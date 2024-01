Die Kraft nachhaltiger Forstwirtschaft zur Bewältigung globaler Hochwasserrisiken

Ein kürzlich im Fachjournal Science of the Total Environment veröffentlichter Artikel betont die Notwendigkeit, die Auswirkungen gesunder Wälder auf die Bewältigung des wachsenden Risikos von Hochwassern weltweit anzuerkennen. Forscher der University of British Columbia (UBC) argumentieren, dass es entscheidend ist, auf nachhaltigere Forstwirtschaftspraktiken und -politiken umzustellen, um dieses Risiko effektiv zu mindern.

Dr. Younes Alila, ein Hydrologe, und Henry Pham, ein Doktorand an der UBC, führten eine umfassende Synthese hydrologischer Studien über mehrere Jahrzehnte hinweg durch. Sie stellten fest, dass viele frühere Studien den Einfluss von Waldbedeckung auf das Hochwasserrisiko erheblich unterschätzt hatten. Als Ergebnis wurden Waldmanagementpolitiken und -praktiken oft schlecht informiert oder unzureichend.

Traditionell haben Wissenschaftler einen deterministischen Ansatz zur Erforschung von Hochwasserrisiken verfolgt. Diese begrenzte Perspektive berücksichtigt jedoch nicht die komplexen Interaktionen zwischen verschiedenen Faktoren, die Überschwemmungen beeinflussen, wie Schneeanhäufung, Niederschlag und Landschaftsmerkmale. Die Forscher schlagen einen probabilistischen Ansatz vor, der all diese Variablen berücksichtigt, um eine genauere Bewertung des Hochwasserrisikos zu ermöglichen.

Gemäß Dr. Alila kann der probabilistische Rahmen angewendet werden, um die Ursachen von Hochwasserrisiken in verschiedenen Städten und Regionen zu untersuchen. Allein in British Columbia (B.C.) haben anhaltende großflächige Abholzungen und Waldbrände zu einem eskalierenden Hochwasserrisiko beigetragen. Um die Kosten solcher Katastrophen zu mindern, befürworten die Forscher regenerative Praktiken wie selektive Holzfällungen und kleine Flächenrodungen anstelle von Kahlschlägen, die sich nachweislich auf Überschwemmungen verschlimmern.

Kahlschlag führt nicht nur zu schwereren und häufigeren Überschwemmungen, sondern hat auch schädliche Auswirkungen auf Flusssysteme und die Wasserqualität in Gemeindeeinzugsgebieten. Tausende von Menschenleben und Ökosysteme flussabwärts stehen auf dem Spiel. Daher ist es unerlässlich, Waldbedeckung nachhaltig zu bewirtschaften, um dem zunehmenden Hochwasserrisiko aufgrund von Faktoren wie dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Wie Dr. Alila betont, dienen Wälder als natürliche Verteidigung gegen globale Hochwasserrisiken. Um Wasser- und Waldbestände effektiv zu verwalten, sollten Politiken auf aktueller und robuster wissenschaftlicher Forschung basieren. Es ist an der Zeit, nachhaltige Forstwirtschaftspraktiken zu priorisieren, umgesichts des eskalierenden Hochwasserrisikos weltweit eine widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen.

Referenz:

Henry C. Pham et al, Wissenschaft von Wäldern und Überschwemmungen: Der dringend notwendige quantitative Sprung nach vorne, im wahrsten Sinne des Wortes, Science of The Total Environment (2023). DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.169646

Häufig gestellte Fragen:

1. Worin liegt der Hauptfokus des Artikels?

Der Hauptfokus des Artikels liegt auf der Anerkennung der Auswirkungen gesunder Wälder auf die Bewältigung des wachsenden Risikos von Hochwassern weltweit sowie auf der Notwendigkeit nachhaltiger Forstwirtschaftspraktiken und -politiken, um dieses Risiko effektiv zu mindern.

2. Was haben Forscher der University of British Columbia (UBC) entdeckt?

Forscher der UBC haben festgestellt, dass frühere Studien den Einfluss von Waldbedeckung auf das Hochwasserrisiko erheblich unterschätzt haben, was zu schlecht informierten Waldmanagementpolitiken und -praktiken geführt hat.

3. Wie unterscheidet sich der traditionelle deterministische Ansatz zur Erforschung von Hochwasserrisiken von dem vorgeschlagenen probabilistischen Ansatz?

Der traditionelle deterministische Ansatz konzentriert sich darauf, Hochwasserrisiken durch direkte Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu verstehen. Im Gegensatz dazu berücksichtigt der vorgeschlagene probabilistische Ansatz die komplexen Interaktionen zwischen verschiedenen Faktoren, die Überschwemmungen beeinflussen, wie Schneeanhäufung, Niederschlag und Landschaftsmerkmale, um eine genauere Bewertung des Hochwasserrisikos zu ermöglichen.

4. Welche regenerativen Praktiken werden vorgeschlagen, um das Hochwasserrisiko zu mindern?

Die Forscher befürworten regenerative Praktiken wie selektive Holzfällungen und kleine Flächenrodungen anstelle von Kahlschlägen, da sich laut ihrer Untersuchung Kahlschlag auf Überschwemmungen verschlimmert. Diese regenerativen Praktiken können helfen, die Kosten von Hochwasserkatastrophen zu mindern und haben weniger schädliche Auswirkungen auf Flusssysteme und die Wasserqualität.

5. Welche zusätzlichen Risiken sind mit Kahlschlag verbunden?

Kahlschlag führt nicht nur zu schwereren und häufigeren Überschwemmungen, sondern hat auch schädliche Auswirkungen auf Flusssysteme und die Wasserqualität in Gemeindeeinzugsgebieten. Tausende von Menschenleben und Ökosysteme flussabwärts sind bedroht.

6. Wie dienen Wälder als natürliche Verteidigung gegen globale Hochwasserrisiken?

Wälder fungieren als natürliche Verteidigung gegen Hochwasserrisiken, indem sie den Wasserfluss regulieren, Niederschläge aufnehmen und Bodenerosion verhindern. Gesunde Wälder können dabei helfen, Überschwemmungen zu mildern und flussabwärts gelegene Gemeinden zu schützen.

