Lettuce im Weltraum: Ein Kampf mit Bakterien

Lettuce, ein Grundnahrungsmittel in der Ernährung von Astronauten auf der Internationalen Raumstation (ISS), sieht sich einer unerwarteten Herausforderung in der gewichtslosen Umgebung des Weltraums gegenüber. Aktuelle Forschungen der University of Delaware haben gezeigt, dass Salat, der unter Bedingungen angebaut wird, die die Schwerelosigkeit imitieren, anfälliger für bakterielle Infektionen wie E. coli und Salmonellen ist im Vergleich zu Salat auf der Erde.

Die in Scientific Reports und npj Microgravity veröffentlichte Studie wirft Bedenken über mögliche Ausbrüche von durch Lebensmittel übertragbaren Krankheiten auf der ISS auf. Während Salat in hydroponischen Kammern auf der Raumstation angebaut wird, um die Mahlzeiten der Astronauten zu diversifizieren, stellen krankheitserregende Pathogene in der Umgebung eine Bedrohung für das Wohlbefinden der Besatzung dar.

Um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit nachzuahmen, führten die Forscher der Universität Experimente durch, bei denen der Salat der simulierten Schwerelosigkeit ausgesetzt wurde. Überraschenderweise ging die Abwehrmechanik der Pflanze bei der Einführung von Bakterien nach hinten los. Anstatt die Stomata, die Poren, durch die Pflanzen atmen, zu schließen, erweiterten sich die grünen Blätter und ermöglichten es den Pathogenen, leichter einzudringen.

Noah Totsline, der Hauptautor der Studie, zeigte sich überrascht von dieser Reaktion und betonte, dass die Ergebnisse unerwartet waren. Das Team entdeckte weiterhin, dass Salmonellen unter simulierten Bedingungen der Schwerelosigkeit eine größere Fähigkeit hatten, das Blattgewebe zu befallen, im Vergleich zu normalen Erdbedingungen.

Kali Kniel, eine Professorin am Delaware Biotechnology Institute der University of Delaware, betonte die Notwendigkeit, Risiken für die derzeitigen und zukünftigen Bewohner der ISS vorauszusehen und zu reduzieren. Mit der zunehmenden Präsenz von Menschen im Weltraum ist es entscheidend, ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich menschliche Krankheitserreger mit Pflanzen interagieren, die im Weltraum angebaut werden.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, schlug Kniel vor, mit sterilisierten Samen zu beginnen, um das Vorhandensein schädlicher Mikroorganismen auf den Pflanzen zu minimieren. Selbst bei der Vorsichtsmaßnahme mit sterilen Samen können Mikroorganismen jedoch immer noch in die Weltraumumgebung gelangen und die Pflanzen potenziell kontaminieren.

Mit dem weiteren Vordringen in die Erforschung des Weltraums und der zunehmend realistischen Möglichkeit einer menschlichen Besiedlung über unseren Planeten hinaus liefert die Forschung wertvolle Einblicke in die Feinheiten der Lebensmittelproduktion im Weltraum. Bei der Beliebtheit von hydroponischen Systemen scheint der Anbau von Salat eine erfolgversprechende Option für zukünftige Astronauten zu sein, wodurch es entscheidend wird, effektive Strategien zur Minderung des Risikos von bakteriellen Infektionen in Mikrogravitationsumgebungen zu entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bemühungen, den Weltraum bewohnbar zu machen, nicht nur technologische Fortschritte erfordern, sondern auch ein gründliches Verständnis der Faktoren, die die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen. Die Forschung der University of Delaware beleuchtet dieses komplexe Gleichgewicht und trägt zu den laufenden Bemühungen bei, eine sichere und nachhaltige Umgebung für Menschen im Weltraum zu schaffen.

Definitionen:

– Mikrogravitation: Der Zustand, in dem die Schwerkraft stark reduziert oder eliminiert ist, wie im Weltraum.

– Hydroponik: Eine Methode des Pflanzenanbaus in einer nährstoffreichen Wasserkultur ohne Boden.

