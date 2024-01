Die Bedeutung der Auswahl von Felsbildstätten in Arnhem Land

Neue Forschungen enthüllen den bewussten Auswahlprozess hinter international bedeutenden Felsbildstätten in Arnhem Land. Anstatt zufällig zu sein, wurden diese Stätten strategisch aufgrund ihrer Aussichtspunkte ausgewählt, die entscheidende Perspektiven bieten. Die Studie wurde von der Flinders University in Zusammenarbeit mit den Njanjma Rangers und den Erre Traditional Owners durchgeführt und verwendete innovative Techniken wie Luft- und Drohnenbefragungen, Untersuchungen unter der Oberfläche und Höhendaten, um hochauflösende paläolandschaftliche Modelle von 103 Felsbildstätten im Red Lily Lagoon-Gebiet zu erstellen.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Forschung ist die Offenbarung der Umweltbedingungen vor 15.000-28.000 Jahren, als der Überschwemmungsflächenboden erheblich niedriger war als heute. Diese Landschaftsveränderungen haben einen erheblichen Einfluss darauf, wie die Felsbildstätten genutzt wurden, ihre Zugänglichkeit und die Aussichten, die die traditionellen Künstler der Eigentümer gehabt hätten.

Associate Professor Ian Moffat betont, dass die Landschaft in Arnhem Land im Laufe der Zeit dramatische Veränderungen durchlaufen hat, von Küstengebieten über Sümpfe, Wälder bis hin zu Süßwasserfeuchtgebieten. Diese Veränderungen bieten wichtige Kontextinformationen für die Interpretation der Felskunst. Durch die Modellierung der Umweltveränderungen wirft die Forschung neues Licht auf die Auswahl und Nutzung der Stätten sowie ihre Rolle im Gemeinschafts- und Clanleben.

Die Forschung hebt auch den Einfluss steigender Meeresspiegel auf die Gestaltung der Landschaft hervor. Die Küstenlinie in der Region Red Lily hat sich verschoben und beeinflusst die Sandsteinklippen und flachen Überschwemmungsflächen. Diese Verwandlung von offener Savanne zu Wattflächen, Mangrovensümpfen und saisonal überfluteten Süßwasserfeuchtgebieten hätte erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Bewegung, Interaktion und die dargestellten Themen in der Felskunst gehabt.

Dr. Jarrad Kowlessar, einer der beteiligten Forscher, erklärt, dass in einer Zeit vor etwa 6.000 Jahren, als Mangroven die Überschwemmungsflächen bedeckten, die Produktion von Felskunst am aktivsten und vielfältigsten war. Der Reichtum an Ressourcen, der von den Mangroven bereitgestellt wurde, hielt wahrscheinlich eine größere menschliche Bevölkerung am Leben oder führte aufgrund des durch steigende Meeresspiegel verursachten schrumpfenden Landes zu einer Nähe zwischen den Menschen.

Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass Felskunst bevorzugt in Gegenden mit Fernsichten und Aussicht auf Mangrovengebiete hergestellt wurde. Dies legt nahe, dass diese Aussichten die Jagd unterstützt haben könnten oder als Beobachtungspunkte während einer Zeit dienten, in der viele Menschen durch das Vordringen des Wassers vertrieben wurden.

Die bewusste Auswahl von Felsbildstätten und ihre nuancierten Beziehungen zur sich verändernden Landschaft unterstreichen die reiche und bedeutende Archäologie von Arnhem Land. Die Ergebnisse dieser Studie verbessern nicht nur unser Verständnis dieser Stätten, sondern bieten auch Potenzial für zukünftige Forschungen zur Entdeckung mehr über die alte Geschichte dieser bemerkenswerten Region.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur bewussten Auswahl von Felsbildstätten in Arnhem Land:

F: Was war der Hauptfokus der Forschung in Arnhem Land?

A: Die Forschung konzentrierte sich darauf, den bewussten Auswahlprozess hinter den Felsbildstätten in Arnhem Land aufzudecken und ihre Beziehung zur sich verändernden Landschaft zu verstehen.

F: Welche Techniken wurden in der Forschung verwendet?

A: Die Forschung verwendete innovative Techniken wie Luft- und Drohnenbefragungen, Untersuchungen unter der Oberfläche und Höhendaten, um hochauflösende paläolandschaftliche Modelle der Felsbildstätten im Red Lily Lagoon-Gebiet zu erstellen.

F: Was war eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Forschung?

A: Eine wichtige Erkenntnis war die Offenbarung der Umweltbedingungen vor 15.000-28.000 Jahren, als der Überschwemmungsflächenboden erheblich niedriger war als heute. Diese Landschaftsveränderungen beeinflussten die Nutzung und Zugänglichkeit der Felsbildstätten.

F: Wie haben die steigenden Meeresspiegel die Landschaft und die Felsbildstätten beeinflusst?

A: Steigende Meeresspiegel haben die Küstenlinie in der Red Lily-Region verändert und die Sandsteinklippen und Überschwemmungsflächen betroffen. Diese Veränderungen verwandelten die Landschaft von offener Savanne in Wattflächen, Mangrovensümpfe und Süßwasserfeuchtgebiete und beeinflussten die menschliche Bewegung, Interaktion und die dargestellten Themen in der Felskunst.

F: Wann war die Periode der aktivsten und vielfältigsten Produktion von Felskunst?

A: Vor ungefähr 6.000 Jahren, als Mangroven die Überschwemmungsflächen bedeckten, war die Produktion von Felskunst am aktivsten und vielfältigsten. Der Reichtum an Ressourcen, der von den Mangroven bereitgestellt wurde, hielt wahrscheinlich eine größere menschliche Bevölkerung am Leben oder brachte die Menschen näher zusammen.

F: Wo wurden die Felsbildstätten bevorzugt in Arnhem Land hergestellt?

A: Die Forschung zeigt, dass die Felskunst in Bereichen mit Fernsicht und Aussicht auf Mangrovengebiete bevorzugt hergestellt wurde. Diese Aussichten unterstützten wahrscheinlich die Jagd oder dienten als Beobachtungspunkte während einer Zeit, in der viele Menschen durch steigende Meeresspiegel vertrieben wurden.

F: Was verdeutlicht die bewusste Auswahl von Felsbildstätten über Arnhem Land?

A: Die bewusste Auswahl von Felsbildstätten unter Berücksichtigung ihrer Beziehung zur sich verändernden Landschaft unterstreicht die reiche und bedeutende Archäologie von Arnhem Land. Sie betont die Bedeutung des Verständnisses des Kontexts und der Nutzung dieser Stätten im Gemeinschafts- und Clanleben.

Schlüsseldefinitionen:

– Paläolandschaft: Bezeichnet die Rekonstruktion oder Darstellung des Aussehens und der Merkmale einer Landschaft in der Vergangenheit, in der Regel basierend auf geologischen und ökologischen Hinweisen.

– Überschwemmungsfläche: Ein niedrig gelegenes Gebiet neben einem Fluss, das während Perioden mit hohem Wasserstand regelmäßig überschwemmt wird und oft durch fruchtbaren Boden gekennzeichnet ist.

– Traditional Owners: Bezieht sich auf die Aborigines oder Torres-Strait-Insulaner, die eine spirituelle, stammesgeschichtliche und/oder kulturelle Verbindung zu einem bestimmten Landgebiet haben, wie es nach australischem Recht anerkannt ist.

– Sandstein: Ein sedimentäres Gestein, das hauptsächlich aus sandgroßen Mineralien oder Gesteinskörnern besteht.

Vorgeschlagene verwandte Links:

– Flinders University: Offizielle Website der Flinders University, die die Forschung durchgeführt hat.

– Njanjma Rangers: Offizielle Website der Njanjma Rangers, die an der Forschung mitgewirkt haben.

– Ministerium für Landwirtschaft, Wasser und Umwelt: Australisches Regierungsministerium für Umweltpolitik und -management.