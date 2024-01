Mars‘ Äquatorial-Eis: Eine überraschende Entdeckung

Tief unter dem äquatorialen Mars liegt ein faszinierendes Geheimnis, das darauf wartet, erkundet zu werden. Neueste Erkenntnisse der Raumsonde Mars Express der Europäischen Weltraumorganisation haben das Vorhandensein eines vermuteten Vorrats an gefrorenem Wassereis enthüllt, der, wenn er schmelzen würde, den gesamten Planeten mit einem mindestens 1,5 Meter tiefen Ozean bedecken würde.

Diese aufregenden Enthüllungen stellen bisherige Annahmen in Frage und eröffnen neue Möglichkeiten für zukünftige Erkundungen. „Wir erwarten keinen polaren Eiskappe am Äquator zu sehen“, erklärt Colin Wilson, der Projektwissenschaftler der Europäischen Weltraumorganisation. Die von der Raumsonde empfangenen Radarsignale entsprechen den Merkmalen von geschichtetem Eis und ähneln auffällig den Signalen, die von den polaren Kappen des Mars stammen, die bekanntermaßen reich an Eis sind. Führende Experten wie Thomas Watters vom Smithsonian Institut betonen die Bedeutung dieser Entdeckung und bezeichnen sie als das größte Reservoir an Wassereis, das bisher in der Nähe des Mars-Äquators entdeckt wurde.

Es gibt jedoch Hindernisse zu überwinden. Die geschätzten Eisablagerungen, die etwa 3,7 Kilometer dick sind, liegen unter einer herausfordernden Schicht aus verhärteter Asche und trockenem Staub, die sich über Hunderte von Metern erstreckt. Außerdem sind sie stark mit Staubpartikeln verschmutzt. Erste Einschätzungen legten nahe, dass das gefrorene Wasser möglicherweise in Form von Staub vorliegt. Aktuelle Beobachtungen deuten jedoch auf eine weit faszinierendere Möglichkeit hin.

Andrea Cicchetti, Mitautor der Studie am Nationalen Institut für Astrophysik in Italien, hebt die unerwarteten Eigenschaften dieser Ablagerungen hervor. „Angesichts ihrer Tiefe würden wir erwarten, dass die MFF (Medusae Fossae Formation) unter ihrem eigenen Gewicht komprimiert wird, wenn es sich nur um einen riesigen Haufen Staub handelt“, erklärt Cicchetti. Die geringe Dichte und die teilweise Transparenz der Ablagerungen stimmen mit bisherigen Entdeckungen gefrorenen Wassers auf dem Mars überein.

Diese Enthüllung eines umfangreichen unterirdischen Wassereis-Reservoirs in der Nähe des Mars-Äquators stellt unser Verständnis von der Zusammensetzung des Planeten in Frage und wirft faszinierende Fragen über das Potenzial für zukünftige bemannte Missionen auf. Diese Erkenntnisse erinnern uns daran, dass der Mars uns weiterhin überrascht und dazu einlädt, seine verborgenen Geheimnisse zu enthüllen und die unbekannten Tiefen unseres Nachbarplaneten zu erforschen.

