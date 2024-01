Japanische Mondlandefähre, die als „Mond-Scharfschütze“ bezeichnet wird, hat es geschafft, die Stromversorgung wiederherzustellen und den Betrieb nach einer etwas turbulenten Landung auf der Mondoberfläche fortzusetzen. Die Sonde, die als Slim (Smart Lander for Investigating Moon) bekannt ist, hatte am 20. Januar einen auf den Kopf gestellten Abstieg erlebt, wodurch ihre Solarmodule in die falsche Richtung wiesen und nicht in der Lage waren, Strom zu erzeugen. Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa konnte jedoch erfolgreich eine Kommunikation mit Slim herstellen und sofort wissenschaftliche Beobachtungen mit ihrer Mehrbandkamera durchführen.

Durch die präzise Landung innerhalb einer 100-Meter-Reichweite ihres beabsichtigten Ziels hat Slim einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht und Japan zur fünften Nation in der Geschichte gemacht, die eine sanfte Mondlandung erreicht hat. Die anderen Nationen sind die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion, China und Indien. Das Hauptziel von Slims Mission war die Erforschung eines bestimmten Kraters, von dem man glaubt, dass er den Erdmantel des Mondes – eine tiefe innere Schicht unter seiner Kruste – freilegt. Trotz einer Landung, die 55 Meter vom Ziel entfernt lag, übertraf Slims Genauigkeit bei weitem den typischen Bereich, der für Mondlandungen erwartet wird.

Kurz nach der Landung entschied Jaxa, Slim auszuschalten, um die verbleibende 12-prozentige Leistung für eine mögliche Wiederaufnahme der Aktivitäten zu erhalten, wenn sich der Winkel der Sonne änderte. Während der Landung trennten sich Slims abnehmbare Sonden, darunter ein Sender und ein Mini-Rover, der entwickelt wurde, um Bilder von der Mondoberfläche aufzunehmen und zu übertragen, erfolgreich vom Hauptfahrzeug. Dieser innovative, wandelbare Rover, der etwas größer als ein Tennisball ist, wurde von einem Unternehmen entwickelt, das mit Transformers-Spielzeugen in Verbindung steht.

Japans Bemühungen um die Erforschung des Mondes sind nicht ohne Herausforderungen geblieben. Frühere Missionen, sowohl öffentliche als auch private, hatten Rückschläge und Misserfolge zu verzeichnen. Im Jahr 2022 war Japans Mondsonde Omotenashi während der Mission Artemis 1 der Vereinigten Staaten erfolglos. Ebenso hatte ein japanisches Startup namens ispace Kommunikationsprobleme und erlebte eine „harte Landung“ bei seinem ehrgeizigen Vorhaben, das erste private Unternehmen zu sein, das den Mond erreicht. Trotz dieser Rückschläge stellt die neueste Mission Japans mit der Slim-Landefähre einen bedeutenden Fortschritt in den Bestrebungen des Landes für wissenschaftliche Erkundungen jenseits der Grenzen der Erde dar.

Definitionen:

– Jaxa: Japanische Weltraumforschungsagentur, die Raumfahrtbehörde des Landes.

– Sanfte Mondlandung: Eine Landung auf der Mondoberfläche, bei der das Raumschiff sanft aufsetzt und der Betrieb fortgesetzt werden kann.

– Mondmantel: Die tiefe innere Schicht unter der Kruste des Mondes.

– Mehrbandkamera: Eine Kamera, die in verschiedenen Wellenlängen des Lichts Bilder aufnehmen kann.

– Transformers-Spielzeug: Spielzeug, das mit der Transformers-Franchise verbunden ist und sich in Roboter verwandeln kann.

