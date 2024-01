Japan’s SLIM-Craft landet erfolgreich auf dem Mond und fokussiert sich auf Präzisionstechnologie

Japan hat einen bedeutenden Meilenstein in seinen Weltraumerkundungsbemühungen erreicht, als seine Raumsonde, der Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), eine weiche Landung auf der Mondoberfläche absolvierte. Mit diesem Erfolg ist Japan das fünfte Land in der Geschichte, das den Mond erreicht hat, nach den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, China und Indien.

Obwohl die Raumfahrtoffiziellen mehr Zeit benötigen, um zu analysieren, ob SLIM sein Hauptziel einer punktgenauen Landung erreicht hat, bleiben sie optimistisch hinsichtlich des Erfolgs der Mission. Hitoshi Kuninaka, Leiter des Instituts für Raumfahrt- und Astronautik, ist der Meinung, dass Japans Raumfahrtprogramm zumindest einen „mindestens“ Erfolg erzielt hat.

Allerdings hatte die Sonde einen Rückschlag zu verzeichnen, da ihr Solarpanel keinen Strom erzeugte, was ihre Aktivität auf dem Mond möglicherweise verkürzen könnte. Trotzdem wurden die kleinen Rover der SLIM erfolgreich gestartet und Daten werden zur Erde übertragen.

SLIM ist eine leichte Raumsonde, etwa von der Größe eines Personenkraftwagens, ausgestattet mit fortschrittlicher „Präzisionslande“-Technologie. Im Gegensatz zu früheren Mondlandungen zielt SLIM darauf ab, ein Ziel von nur 100 Metern zu treffen, was eine viel größere Kontrolle und Präzision ermöglicht. Eine erfolgreiche punktgenaue Landung wäre weltweit ein Novum und würde zur Entwicklung eines nachhaltigen Langzeit-Sonden-Systems im Weltraum beitragen.

Das Projekt stellt den Höhepunkt von zwei Jahrzehnten präzisionstechnischer Arbeit der Japanischen Raumfahrtagentur (JAXA) dar. Durch die erfolgreiche Landung auf dem Mond und die Sammlung entscheidender Daten über ihren Landeplatz ebnet SLIM den Weg für weitere Fortschritte in Japans Raumfahrttechnologie.

Japans Fortschritte in der Weltraumerkundung sind angesichts jüngster Misserfolge bedeutend, darunter ein Absturz einer Mondlandesonde und der missglückte Erststart einer Flaggschiffrakete. Mit einer erfolgreichen punktgenauen Landung auf dem Mond strebt Japan an, das Vertrauen in seine Raumfahrttechnologie zurückzugewinnen und seine Position im globalen Raumfahrtrennen zu festigen.

Während Japan seine Erkundung des Mondes fortsetzt und versucht, Hinweise auf seine Herkunft zu finden, sollen die Errungenschaften der Nation in der Weltraumerkundung zukünftige Generationen inspirieren und unser Verständnis des Universums fördern.

