مهمة بروبا-3: فتح أسرار تاج الشمس

في مشروع مبتكر مقرر للإطلاق في وقت لاحق من هذا العام، ستقوم وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بإرسال مهمة بروبا-3 إلى مدار حول الأرض. تتضمن هذه المهمة الأقمار الصناعية التوأم تسمى كوروناغراف وأوكولتر، والتي ستعملان معًا لخلق الكسوف الاصطناعي في الفضاء، مما يتيح للعلماء الوصول غير المسبوق لدراسة الجو الخارجي للشمس، أو تاجها.

في حين تمنحنا الكسوفات الشمسية البرية نظرة مجردة لتاج الشمس، فإنها تستمر فقط لبضع دقائق وتحدث بشكل نادر. وعلى العكس من ذلك، ستولد الكسوفات المستمرة لبضع ساعات لمهمة بروبا-3 خلال مدارها الذي يستغرق 19.5 ساعة وفرصة للحصول على كمية كبيرة من البيانات عالية الجودة يمكن للباحثين تحليلها. ستتيح هذه المدة المطولة من المراقبة للعلماء الغوص بعمق في فهم كيفية اندلاع العواصف الشمسية وإنتاج الرياح الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المهمة نظرات قيمة حول إجمالي طاقة الشمس.

لتحقيق هذه الأهداف العلمية، سيتموضع أوكولتر بين كوروناغراف والشمس، محجبًا كمية قليلة من ضوء الشمس لمحاكاة تأثيرات الكسوف الشمسي البري. وهذا سيتيح لكاميرا كوروناغراف التركيز فقط على التاج، والكشف عن تفاصيل دقيقة لخطوط البلازما المتجولة فيها. ومع ذلك، فإن التوازن الدقيق بين القمرين الصناعيين ضروري لنجاح المهمة، حيث يمكن أن يعوق أي عدم انتظام في المحاذاة وصول الضوء الحيوي لخلايا الطاقة الشمسية في كاميرا كوروناغراف.

شهدت مهمة بروبا-3، التي طورت جزئيا من قبل ريدوير سبيس، عرضًا للمركبات الفضائية تقترب من الانتهاء. لقد أبرزت الرؤية القريبة للأجهزة الأهمية الحاسمة للحفاظ على توازن تحقيق المهمة. يتطلع الفريق العلمي إلى المضي قدمًا، وبالترقب من ثروة البيانات الجديدة التي ستحدث ثورة في فهمنا لتاج الشمس.

موعد إطلاق مهمة بروبا-3 مجدول حاليا في شهر سبتمبر، تزامنا مع مرحلة الذروة الشمسية للشمس – أعلى مستوى في دورتها الشمسية المدتها 11 عامًا. وهذا التزامن سيتيح للباحثين البدء في اكتشافات جديدة مبتكرة من البداية.

وبينما يستعد العلماء للمهمة، سيقومون بإجراء اختبار نهائي لكاميرات كوروناغراف أثناء الكسوف الشمسي الكلي في 8 أبريل. ستكون هذه الظاهرة السماوية، المرئية في بعض أجزاء أمريكا الشمالية، نقطة تحول حاسمة في التحضير للإطلاق القادم لمهمة بروبا-3.

تمثل مهمة بروبا-3 قفزة كبيرة نحو قدرتنا على دراسة وكشف أسرار تاج الشمس. ستكشف الكسوفات الاصطناعية في الفضاء ثروة من المعرفة عن نجمنا الأقرب، مما يتيح لنا فهمًا أفضل لتأثيره العميق على كوكبنا والنظام الشمسي الواسع.

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