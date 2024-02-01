مهمة الفضاء كرو-9 التابعة لناسا سبيس إكس: تطوير استكشاف الفضاء والبحث

تتأهب مهمة الفضاء كرو-9 التابعة لناسا سبيس إكس لاستقبال أربعة أفراد طاقم إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) حيث سيقومون بمجموعة واسعة من الأنشطة التشغيلية والبحثية. تمثل هذه المهمة الهامة قفزة أخرى في التزام الوكالة المتواصل بتطوير المعرفة العلمية واختبار التكنولوجيات الجديدة والاستعداد لاستكشاف المريخ على نحو بشري في المستقبل.

سيتم إطلاق طاقم الفضاء على متن مركبة دراغون ويتألف من رواد الفضاء ناسا قائد البعثة زينا كاردمان، وطيار البعثة نيك هاغ، وأخصائي المهمة ستيفاني ويلسون، بالإضافة إلى أخصائي المهمة في الوكالة الفضائية الروسية روسكوسموس أليكسندر غوربونوف. سينضمون في أغسطس إلى أفراد البعثة 71 و 72 في تسليم قصير الأمد مع مهمة ناسا سبيس إكس كر-8.

زينا كاردمان، قائد البعثة، الذي يعتبر رائد فضاء للمرة الأولى، يتمتع بخبرة واسعة في مجال علم الأحياء الجيو ودورة الكيمياء الجيوكيميائية في البيئات الجوفية السطحية. بفضل درجة البكالوريوس في علوم الأحياء ودرجة الماجستير في علوم المحيطات، شاركت كاردمان في عمليات المحطة الفضائية في الوقت الحقيقي وتطوير استكشاف سطح القمر.

نيك هاغ، الطيار، لديه تجارب سابقة في الفضاء حيث قضى ما مجموعه 203 يومًا في الفضاء. تشمل تجارب هاغ السابقة إجراء إجلاء صعب في الجو بسبب فشل المحرك الصاروخي. شارك بنشاط في العديد من التجارب في مجالات الأحياء والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبيعية وعلم الأرض. كما ساهم هاغ في تحسينات محطة الفضاء ولعب دورًا حاسمًا كمهندس طيران خلال مهماته السابقة.

ستيفاني ويلسون، أخصائية المهمة، رائدة فضاء ذات خبرة مع ثلاث رحلات فضاء سابقة، حيث قضت 42 يومًا في الفضاء. طوال مسيرتها، قدمت ويلسون مساهمات هامة في تركيب الوحدات ومهام التفتيش ونقل الألواح الشمسية ومهمات التوريد. كما عملت على نطاق واسع في نظم محطة الفضاء الدولية وعمليات الحمولة أثناء فترة عملها في ناسا.

روسكوسموس أليكساندر غوربونوف، أخصائي المهمة في الوكالة الفضائية الروسية، الذي هو عضو جديد في الطاقم، لديه خلفية هندسية قوية. ستكون تجربته في المركبات الفضائية والمراحل العليا، بالإضافة إلى عمله في تشغيل وإصلاح الطائرات ومحركات الطائرات ذات قيمة كبرى لجهود الطاقم.

تعد مهمة كرو-9 لشركة SpaceX جزءًا من برنامج “الفرقة التجارية” لناسا، الذي يهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة وفعالة من حيث التكلفة إلى ومن محطة الفضاء الدولية باستخدام صواريخ ومركبات فضائية صُنعت في أمريكا. خلال العقود القليلة الماضية، شغلت محطة الفضاء الدولية دورًا حيويًا كمختبر للرحلات الفضائية طويلة المدى وقدمت منصة للبحث المبتكر والتقدم التكنولوجي.

وفي إطار حملة “أرتيميس” الخاصة بناسا التي تركز على استكشاف القمر وتمهيد الطريق للمهمات البشرية المستقبلية إلى المريخ، تدرك الوكالة أهمية الشراكات التجارية في توسيع الفرص في مدار الأرض المنخفض. من خلال التعاون مع الشركات التجارية، تهدف ناسا إلى تعزيز الاقتصاد في مدار الأرض المنخفض وتمدد حدود استكشاف الفضاء البشري.

لمزيد من المعلومات حول برنامج الفرقة التجارية لناسا ومهمة ناسا سبيس إكس كر-9 القادمة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لناسا على الرابط التالي: [https://www.nasa.gov/commercialcrew](https://www.nasa.gov/commercialcrew)

الأسئلة المتكررة:

1. ما هو الهدف من مهمة ناسا سبيس إكس كرو-9 القادمة؟

تهدف مهمة ناسا سبيس إكس كرو-9 إلى نقل أربعة أفراد من الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) للقيام بأنشطة تشغيلية وبحثية. إنها جزء من التزام ناسا المستمر بتطوير المعرفة العلمية واختبار التكنولوجيات الجديدة والاستعداد لاستكشاف المريخ على نحو بشري في المستقبل.

2. من هم أفراد الطاقم المتوقع إطلاقهم على متن مركبة دراغون؟

يشمل أفراد الطاقم رواد الفضاء ناسا قائد البعثة زينا كاردمان، وطيار البعثة نيك هاغ، وأخصائي المهمة ستيفاني ويلسون، وأخصائي المهمة في الوكالة الفضائية الروسية روسكوسموس أليكسندر غوربونوف.

3. ما هي الخبرة التي يجلبها قائد البعثة زينا كاردمان إلى المهمة؟

زينا كاردمان متخصصة في علم الأحياء الجيو ودورة الكيمياء الجيوكيميائية في البيئات الجوفية السطحية. لديها خلفية في علوم الأحياء وعلوم المحيطات وشاركت في عمليات المحطة الفضائية في الوقت الحقيقي وتطوير استكشاف سطح القمر.

4. ما هي تجربة طيار البعثة نيك هاغ في الفضاء؟

قد قضى طيار البعثة نيك هاغ فترتين في الفضاء وقد قضى ما مجموعه 203 يومًا في الفضاء. شارك في تجارب في مجالات علمية متنوعة وشارك في تحسينات محطة الفضاء. كما أدي دورًا حاسمًا كمهندس طيران خلال مهماته السابقة.

5. ما هي المساهمات التي قدمتها أخصائية المهمة ستيفاني ويلسون في استكشاف الفضاء؟

قد شاركت أخصائية المهمة ستيفاني ويلسون في ثلاث رحلات فضاء سابقة وقد قضت 42 يومًا في الفضاء. قدمت مساهمات كبيرة في تركيب الوحدات ومهام التفتيش ونقل الألواح الشمسية ومهام التوريد. عملت ويلسون أيضًا بشكل واسع في نظم محطة الفضاء الدولية وعمليات الحمولة.

6. ما هي الخبرة التي يجلبها أخصائي المهمة في الوكالة الفضائية الروسية أليكساندر غوربونوف إلى المهمة؟

لدى أخصائي المهمة أليكساندر غوربونوف خلفية هندسية قوية، خاصة في المركبات الفضائية والمراحل العليا. كما لديه خبرة في تشغيل وإصلاح الطائرات ومحركات الطائرات وستكون قيمة كبيرة لجهود الطاقم.

7. ما هو أهمية مهمة ناسا سبيس إكس كرو-9 ضمن برنامج الفرقة التجارية لناسا؟

مهمة ناسا سبيس إكس كرو-9 هي جزء من برنامج الفرقة التجارية لناسا، الذي يهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة وفعالة من حيث التكلفة إلى ومن محطة الفضاء الدولية باستخدام صواريخ ومركبات فضائية صُنعت في أمريكا. توسع هذه الشراكات مع الشركات التجارية الفرص في مدار الأرض المنخفض وتساهم في نمو اقتصاد قوي في مدار الأرض المنخفض.

8. أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول برنامج الفرقة التجارية لناسا ومهمة ناسا سبيس إكس كرو-9 القادمة؟

لمزيد من المعلومات حول برنامج الفرقة التجارية لناسا ومهمة ناسا سبيس إكس كرو-9 القادمة يمكنك زيارة الموقع الرسمي لناسا على الرابط التالي:

موقع برنامج الفرقة التجارية لناسا