und Erdwissenschaften teilgenommen. Hague hat auch zu Upgrades der Raumstation beigetragen und während seiner früheren Missionen eine wichtige Rolle als Flugingenieur gespielt.

Missionsspezialistin Stephanie Wilson, eine erfahrene Astronautin mit drei vorherigen Raumflügen, hat 42 Tage im Weltraum verbracht. Im Laufe ihrer Karriere hat Wilson bedeutende Beiträge zur Installation von Modulen, Inspektionsaufgaben, Umsiedlung von Solarmodulen und Versorgungsmissionen geleistet. Sie hat auch umfangreich an den Systemen der Internationalen Raumstation und an Nutzlastoperationen während ihrer Tätigkeit bei der NASA gearbeitet.

Missionsspezialist Aleksandr Gorbunov, der neueste Crewmitglied der Roscosmos, bringt eine solide Ingenieursausbildung in die Mission ein. Seine Erfahrung in Raumfahrzeugen und Oberstufen sowie seine Arbeit im Flugzeug- und Flugzeugtriebwerk-Betrieb und -Reparatur werden für die Bemühungen der Crew von unschätzbarem Wert sein.

Die Mission SpaceX Crew-9 ist Teil des Commercial Crew Program der NASA, das sich zum Ziel gesetzt hat, sicheren und kosteneffektiven Transport zur und von der ISS unter Verwendung amerikanischer Raketen und Raumschiffe herzustellen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die ISS als wesentliches Testfeld für Langzeit-Weltraumflüge gedient und eine Plattform für wegweisende Forschung und technologische Fortschritte bereitgestellt.

Während die NASA ihre Artemis-Kampagne fortsetzt, die sich auf die Erforschung des Mondes konzentriert und den Weg für zukünftige bemannte Missionen zum Mars ebnet, erkennt die Agentur die Bedeutung von kommerziellen Partnerschaften für die Erweiterung der Möglichkeiten in der niedrigen Erdumlaufbahn an. Durch Zusammenarbeit mit kommerziellen Unternehmen strebt die NASA an, eine robuste Wirtschaft in der niedrigen Erdumlaufbahn zu fördern und die Grenzen der menschlichen Weltraumerkundung zu erweitern.

Für weitere Informationen zum Commercial Crew Program der NASA und zur bevorstehenden Mission SpaceX Crew-9 besuchen Sie: [https://www.nasa.gov/commercialcrew](https://www.nasa.gov/commercialcrew)

