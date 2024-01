Nasa bleibt zuversichtlich im Wettlauf um die Mondlandung trotz Chinas ehrgeiziger Pläne

Zusammenfassung:

Der Administrator der Nasa, Bill Nelson, hat sein Vertrauen zum Ausdruck gebracht, dass die Vereinigten Staaten China im Wettlauf um die Entsendung von Astronauten zum Mond übertreffen werden. Trotz der ambitionierten Pläne Chinas, bis 2030 am südlichen Pol des Mondes zu landen, konzentriert sich die US darauf, bis September 2026 Astronauten auf den Mond zu bringen. Sicherheits- und technische Herausforderungen haben zu Verzögerungen bei der Mission geführt, aber die Nasa ist entschlossen, die Sicherheit zu priorisieren und diese Hindernisse zu überwinden. Es gibt Anzeichen für eine Zusammenarbeit zwischen den USA und China in der Raumfahrt, da die Nasa US-Forschern Zugang zu von Chinas Chang’e-5-Mission zurückgebrachten Mondproben ermöglicht hat. Es bestehen jedoch Bedenken hinsichtlich Chinas potenzieller territorialer Ansprüche auf den Mond unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Forschung.

Nasa bleibt entschlossen, China im Wettlauf um die Mondlandung zu übertreffen

Der Administrator der Nasa, Bill Nelson, hat die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten betont, China im Wettlauf um die Entsendung von Astronauten zum Mond zu übertreffen. Trotz der ambitionierten Pläne Chinas, bis 2030 am südlichen Pol des Mondes zu landen, ist Nelson zuversichtlich, dass die USA ihr Ziel erreichen werden, bis September 2026 Astronauten auf den Mond zu bringen. Nelson äußerte diesen Glauben während einer Medientelekonferenz am 9. Januar.

Sicherheits- und technische Herausforderungen haben dazu geführt, dass die Nasa ihre bevorstehenden Missionen umplanen musste. Eine Mission mit vier Astronauten, die ursprünglich für später in diesem Jahr geplant war, wurde auf September 2025 verschoben. Ebenso wurde die erste bemannte Mondlandung seit über einem halben Jahrhundert, die ursprünglich für 2025 geplant war, auf September 2026 verschoben. Nelson betonte, dass die Sicherheit ihre oberste Priorität habe und diese Verschiebungen erforderlich seien, um den erfolgreichen Abschluss der Missionen zu gewährleisten.

China konzentriert sich hingegen stark auf seine Pläne zur Erforschung des Mondes. Mit dem Ziel, bis 2030 Astronauten oder „Taikonauten“ zum Mond zu schicken, konzentriert sich China auf den südlichen Pol des Mondes aufgrund seines potenziellen Vorkommens von Wassereis. Um dies zu erreichen, plant China, bis 2027 oder 2028 ein neues für Menschen geeignetes Raumschiff zu testen und eine Zwei-Start-Strategie zur Bewältigung technologischer Herausforderungen zu nutzen.

In einer überraschenden Maßnahme hat die Nasa US-Forschern den Zugang zu Mondproben ermöglicht, die von Chinas Chang’e-5-Mission zurückgebracht wurden. Dies deutet auf eine gewisse Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in der Raumfahrt hin. Es bestehen jedoch Bedenken hinsichtlich Chinas potenzieller territorialer Ansprüche auf den Mond unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Forschung.

Trotz Verzögerungen und steigender Kosten in den letzten zehn Jahren bleibt die Nasa dem Ziel, Astronauten auf den Mond zu bringen, verpflichtet. Die geschätzten Gesamtkosten des Mondlandungsprogramms belaufen sich laut Regierungsprüfungen bis 2025 auf 93 Milliarden US-Dollar. Die Nasa setzt weiterhin die Sicherheit an erste Stelle und arbeitet an diesen Herausforderungen, um ihre Position als Führer in der Raumfahrt zu behaupten.

FAQs

1. Werden die Vereinigten Staaten China im Wettlauf um die Entsendung von Astronauten zum Mond übertreffen?

Der Administrator der Nasa, Bill Nelson, äußert Zuversicht, dass die USA im September 2026 als erste Astronauten zum Mond bringen werden.

2. Welche Gründe gibt es für die Verzögerungen der Missionen?

Die Verzögerungen werden hauptsächlich durch Sicherheits- und technische Herausforderungen verursacht, die die Nasa vor der Durchführung der Missionen bewältigen muss.

3. Wie nähert sich China der Erforschung des Mondes?

China konzentriert sich auf den südlichen Pol des Mondes, von dem angenommen wird, dass er eine große Menge an Wassereis enthält. China plant, bis 2027 oder 2028 ein neues für Menschen geeignetes Raumschiff zu testen und eine Zwei-Start-Strategie zur Bewältigung technologischer Herausforderungen zu nutzen.

4. Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen den USA und China in der Raumfahrt?

Es gibt Anzeichen für eine Zusammenarbeit, da die Nasa US-Forschern den Zugang zu von Chinas Chang’e-5-Mission zurückgebrachten Mondproben ermöglicht hat.

5. Was sind die geschätzten Kosten des Mondlandungsprogramms der Nasa?

Die Gesamtkosten des Programms werden laut Regierungsprüfungen bis 2025 auf 93 Milliarden US-Dollar geschätzt.