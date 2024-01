Die Geheimnisse der Protonen entschlüsseln: Neue Erkenntnisse über die Teilchenphysik

Die Teilchenphysik mit ihrer flüchtigen Natur und den unmerklichen Kräften hat Wissenschaftlern schon immer eine Herausforderung aufgegeben, um die Geheimnisse der subatomaren Welt zu entschlüsseln. Dank neuer Fortschritte können Physiker jedoch immer tiefer in das Verhalten von Protonen eintauchen, einer der grundlegenden Bausteine der Materie. Indem sie jahrzehntealte Daten und eine halbes Jahrhundert alte Vorhersage über den Einfluss der Schwerkraft auf subatomare Teilchen nutzen, haben Forscher ein zweites mechanisches Eigenschaften innerhalb des Protons erfolgreich aufgedeckt.

Protonen, zusammen mit Neutronen und Elektronen, bilden die Atome, aus denen unsere Welt besteht. Diese scheinbar elementaren Teilchen bestehen jedoch aus noch kleineren Einheiten, bekannt als Quarks. Die starke Kraft, eine der vier grundlegenden Kräfte der Natur neben der Schwerkraft, der schwachen Kraft und der Elektromagnetismus, hält diese Quarks zusammen. Dem Team von Physikern ist es gelungen, die Verteilung der starken Kraft innerhalb des Protons zu messen und damit die Schubspannung auf seine Quarks zu enthüllen.

Anstatt direkte Zitate der Forscher zu verwenden, ist es erwähnenswert, dass die Messung der Verteilung der starken Kraft innerhalb des Protons eine beispiellose Kraft von über vier Tonnen erforderte, um ein Quark aus dem Proton zu ziehen. Diese Entdeckung wirft Licht auf die komplexen Dynamiken innerhalb subatomarer Teilchen.

Diese Studie, die in der renommierten Zeitschrift Reviews of Modern Physics veröffentlicht wurde, baut auf früheren Forschungen aus dem Jahr 2018 auf, die den internen Druck von Protonen untersuchten. Das Team griff auf Daten zurück, die aus Experimenten am Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) des Jefferson Lab gesammelt wurden und nutzte eine Technik namens „Deeply Virtual Compton Scattering“ (DVCS). Indem sie ein hochenergetisches Elektron auf ein Zielwasserstoffproton richteten, konnten die Forscher Informationen über die Eigenschaften der von Protonen emittierten Quarks extrahieren. Darüber hinaus untersucht die Studie auch den Einfluss der Schwerkraft auf die Materie, ein Konzept, das vom Physiker Maxim Polyakov Anfang der 2000er Jahre vorgeschlagen wurde.

Diese bahnbrechende Arbeit bietet nicht nur einen Zusammenhang zwischen der Messung der „Deeply Virtual Compton Scattering“ und den gravitationsbezogenen Formfaktoren, sondern liefert auch Einblicke in den Druck und die Schubkraft, die auf Protonen wirken. Wichtig ist, dass die zufällige Sammlung von Daten während des Teams bei der Verfolgung der dreidimensionalen Bildgebung bahnbrechende Erkenntnisse über den Einfluss der starken Kraft auf die innere Struktur des Protons enthüllt hat.

Während die Forschung weitergeht, glaubt die Co-Autorin Latifa Elouadhriri, eine Wissenschaftlerin am Jefferson Lab, dass dies erst der Anfang einer umfangreicheren wissenschaftlichen Reise ist. Durch die Entschlüsselung von Protoneneigenschaften, die in gravitationsbezogenen Formfaktoren verschlüsselt sind, bietet die Streumethode, die in der „Deeply Virtual Compton Scattering“ verwendet wird, einen spannenden Ansatz für die Entdeckung neuer Physik. Das Team plant bereits weitere Messungen, um die Größe des Protons zu bestimmen und unser Verständnis weiter zu erweitern.

