Die Zukunft von Raumfahrzeugen: Eine nachhaltige Lösung mit Holzsatelliten

Japanische Wissenschaftler haben ein bahnbrechendes Raumfahrzeug entwickelt, das vollständig aus Holz besteht. Die LignoSat-Sonde, die aus Magnolienholz gebaut wurde, hat sich während Experimenten auf der Internationalen Raumstation (ISS) als bemerkenswert stabil und widerstandsfähig gegen Risse erwiesen. Forscher der Universität Kyoto und Sumitomo Forestry haben bei diesem Projekt zusammengearbeitet, um die Machbarkeit der Verwendung biologisch abbaubarer Materialien wie Holz als umweltfreundliche Alternative zum traditionellen Metall bei der Satellitenkonstruktion zu untersuchen.

Die negative Umweltauswirkung, die durch das Verbrennen von Satelliten beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verursacht wird, hat bei Experten Bedenken ausgelöst. Winzige Aluminiumoxidpartikel, die während dieses Prozesses entstehen, verbleiben jahrelang in der oberen Atmosphäre und beeinflussen die Umwelt des Planeten. Die Forscher in Kyoto wollten dieses Problem angehen, indem sie verschiedene Holzarten auf ihre Fähigkeit hin untersuchten, den Strapazen des Raumflugs und der langen Flüge in der Umlaufbahn standzuhalten.

Laborexperimente, die Weltraumbedingungen simulierten, zeigten, dass die Holzproben keine messbaren Veränderungen in Masse oder Anzeichen von Zersetzung oder Schäden aufwiesen, was die Forscher vor Rätsel stellte. Nach diesen ersten Tests wurden die Proben zur ISS geschickt, wo sie fast ein Jahr lang Expositionstests unterzogen wurden. Überraschenderweise zeigte das Holz nur geringe Anzeichen von Schäden. Der Mangel an Sauerstoff und Lebewesen im Weltraum verhinderte das Verbrennen oder Verrotten des Holzes.

Unter den getesteten Holzarten erwies sich Magnolienholz als das robusteste. Diese Entdeckung führte zum Bau des Holzsatelliten LignoSat durch die Universität Kyoto. Das Raumfahrzeug wird mehrere Experimente durchführen, um seine Leistung in der Umlaufbahn zu bewerten und insbesondere die Verformung von Holzstrukturen im Weltraum zu messen. Laut Koji Murata, dem Leiter des Projekts, könnte Holz zwar in eine Richtung langlebig und stabil sein, aber in eine andere Richtung anfällig für dimensionsbedingte Veränderungen und Risse sein.

Die endgültige Entscheidung über das Trägerraketenfahrzeug für LignoSat muss noch getroffen werden. Die Auswahlmöglichkeiten wurden jedoch auf einen Sommerflug mit einem Orbital Sciences Cygnus-Versorgungsschiff zur ISS oder eine ähnliche SpaceX Dragon-Mission später im Jahr eingegrenzt. Wenn erfolgreich, könnte dieses innovative Raumfahrzeug den Weg für die Verwendung von Holz als Baumaterial für weitere Satelliten ebnen. Mit einer geschätzten jährlichen Startzahl von über 2.000 Raumfahrzeugen könnte die Umweltauswirkung von Aluminiumablagerungen beim Wiedereintritt traditioneller Satelliten in die Atmosphäre zu einer bedeutenden Sorge werden. Holzsatelliten wie LignoSat würden hingegen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nur einen feinen Sprühnebel aus biologisch abbaubarer Asche erzeugen und somit potenzielle Umweltrisiken traditioneller Satelliten ausschließen.

