2024: عام رئيسي لرؤية ظاهرة الشفق القطبي الرائعة

استعد لمشاهدة عرض سماوي مدهش لأن عام 2024 قد يكون العام المثالي لرؤية شفق الشمال المدهش المعروف أيضًا بالشفق القطبي. وقد توقعت مركز تنبؤات طقس الفضاء التابع لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطني (NOAA) أن يكون الشفق القطبي قويًا بشكل خاص حتى عام 2025.

وفقًا لإريكا جرو سي، أخصائية الشؤون العامة وعالمة الأرصاد الجوية في NOAA، يمكن أن تتسبب أنواع معينة من طقس الفضاء في ظهور الشفق القطبي بشكل أكثر جمالًا من المعتاد. هذه الأحداث الجوية الفضائية، المعروفة بالاندفاعات الشمسية الطبقية الجرمية (CMEs)، لديها القدرة على دفع الشفق القطبي بعيدًا جنوبًا وخلق عرض مذهل للأضواء في سماء الليل. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن التوقيت الدقيق لهذه العواصف الجيومغناطيسية لا يمكن توقعه في الوقت الحالي.

إذا كنت تخطط لرحلة لشهادة هذه الظاهرة الطبيعية، فهناك بعض النصائح التي يجب أن تأخذها في الاعتبار. توصي تريسي ثيرين، صاحبة جولات “لائحة الأمنيات” في ييلونايف، باللجوء إلى مرشد خبير في رؤية الشفق القطبي. فهؤلاء المرشدين ذوو خبرة في تحديد الشفق القطبي، خصوصًا خلال مراحله المبكرة عندما يكون قد يظهر كضوء أبيض بالعين المجردة. بالإضافة إلى ذلك، يزيد تجنب ظهور القمر الكامل والبقاء في الموقع المختار لمدة أربعة أو خمسة أيام من فرصتك لمشاهدة هذه الأضواء الساحرة.

فيما يتعلق بالتقاط الصورة المثالية للشفق القطبي، فإن امتلاك المعدات المناسبة أمر ضروري. تقدم العديد من شركات الجولات تأجير المعدات المصممة خصيصًا لتحمل درجات الحرارة المتجمدة. في ييلونايف، على سبيل المثال، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 30 درجة فهرنهايت، فإن الأحذية المعزولة للثلج والسراويل والسترات والقفازات هي ضرورة.

يعتبر ييلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية في كندا، معروفًا كوجهة مثالية لمشاهدة الشفق القطبي. بفضل موقعها تحت المظلة القطبية، والليالي الصافية المتكررة، وانعدام الجبال والمحيطات، توفر ييلونايف فرصًا ممتازة لشهادة هذه الظاهرة الساحرة. نظام الطقس المستقر في المدينة، إضافةً إلى الليالي الصافية المتكررة، يجعله موقعًا متميزًا.

أثناء انتظارك لعرض الأضواء المذهل، تأكد من استكشاف المعالم السياحية والأنشطة الأخرى التي يقدمها ييلونايف. من المشي بالأحذية الثلجية وركوب الزلاجات إلى تذوق المأكولات المحلية وزيارة المعارض، ليس هناك نقص في الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذه المدينة النابضة بالحياة. كما يقدم “قرية أورورا”، الموقع الشهير المجاور لييلونايف، أنشطة إضافية وبرامج تعليمية لتعزيز تجربتك.

لذا، ضع على أجندتك عام 2024 واستعد لرحلة لا تُنسى لشهادة الشفق القطبي الساحر. مع التخطيط الصحيح والإرشاد المتخصص والقليل من الحظ، ستتاح لك الفرصة لمشاهدة واحدة من أروع المشاهد الطبيعية التي تقدمها الطبيعة.

الأسئلة المتكررة حول شفق الشمال (الأضواء القطبية)

س: ما هو شفق الشمال بالضبط؟

ج: شفق الشمال، المعروف أيضًا بالأضواء القطبية، هو عرض ضوء طبيعي يحدث في المناطق القطبية للأرض.

س: متى هو أفضل وقت لشهادة شفق الشمال؟

ج: يتوقع مركز تنبؤات طقس الفضاء التابع لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطني أن يكون شفق الشمال قويًا بشكل خاص حتى عام 2025، مما يجعل عام 2024 عامًا رائعًا لشهادة الأضواء القطبية.

س: ما الذي يجعل شفق الشمال يظهر بشكل أكثر جمالًا؟

ج: يمكن أن تدفع بعض أنواع الأحداث في طقس الفضاء، المعروفة بالاندفاعات الشمسية الطبقية الجرمية، شفق الشمال بعيدًا جنوبًا وخلق عرض أكثر دهشة للأضواء في السماء.

س: هل يمكن توقع توقيت العواصف الجيومغناطيسية بدقة؟

ج: لا، لا يمكن توقع توقيت دقيق لهذه العواصف في الوقت الحالي.

س: كيف يمكنني زيادة فرصتي في رؤية شفق الشمال؟

ج: اللجوء إلى مرشد خبير في رؤية شفق الشمال، وتجنب ظهور القمر الكامل، والبقاء في الموقع المختار لمدة أربعة أو خمسة أيام يمكن أن يزيد فرصتك في رؤية شفق الشمال.

س: ما هي المعدات التي يجب أن أمتلكها لالتقاط صور لشفق الشمال؟

ج: تقدم العديد من شركات الجولات تأجير المعدات المصممة خصيصًا لتحمل درجات الحرارة المتجمدة، بما في ذلك الأحذية المعزولة للثلج والسراويل والسترات والقفازات.

س: أي الموقع ينصح بزيارته لمشاهدة شفق الشمال؟

ج: يعتبر ييلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية في كندا، موقعًا مثاليًا لشهادة شفق الشمال. موقعها تحت المظلة القطبية والليالي الصافية المتكررة وانعدام الجبال والمحيطات يجعلها موقعًا ممتازًا.

س: ما الأنشطة الأخرى التي يمكنني القيام بها أثناء انتظاري لشفق الشمال؟

ج: ييلونايف تقدم مجموعة متنوعة من المعالم السياحية والأنشطة، بما في ذلك المشي بالأحذية الثلجية وركوب الزلاجات وتجربة المأكولات المحلية وزيارة المعارض واستكشاف “قرية أورورا”، الموقع الشهير المجاور لييلونايف.

لمزيد من المعلومات حول شفق الشمال ومشاهدته، يمكنك زيارة الرابط التالي: إدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطني (NOAA)