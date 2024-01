Japan’s Mission to Conquer the Moon: A Timeline of Space Exploration

Japans Mission, den Mond zu erobern: Eine Zeitleiste der Raumfahrt

Das ehrgeizige Raumfahrtprogramm Japans erreicht neue Höhen, da es das fünfte Land werden will, das erfolgreich eine Raumsonde auf dem Mond landet. Mit dem Start des Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) will die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ihre technologischen Fähigkeiten im Bereich der präzisen Landung unter Beweis stellen.

Die Bedeutung dieser Mission kann nicht überschätzt werden. Der Erfolg von SLIM könnte den Weg für wichtige Fortschritte in der Erforschung des Mondes ebnen, insbesondere bei der Suche nach Wasser und anderen Elementen, die für das Leben auf dem Mond notwendig sind. Diese Errungenschaft würde einen bedeutenden Meilenstein für Japan und sein Raumfahrtprogramm darstellen.

Um die Bedeutung der bevorstehenden Landung von SLIM zu würdigen, ist es unerlässlich, eine Reise durch die Geschichte von Japans Raumfahrtprogramm anzutreten. Im Jahr 1970 begann das Raumfahrtzeitalter Japans mit dem Start seines ersten Satelliten, Ohsumi, und markierte den Beginn des Luft- und Raumfahrttechnik nach der von den USA geführten Besatzungszeit.

Im Laufe der Jahre hat Japan mehrere bemerkenswerte Meilensteine erreicht. Im Jahr 1990 unternahm die Sonde Hiten eine Mondmission und führte Navigationsexperimente zwischen der Erde und dem Mond durch. Im Jahr 2003 schrieb die Raumsonde Hayabusa Geschichte, indem sie sich mit einem Asteroiden namens Itokawa traf und 2010 Proben des Asteroiden zur Erde zurückbrachte.

Im Jahr 2014 startete JAXA Hayabusa2 erfolgreich auf dem Asteroiden Ryugu und brachte 2020 eine Probenkapsel zur Erde zurück. Diese Mission ermöglichte es JAXA, die planetare Verteidigung gegen Himmelskörper weiter zu erforschen, die eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten.

Allerdings hat Japans Raumfahrtprogramm auch Rückschläge erlebt. Im Jahr 2022 hatte die H3-Rakete Probleme mit der Motorzündung, was zu Verzögerungen bei verschiedenen Missionen, einschließlich SLIM, führte. Darüber hinaus endete die Hakuto-R-Mission, der Versuch der weltweit ersten privaten Mondlandung, aufgrund einer Höhenberechnung in einem Absturz.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Japan widerstandsfähig. Mit dem Start von SLIM nur Wochen nach Indiens Chandrayaan-3-Mission ist Japan entschlossen, seine Spuren am unerforschten Südpol des Mondes zu hinterlassen. Die viermonatige Flugbahn zum Mond wird in einer 20-minütigen Landephase gipfeln, die Japans präzise Landefähigkeiten testen wird.

Während die Welt gespannt auf den Erfolg von SLIM wartet, steht Japans Raumfahrtprogramm vor einer bemerkenswerten Leistung. Diese Mission festigt nicht nur Japans Position in der Raumfahrt, sondern eröffnet auch spannende Möglichkeiten für wissenschaftliche und technologische Fortschritte in der Zukunft.

Definitionen wichtiger Begriffe:

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, die Raumsonde, die Japan auf dem Mond landen möchte.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, die nationale Raumfahrtagentur Japans.

