Komet ‚Old Faithful‘ überrascht Astronomen mit ungewöhnlichem Verhalten

Astronomen weltweit waren erstaunt, als der Komet 12P/Pons-Brooks, liebevoll als ‚Old Faithful‘ bekannt, am 29. Dezember 2023 nicht seinem üblichen Muster regelmäßiger Ausbrüche von Eis und Staub ins All folgte. Dieses unerwartete Ereignis hat die Wissenschaftler verwirrt und sie scharf darauf gemacht, die Ursache dieses plötzlichen Schweigens zu verstehen.

Der Komet 12P/Pons-Brooks, der 1812 von Jean-Louis Pons entdeckt und später unabhängig von William Robert Brooks im Jahr 1883 wiederentdeckt wurde, wurde beobachtet, wie er alle 15 Tage eine kryovulkanische Aktivität durchläuft. Dieses vorhersehbare Muster von Ausbrüchen tritt auf, wenn die der Sonne zugewandte Seite des Kometen von der solaren Hitze beeinflusst wird. Jedoch hat der Ausbruch des Kometen am 29. Dezember diese Routine durchbrochen und Fragen nach möglichen Veränderungen in der Ausrichtung seines Kerns, der Erschöpfung flüchtiger Stoffe oder temporären Verstopfungen von Öffnungen aufgeworfen.

Forscher haben das Verhalten des Kometen sorgfältig überwacht und aus ihren Beobachtungen eine Lichtkurve erstellt. Diese Lichtkurve zeigt deutlich das fehlende Ereignis am 29. Dezember, nachdem es zuvor drei aufeinanderfolgende Ausbrüche am 15. November, 1. Dezember und 14. Dezember gegeben hatte. Diese Ausbrüche führten zur Bildung einer hufeisenförmigen Koma, die durch die Freisetzung großer Mengen an Materie ins All entstand.

Während der Grund für dieses unerwartete Verhalten weiterhin unbekannt ist, bleiben die Astronomen hoffnungsvoll, dass der Komet irgendwann seinen üblichen Rhythmus wieder aufnimmt und somit neue Erkenntnisse über sein Verhalten und seine Zusammensetzung liefert. Das bevorstehende Erscheinungsjahr 2024 wird mit Spannung erwartet, da der Komet voraussichtlich am 21. April seinen höchsten Punkt erreichen wird. Bei einem Abstand von 0,78 AE von der Sonne und 1,60 AE von der Erde wird geschätzt, dass er eine Helligkeit von 4,5 erreicht und möglicherweise mit bloßem Auge sichtbar ist. Die engste Annäherung des Kometen fällt mit einer totalen Sonnenfinsternis am 8. April zusammen, was eine einzigartige Gelegenheit für Himmelsbeobachter bietet, beide Ereignisse zu beobachten. Aufgrund der Unberechenbarkeit der Helligkeit des Kometen können jedoch Ferngläser oder Teleskope erforderlich sein, um ihn zu sehen.

Während die Astronomen gespannt auf weitere Entwicklungen warten, fasziniert das Rätsel um ‚Old Faithful‘ weiterhin die astronomische Gemeinschaft und erinnert uns an die unendliche und unvorhersehbare Natur unseres Universums.

