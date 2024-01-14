وو لونج: سقوط سلالة الإصدار الكامل القادم في فبراير مع محتوى جديد مثير

استعد لتجربة لعب محسنة مع وو لونج: سقوط سلالة، لعبة الخيال المظلمة المشهورة ‘سيرة الأمم الثلاثة’، حيث تستعد لإطلاق الإصدار الكامل المنتظر بشدة في شهر فبراير. يتضمن الإصدار الشامل اللعبة الأساسية وثلاث حزم إضافية للتحميل، بالإضافة إلى محتوى نهاية اللعبة وميزات إضافية مثيرة.

يمكن للاعبين الانغماس في لعبة تقمص الأدوار الغامضة والمظلمة لقتل الشياطين بثقة أنهم سيكونون لديهم الوصول إلى تجربة وو لونج الكاملة. يضم الإصدار الكامل حزم التحميل التي تجلب مستويات جديدة ووحوشًا إلهية وأنواع أسلحة جديدة، وحتى محتوى تعاوني مثير من ألقاب مشهورة مثل Nioh 2، و Lies of P، و Naraka: Bladepoint. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين توقع الحصول على مجموعات الدروع القوية Baihu و Zhuque و Qinlong.

واضافة مثيرة للإصدار الكامل هي إضافة سجلات المؤرخ الكبير. يعرض هذا العنصر الفريد الموقع الدقيق لعلم العلامة، مما يضيف عنصرًا من التنقيب والاكتشاف إلى اللعبة.

أخبار مثيرة لجميع اللاعبين، سواء كانوا يمتلكون اللعبة الأساسية أم لا، هو أن إطلاق الإصدار الكامل سيمنحهم درع Xuanwu المرغوب فيه. هذا يعني أن حتى أولئك الذين لم يجربوا وو لونج بعد سيحصلون على الفرصة لبدء رحلتهم بميزة قوية.

لإعطاء اللاعبين نكهة مما سيأتي، ستكون هناك نسخة تجريبية من الإصدار الكامل متاحة للاعبي الكمبيوتر ابتداءً من 6 فبراير. ستوفر النسخة التجريبية الوصول إلى مستويين من ألعاب الأولى، مما يتيح للاعبين تجربة اللعب الممتع ويمكن نقل التقدم المحرز في النسخة التجريبية إلى اللعبة الكاملة.

من المقرر إطلاق وو لونج: سقوط سلالة الإصدار الكامل على أجهزة Xbox Series X|S، و PlayStation 4 و 5، وأجهزة الكمبيوتر في 6 فبراير. استعد للشروع في مغامرة ملحمية مليئة بالشياطين والمحاربين والأسرار القديمة أثناء كشف النقاب عن عالم وو لونج الخيالي.

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