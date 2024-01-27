ناسا تؤكد ترسيبات بحيرة قديمة على المريخ

أجرى البحث الجديد الذي قامت به روفر ناسا “بيرسيفيرانس” دليلاً قوياً يدعم وجود ترسيبات بحيرة قديمة على المريخ. يؤكد الدراسة ، التي نشرت في العلوم المتقدمة ، النظريات السابقة بأن المريخ كان يحوي مياهاً وقد كان مناسباً لدعم الحياة المجهرية.

قاد البحث فرق من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) وجامعة أوسلو. استند البحث إلى ملاحظات الرادار التسرب الأرضي التي قامت بها الروفر. باستخدام آلة الرادار RIMFAX الموجودة على متن الروفر ، تمكن العلماء من تحليل طبقات الصخور حتى عمق 65 قدمًا ، مما يوفر رؤية شقية للترسيبات الرسوبية.

تؤكد النتائج الصور الفضائية والبيانات السابقة وتكشف أن وادي جيريزو ، الحوض العملاق على المريخ ، كان يحوي مياهًا وترسبات تربة تحملتها نهر ، على غرار تكوين الدلتا على الأرض. هذا الاكتشاف يدعم فكرة أن المريخ ، الذي هو الآن بارد ويجف ، كان في وقت ما دافئًا ورطبًا وربما يمكن أن يدعم الحياة.

ينتظر العلماء بفارغ الصبر فرصة دراسة الركام في جيريزو عن كثب من خلال دراسة العينات التي يجمعها “بيرسيفيرانس”. يمكن أن تحمل هذه العينات تفتحات قيمة عن التاريخ الجيولوجي للمريخ وربما حتى عن التاريخ البيولوجي.

تكشف النتائج الأخيرة أيضًا عن تاريخ جيولوجي معقد لحفرة جيريزو. في حين أن العينات الأولية من النواة كانت تكشف في البداية عن صخور بركانية بدلاً من صخور رسوبية متوقعة ، إلا أن تحليلًا أكثر دقة أظهر علامات تغير الصخور بفعل التعرض للماء. تشير وجودات التعرية قبل وبعد تكوين الطبقات الرسوبية إلى وجود مناظر طبيعية دينامية متطورة على المريخ.

تؤكد هذه الدراسة أن الموقع الذي تم اختياره لهذه المهمة كان مناسباً لاستكشاف الماضي الجيوبيولوجي للمريخ. تؤكد تأكيدات رسوبات البحيرة القديمة واستكشاف المستمر للمريخ بواسطة “بيرسيفيرانس” تقربنا خطوة واحدة إلى كشف أسرار الكوكب الأحمر وفهم إمكانية دعم الحياة عليه.

أسئلة شائعة (الأسئلة المتداولة)

س: ماذا يؤكد البحث الحديث من روفر ناسا “بيرسيفيرانس”؟

ج: يؤكد البحث وجود ترسيبات بحيرة قديمة على المريخ ، ويدعم النظريات السابقة بأن المريخ كان يحوي أجسامًا من الماء وقد يكون كان ملائمًا لدعم الحياة المجهرية.

س: من قاد البحث؟

ج: قاد البحث فرقًا من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) وجامعة أوسلو.

س: كيف قام البحث بتحليل طبقات الصخور على المريخ؟

ج: تم استخدام ملاحظات الرادار التسرب الأرضي التي قامت بها آلة الرادار RIMFAX الموجودة على متن الروفر لتحليل طبقات الصخور حتى عمق 65 قدمًا ، مما يوفر رؤية شقية للترسيبات الرسوبية.

س: ما هو أهمية النتائج؟

ج: تؤكد النتائج الصور الفضائية والبيانات السابقة وتكشف أن وادي جيريزو على المريخ كان يحوي مياهًا وترسبات تربة تحملتها نهر ، على غرار تكوين الدلتا على الأرض. هذا الاكتشاف يدعم الفكرة بأن المريخ كان في وقت ما دافئًا ورطبًا وربما يمكن أن يدعم الحياة.

س: كيف يخطط العلماء لدراسة ركام جيريزو؟

ج: يخطط العلماء لدراسة ركام جيريزو عن كثب من خلال دراسة العينات التي يجمعها “بيرسيفيرانس”. هذه العينات مخطط لنقلها في المستقبل إلى الأرض.

س: ما هي الإضافات التي يمكن أن تقدمها العينات المجمعة؟

ج: يمكن أن تقدم العينات المجمعة نقاط قيمة حول التاريخ الجيولوجي للمريخ وربما حتى التاريخ البيولوجي.

س: ما تم الكشف عنه حول التاريخ الجيولوجي المعقد لحفرة جيريزو؟

ج: بينما أثارت العينات الأولية من النواة دهشة الباحثين بالكشف عن صخور بركانية بدلاً من صخور رسوبية متوقعة في البداية ، أظهر تحليلًا أكثر دقة علامات تغير الصخور بفعل التعرض للماء. تشير وجودات التعرية قبل وبعد تكوين الطبقات الرسوبية إلى وجود مناظر طبيعية دينامية متطورة على المريخ.

س: ماذا تؤكد هذه الدراسة عن هذه المهمة؟

ج: تؤكد هذه الدراسة أن الموقع الذي تم اختياره لهذه المهمة كان مناسبًا لاستكشاف الماضي الجيوبيولوجي للمريخ. تؤكد تأكيدات رسوبات البحيرة القديمة واستكشاف المستمر للمريخ بواسطة “بيرسيفيرانس” تقربنا خطوة واحدة إلى كشف أسرار الكوكب الأحمر وفهم إمكانية دعم الحياة عليه.

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