Erfolgreiche Klonierung eines Rhesusaffen öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten Erfolgreiche Klonierung eines Rhesusaffen öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten

In einer bahnbrechenden Leistung ist es Forschern der führenden chinesischen Wissenschaftsakademie gelungen, einen Rhesusaffen namens Retro zu klonen. Retro, der jetzt drei Jahre alt ist, ist der erste Rhesusaffe – und erst die zweite Primatenart -, der geklont wurde und das Erwachsenenalter überlebt hat.

Diese bedeutende Entwicklung ebnet den Weg für revolutionäre Fortschritte in der Erforschung von Krankheiten und der Wirksamkeit von Medikamenten. Durch die Produktion identischer geklonter Affen können das Forschungsteam aus Peking und Shanghai genetische Variationen eliminieren, die oft experimentelle Ergebnisse beeinflussen. Diese bahnbrechende Technik hat vielversprechende Anwendungen nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch in der menschlichen assistierten Reproduktion.

Die konventionelle Klonierungsmethode, die somatische Zellkerntransplantation (SCNT) genannt wird, wurde bei früheren Versuchen zur Klonierung von Rhesusaffen verwendet. Während eine Lebendgeburt im Jahr 2020 erreicht wurde, starb der geklonte Affe tragischerweise innerhalb von vierundzwanzig Stunden. Die Schwierigkeit bei der Klonierung von Primaten liegt in ihrer genetischen Komplexität, was die erfolgreiche Klonierung von Retro zu einem bedeutenden Meilenstein macht.

Um die Hindernisse zu überwinden, führte das Forschungsteam einen zusätzlichen Schritt namens Trophoblastenersetzung ein. Trophoblasten sind Zellen in der äußeren Schicht eines frühen Embryos, die sich zur Plazenta entwickeln. Durch den Austausch der Trophoblasten von SCNT-Embryonen mit denen von in-vitro befruchteten Embryonen konnten die beobachteten abnormalen Merkmale bei geklonten Embryonen, wie dickere, verkalkte Plazenta, beseitigt werden.

Die verbesserte Klonierungsmethode des Teams führte zur Geburt von Retro, nachdem elf Embryonen in Leihmütteraffen transplantiert wurden. Letztendlich erreichte eine Schwangerschaft das volle Term, und Retro, ein gesunder männlicher Affe, wurde geboren.

Obwohl der Erfolg bei der Klonierung von Primaten ermutigend ist, ist es wichtig anzumerken, dass die Effizienz des SCNT-Prozesses gering ist. Die verwendete Technik zur Erzeugung von Retro hatte eine Effizienzrate von weniger als 1%, was auf erhebliche technische Herausforderungen hinweist, die immer noch gelöst werden müssen.

Dennoch eröffnet diese Leistung Türen für weitere Forschung und Erkundung. Mit einer geklonten Primatenart in ihrem Arsenal können Wissenschaftler tiefer in die Untersuchung von Krankheiten und potenziellen Medikamenteneingriffen eintauchen und uns so näher an Fortschritte in der Medizin und Reproduktionstechnologien bringen.

Schlüsselbegriffe:

– Klonierung: Der Prozess der Erzeugung einer identischen Kopie eines Organismus oder einer Zelle.

– Somatische Zellkerntransplantation (SCNT): Eine Klonierungstechnik, bei der der Zellkern einer somatischen Zelle (Körperzelle) in eine Eizelle übertragen wird, die dann zur Entwicklung eines Embryos angeregt wird.

– Trophoblast: Zellen in der äußeren Schicht eines frühen Embryos, die sich zur Plazenta entwickeln.

– Genetische Variationen: Natürliche Unterschiede im genetischen Aufbau, die innerhalb einer Art auftreten.

