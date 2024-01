Fortschritte bei der Baumauswahl: Nutzung der hyperspektralen Phänotypisierung für die Vielfalt der Kiefernarten

Aktuelle Forschungen in der Pflanzenphänotypisierung weisen auf das Potenzial der hyperspektralen Reflektanz als ein leistungsstarkes Werkzeug zur Identifizierung von Sämlingsmerkmalen hin, die den physiologischen Zustand einer Pflanze anzeigen. Eine Untersuchung mit dem Titel „Die genotypische Variation sichtbar machen: Hyperspektrale Phänotypisierung bei Kiefernsämlingen“, veröffentlicht von Plant Phenomics, beleuchtet den Einsatz der hyperspektralen Phänotypisierung in Forst- und Zuchtprogrammen zur verbesserten Auswahl widerstandsfähiger Genotypen.

Die Forschung an Kiefernsämlingen aus der Tschechischen Republik nutzte zwei zerstörungsfreie Methoden, um hyperspektrale Reflektanz zu messen und zwischen Flachland- und Bergland-Ökotypen zu unterscheiden. Die Messungen auf Blattebene erfolgten mit einem Spektroradiometer und einer Kontaktprobe, während bei Messungen des Kronennahbereichs dasselbe Spektroradiometer mit einem Glasfaserkabel verwendet wurde. Statistisch signifikante Unterschiede wurden bei Kiefernpopulationen im gesamten Spektralbereich festgestellt.

Es wurden maschinelle Lernalgorithmen eingesetzt, um die Herkunft der Population anhand von Reflektanzfaktoren vorherzusagen. Die höchste Genauigkeit wurde durch rohe hyperspektrale Daten des gesamten Sämlings erzielt. Bestimmte spektrale Bereiche, insbesondere im sichtbaren Bereich und am roten Rand, wurden als entscheidend für eine genaue Vorhersage und Klassifizierung identifiziert.

Insgesamt bieten diese Methoden wertvolle Werkzeuge für Forst- und Zuchtprogramme, die eine zerstörungsfreie genetische Bewertung und effektive Baumschulpraktiken ermöglichen. Durch den Einsatz von hyperspektraler Phänotypisierung und maschinellem Lernen streben die Forscher an, die genetische Vielfalt der Bäume zu erschließen und die Auswahl resistenter Genotypen zu verbessern. Diese Fortschritte tragen zu den Bemühungen um den Naturschutz bei und liefern Einblicke in die Anpassung von Baumpopulationen an sich ändernde klimatische Bedingungen.

Obwohl die Studie Einschränkungen im Zusammenhang mit den Lichtverhältnissen und Messmethoden anerkennt, unterstreicht sie das immense Potenzial der hyperspektralen Reflektanz und des maschinellen Lernens für eine genaue Vorhersage und Klassifizierung von Baumpopulationen. Durch kontinuierliche Forschung und Verfeinerung dieser Techniken wird der Weg zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Forstwirtschaft klarer.

Definitionen:

– Phänomik: Die Untersuchung von Phänotypen, also den beobachtbaren Merkmalen eines Organismus.

– Hyperspektrale Reflektanz: Die Messung der Menge des von einem Objekt reflektierten Lichts bei verschiedenen Wellenlängen über das elektromagnetische Spektrum hinweg.

– Genotypen: Die genetische Zusammensetzung eines Organismus.

– Widerstandsfähige Genotypen: Genotypen, die eine Resistenz oder Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umweltbedingungen aufweisen.

– Spektroradiometer: Ein Instrument zur Messung der Intensität von Licht bei verschiedenen Wellenlängen.

– Maschinelles Lernen: Die Verwendung von Algorithmen und statistischen Modellen, um Computern das Lernen und die Vorhersage oder Entscheidungsfindung ohne explizites Programmieren zu ermöglichen.

– Kronendach: Die oberste Schicht des Laubs in einem Wald oder anderen Vegetationen.

