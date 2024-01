Älteste Versteinerung von Haut entdeckt – Einblick in die Vergangenheit prähistorischer Reptilien

In der Welt der Paläontologie wurde eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Wissenschaftler der University of Toronto Mississauga haben die älteste bekannte versteinerte Haut identifiziert, die etwa 289 Millionen Jahre alt ist. Das Fragment von Reptilienhaut, das in einer Kalksteinhöhle in Oklahoma gefunden wurde, ist mindestens 130 Millionen Jahre älter als jede zuvor entdeckte Hautversteinerung. Diese Erkenntnis liefert wertvolle Einblicke in die Merkmale und Anpassungen von Reptilien, die lange vor der Herrschaft der Dinosaurier existierten.

Das Hautfragment, das eine kieselartige Oberfläche ähnlich der Haut eines Krokodils aufweist, wird vermutlich einem kleinen echsenartigen Tier gehört haben. Obwohl es aufgrund des Mangels an anderen Überresten schwierig ist, die spezifische Art oder Körperregion mit der Probe in Verbindung zu bringen, vermuten Forscher, dass es zu dem als Captorhinus bekannten Reptil gehört haben könnte, das häufig im selben Höhlensystem vorkommt.

Diese alte Haut bietet eine einzigartige Gelegenheit, die evolutionären Anpassungen früher terrestrischer Kreaturen zu verstehen. Die Epidermis, oder äußere Hautschicht, spielte eine entscheidende Rolle, um Wirbeltieren das Überleben an Land zu ermöglichen. Sie diente als Barriere, die die internen Körpervorgänge vor der rauen Umgebung schützte. Darüber hinaus zeigt die Probe Merkmale, die an Gelenkbereiche von Schlangen und Wurmeidechsen erinnern, was darauf hindeutet, dass diese Eigenschaften vor Millionen von Jahren entstanden sein könnten.

Die Erhaltung des Hautfragments ist außergewöhnlich, angesichts der zerbrechlichen Natur von Weichgeweben. Das Richards Spur Kalksteinhöhlensystem, in dem das Fragment gefunden wurde, schuf die perfekte Umgebung für die Versteinerung. Tiere, die in die Höhle fielen, wurden in Lehmsedimenten begraben, was den Zersetzungsprozess verlangsamte, und kamen mit Kohlenwasserstoffen im austretenden Öl in Kontakt, was zur Erhaltung der Haut beitrug. Die Höhle dürfte eine sauerstofffreie Umgebung geboten haben, was zur außergewöhnlichen Erhaltung der Probe beitrug.

Diese bahnbrechende Entdeckung wirft Licht auf die Entwicklung der Reptilienhaut und die Bedeutung dieses Organs beim Übergang vom Wasser zum terrestrischen Leben. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht und markieren einen wichtigen Meilenstein in unserem Verständnis von prähistorischen Reptilien und ihren Anpassungen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher Reptilienart wird vermutlich die versteinerte Haut zugeschrieben?

Obwohl es schwierig ist, die genaue Art zu identifizieren, deuten die Forscher darauf hin, dass die versteinerte Haut zu einer kleinen echsenähnlichen Reptilienart gehört haben könnte. Das Captorhinus, das häufig im selben Höhlensystem vorkommt, ist ein möglicher Kandidat.

Was ist die Bedeutung der Epidermis im Übergang zum Land?

Die Epidermis, die äußere Hautschicht, spielte eine entscheidende Rolle für das Überleben von Wirbeltieren an Land. Sie diente als Barriere, die die internen Körpervorgänge vor der rauen Umgebung schützte.

Wie wurde das Hautfragment erhalten?

Das Hautfragment wurde aufgrund der einzigartigen Bedingungen des Richards Spur Kalksteinhöhlensystems bemerkenswert gut erhalten. Tiere, die in die Höhle fielen, wurden in Lehmsedimenten begraben, was die Zersetzung verlangsamte. Das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen im austretenden Öl trug zum Erhaltungsprozess bei. Die wahrscheinlich sauerstofffreie Umgebung der Höhle trug zusätzlich zur außergewöhnlichen Erhaltung der Probe bei.

Wie trägt diese Entdeckung zu unserem Verständnis früher Reptilien bei?

Die Entdeckung der ältesten versteinerten Haut liefert wertvolle Einblicke in die Merkmale und Anpassungen von Reptilien, die vor den Dinosauriern existierten. Sie ermöglicht es Wissenschaftlern, die Evolution der Reptilienhaut zu erforschen und ihre Bedeutung beim Übergang zum Leben an Land zu verstehen. Darüber hinaus verdeutlichen die Ähnlichkeiten zwischen der versteinerten Haut und der von lebenden Reptilien die Wichtigkeit dieses Organs für Tiere, die in terrestrischen Umgebungen überleben.