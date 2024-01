Das Rätsel der Teilchenbeschleunigung in der Nähe von Schwarzen Löchern: Neue Erkenntnisse von IXPE

Schwarze Löcher sind seit langem für ihre Fähigkeit bekannt, riesige Mengen an Materie zu konsumieren und mächtige Teilchenjets zu erzeugen. Während Wissenschaftler verstehen, dass diese Jets Teilchen beschleunigen können, waren die genauen Mechanismen hinter diesem Prozess bislang unklar. Allerdings liefern neueste Erkenntnisse von dem Raumfahrzeug IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) der NASA neue Hinweise darauf, wie Teilchenbeschleunigung in der extremen Umgebung nahe Schwarzer Löcher stattfindet.

Unter Verwendung von Daten von IXPE haben Forscher einen Mikroquasar namens SS 433 untersucht, der sich im Zentrum des Überrests einer Supernova mit dem Namen W50 befindet. SS 433’s Jets, die ihm den Spitznamen „Manatee Nebula“ eingebracht haben, wurden beobachtet, wie sie mit Geschwindigkeiten von über 48.000 Meilen pro Sekunde, oder etwa 26% der Lichtgeschwindigkeit, reisen. Die IXPE-Mission konzentriert sich auf die Messung der Röntgenpolarisation, eine Eigenschaft des Röntgenlichts, die Informationen über die Organisation elektromagnetischer Wellen liefert. Durch die Untersuchung der Röntgenpolarisation können Wissenschaftler Einblicke in die physikalischen Prozesse gewinnen, die in der Nähe von Schwarzen Löchern stattfinden, und wie Teilchen in diesen Regionen beschleunigt werden.

Die IXPE-Daten haben eine überraschende Entdeckung ans Licht gebracht: Das Magnetfeld nahe der Beschleunigungsregion von SS 433’s Jets ist in dieselbe Richtung ausgerichtet wie die Jets selbst. Dies legt nahe, dass die magnetischen Felder innerhalb der Jets möglicherweise „eingefangen“ und gestreckt werden, wenn sie mit interstellarem Material kollidieren, was sich direkt auf ihre Ausrichtung in der Region der Teilchenbeschleunigung auswirkt. Frühere Theorien hatten vermutet, dass die Wechselwirkung zwischen den Jets und dem interstellaren Medium zu ungeordneten magnetischen Feldern führen würde, aber die neuen Erkenntnisse stellen diese Annahme in Frage.

Diese Entdeckungen werfen Licht auf die komplexen Prozesse, die die Teilchenbeschleunigung nahe Schwarzer Löcher antreiben. Durch das Verständnis, wie magnetische Felder bei dieser Beschleunigung eine Rolle spielen, können Wissenschaftler die Geheimnisse der leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger im Universum weiter entschlüsseln. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der IXPE-Mission sind ein bedeutender Schritt vorwärts in unserem Verständnis von astrophysikalischen Jets und ihrer Fähigkeit, hochenergetische Teilchen zu erzeugen. Mit weiteren Forschungen und der Analyse neuer Daten können wir noch aufregendere Enthüllungen über die extremen Umgebungen um Schwarze Löcher erwarten.

Definitionen:

– Schwarze Löcher: Extrem dichte Regionen im Weltraum mit einer so starken Gravitationskraft, dass nichts, nicht einmal Licht, ihnen entkommen kann.

– Mikroquasar: Eine kleinere Version eines Quasars, der mächtige Teilchenjets aussendet.

– Röntgenpolarisation: Eine Eigenschaft des Röntgenlichts, die Informationen über die Organisation elektromagnetischer Wellen liefert.

– Überrest einer Supernova: Das übrig gebliebene Material nach einer Supernova-Explosion.

– Magnetfeld: Ein Bereich im Weltraum, in dem magnetische Kräfte vorhanden sind, oft dargestellt durch Kraftlinien.

– Interstellares Material: Die Materie, die zwischen den Sternen in einer Galaxie existiert.

