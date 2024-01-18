لقد قام Astrobotic’s Peregrine moon lander بتحويل غير متوقع في مهمته، حيث انحرف عن خطته الأولية للهبوط الناعم على القمر. نظرًا لتسرب الوقود، ستعود المركبة الفضائية الآن إلى الأرض حيث ستتفكك في الغلاف الجوي للكوكب. تضمنت Astrobotic، الشركة التي بنت الهبوط القمري في بيتسبرغ، مسارًا آمنًا للعودة للمركبة الفضائية.

كان من المفترض أن يكتمل هبوط “Peregrine” على القمر بسلاسة في الشهر القادم بعد إطلاقه على صاروخ United Launch Alliance Vulcan Centaur في 8 يناير. ومع ذلك، فإن تسرب الوقود قد غير مسار المهمة. على الرغم من هذا العائق، يظل Astrobotic متفائلاً بأداء المركبة الفضائية ويؤكد أنها لا تزال متجاوبة ومستقرة.

على الرغم من عدم إمكانية الهبوط على القمر، إلا أن “Peregrine” حقق بعض الإنجازات البارزة خلال وجوده في الفضاء. بعد أكثر من ثمانية أيام في المدار، تستمر المركبة الفضائية في العمل بفعالية. قام مهندسو Astrobotic حتى بتشغيل أحد محركاتها الرئيسية بنجاح لمدة 200 مللي ثانية خلال اختبارٍ مؤخر. ومع ذلك، فإن نسبة الوقود إلى مؤكسد الوقود تتجاوز بكثير النطاق التشغيلي الطبيعي للاحتراق المتحكم به لفترة طويلة.

تظل الدورة التجارية لـ Peregrine في البرنامج الخدمي لنقل الحمولة القمرية التجارية لناسا (CLPS) ذات أهمية بالغة. تحمل المركبة الفضائية حمولات تجارية مختلفة وخمسة تجارب لناسا، بما في ذلك بقايا بشرية من Celestis و Elysium Space. يهدف CLPS إلى دعم برنامج “Artemis” الأكبر الخاص بناسا والذي يخطط لإرسال رواد الفضاء إلى القمر في فترة الثلاثينيات من القرن الحالي.

على الرغم من أن “Peregrine” قد لا تصل إلى الوجهة المخططة لها، فإن إطلاقًا آخر لـ CLPS في الأفق. ستقوم Intuitive Machines قريبًا بإطلاق هبوطها الخاص على متن صاروخ SpaceX Falcon 9، مما يبقي على برنامج الاستكشاف القمري الطموح على المسار الصحيح.

في الختام، وعلى الرغم من التغير غير المتوقع في مسارها، فقد قدم Astrobotic’s Peregrine moon lander نقاط نظر قيمة وإسهامات لمجال استكشاف القمر. تعتبر هذه المهمة تذكيرًا بالتحديات التي تواجه الاستكشاف الفضائي وأهمية القابلية للتكيف والمرونة في مواجهة الصعاب.

قسم الأسئلة الشائعة:

1. ما هي الخطة الأصلية لـ Astrobotic’s Peregrine moon lander؟

– كانت الخطة الأصلية هي الهبوط الناعم على القمر.

2. لماذا تعود المركبة الفضائية إلى الأرض؟

– تعود المركبة الفضائية إلى الأرض بسبب تسرب الوقود.

3. ماذا سيحدث للمركبة الفضائية عند العودة إلى الغلاف الجوي للأرض؟

– ستتفكك المركبة الفضائية في الغلاف الجوي للكوكب.

4. هل تزال المركبة الفضائية مستجيبة ومستقرة على الرغم من تسرب الوقود؟

– نعم، تؤكد Astrobotic أن المركبة الفضائية ما زالت مستجيبة ومستقرة.

5. ما هي الإنجازات البارزة التي حققتها Peregrine خلال وجودها في الفضاء؟

– تستمر المركبة الفضائية في العمل بفعالية، وتمكن مهندسوها من تشغيل أحد المحركات الرئيسية بنجاح لمدة 200 مللي ثانية في اختبارٍ مؤخر.

6. ما أهمية مشاركة Peregrine في برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية لناسا (CLPS)؟

– تحمل Peregrine حمولات تجارية مختلفة وخمس تجارب لناسا، مما يدعم برنامج “Artemis” الأكبر لناسا للمهمات المستقبلية إلى القمر.

7. هل ستكون هناك إطلاقة أخرى لـ CLPS في المستقبل القريب؟

– نعم، ستقوم Intuitive Machines قريبًا بإطلاق هبوطها الخاص على متن صاروخ SpaceX Falcon 9.

تعاريف:

– الهبوط الناعم: هبوط على جسم سماوي يقلل من التأثير والأضرار المحتملة.

– تسرب الوقود: فقدان غير مقصود للوقود من المركبة الفضائية أو السفينة نتيجة عطل أو تلف.

– استكشاف القمر: استكشاف ودراسة القمر.

روابط ذات صلة:

– موقع Astrobotic الرسمي

– موقع ناسا

– موقع Intuitive Machines الرسمي