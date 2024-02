Erleben Sie die süße Seite der Wissenschaft bei Imagination Station’s Wine and Chocolate Soirée

Lassen Sie Ihre Sinne verwöhnen und begeben Sie sich auf eine bezaubernde Reise durch die faszinierende Welt der Wissenschaft bei Imagination Station’s exklusiver Veranstaltung, Science After Dark: Wine and Chocolate. Am Abend des 10. Februar, von 18 Uhr bis 22 Uhr, findet diese bezaubernde Soirée bei Imagination Station in Toledo, Ohio, statt.

Speziell für Erwachsene ab 21 Jahren konzipiert, bietet die Veranstaltung eine einzigartige Gelegenheit, den wunderbar harmonisierten Genuss von Wein und Schokolade zu erleben. Tauchen Sie ein in die magische Atmosphäre, die durch die Verbindung von Wissenschaft und Romantik geschaffen wird.

Während des Science After Dark haben Sie die Freude, köstliche Leckereien von renommierten Chocolatiers und Weinkellereien zu probieren, die von Imagination Station sorgfältig ausgewählt wurden. Während Sie die vielfältigen Aromen und Texturen erkunden, haben Sie auch die Möglichkeit, sich am Herstellen einer Fleisch- und Käseplatte zu beteiligen und den aufwendigen Prozess der Glasätzung zu entdecken.

Mitten in der Verzauberung sollten Sie unbedingt auf die Tanzfläche gehen und sich im Rhythmus der Live-Musik von der talentierten Band Hepcat Revival verlieren.

Neben diesen unvergesslichen Erlebnissen erhalten die Teilnehmer auch einen exklusiven ersten Blick auf Imagination Stations neue Wanderausstellung „Above and Beyond“. Bereiten Sie sich darauf vor, verblüfft zu sein, während Sie eine fesselnde Reise durch die Luftfahrt und Raumfahrt antreten und die Wunder des Flugs und der technologischen Innovation hautnah erleben.

Schließen Sie sich uns bei Imagination Station’s Wine and Chocolate Soirée an, um einen Abend voller sinnlicher Genüsse zu erleben, bei dem sich Wissenschaft und Romantik zu einem wahrhaft magischen Erlebnis verbinden. Markieren Sie Ihren Kalender und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für eine wirklich unvergessliche Valentinstagsfeier.

FAQ:

1. Was ist Science After Dark: Wine and Chocolate?

Science After Dark: Wine and Chocolate ist eine exklusive Veranstaltung, die von Imagination Station in Toledo, Ohio, organisiert wird. Erwachsene ab 21 Jahren haben die Möglichkeit, die Kombination von Wein und Schokolade zu genießen und gleichzeitig die faszinierende Welt der Wissenschaft zu erkunden.

2. Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Veranstaltung findet am Abend des 10. Februars von 18 Uhr bis 22 Uhr bei Imagination Station in Toledo, Ohio, statt.

3. Was erwartet die Teilnehmer bei der Veranstaltung?

Die Teilnehmer können köstliche Leckereien von renommierten Chocolatiers und Weinkellereien probieren, an Aktivitäten wie der Herstellung von Fleisch- und Käseplatten und der Glasätzung teilnehmen, Live-Musik von Hepcat Revival genießen und einen exklusiven ersten Blick auf Imagination Stations neue Wanderausstellung „Above and Beyond“ werfen.

4. Gibt es eine Altersbeschränkung für diese Veranstaltung?

Ja, die Veranstaltung ist für Erwachsene ab 21 Jahren konzipiert.

5. Wie kann ich Tickets für die Veranstaltung kaufen?

Sie können Ihre Tickets für Science After Dark: Wine and Chocolate auf der Website von Imagination Station sichern oder sich an deren Ticketbüro wenden.

Definitionen:

– Charcuterie: Eine Auswahl von luftgetrockneten Fleischsorten, Käse und Beilagen, oft auf einem Holzbrett oder einer Platte serviert.

– Glasätzung: Der Prozess, Designs oder Muster auf der Oberfläche von Glas durch Auftragen abrasiver Substanzen zu erstellen.

– Chocolatier: Eine Person oder Firma, die Schokolade herstellt und verkauft.

