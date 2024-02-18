مستقبل المركبات الفضائية: حل مستدام باستخدام الأقمار الخشبية

قام علماء يابانيون بتطوير مركبة فضائية مبتكرة مصنوعة بالكامل من الخشب. تم بناء مسبار “ليغنوسات” باستخدام خشب الماغنوليا، وقد ثبت أنه مستقر للغاية ومقاوم للتشقق خلال التجارب التي أُجريت على متن المحطة الفضائية الدولية (ISS). تعاون الباحثون من جامعة كيوتو وشركة سوميتومو فوريستري في هذا المشروع لاستكشاف جدوى استخدام المواد القابلة للتحلل البيولوجي، مثل الخشب، كبدائل صديقة للبيئة للمعدن المستخدم تقليديًا في بناء الأقمار الصناعية.

أثار التأثير البيئي السلبي الناجم عن حرق الأقمار الصناعية عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض قلقًا بين الخبراء. يتبقى جزيئات ألومينا الصغيرة التي تتولد خلال هذه العملية في الغلاف الجوي العلوي لسنوات، مما يؤثر على بيئة الكوكب. هدف الباحثين في كيوتو هو معالجة هذه المشكلة من خلال تقييم أنواع مختلفة من الخشب لقدرتها على تحمل طقوس إطلاق الفضاء ورحلات طويلة في المدار.

أظهرت التجارب المخبرية التي تحاكي ظروف الفضاء أن العينات الخشبية لم تتأثر بأي تغيير قابل للقياس في الكتلة أو علامات تحلل أو تلف، مما أدهش الباحثين. بعد هذه التجارب الأولية، تم إرسال عينات إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث خضعت لتجارب التعرض لمدة تقارب العام. وعلى مفارقة غريبة، أظهر الخشب أقل علامات للتلف. فعدم وجود الأكسجين والكائنات الحية في الفضاء يمنع الخشب من الاحتراق أو العفن.

تبين من بين أنواع الخشب المختلفة التي تم اختبارها أن خشب الماغنوليا هو الأكثر قوة. أدى اكتشاف هذا إلى بناء الأقمار الصناعية الخشبية، “ليغنوسات”، من قبل جامعة كيوتو. ستحمل المركبة التجارب المتعددة لتقييم أدائها في المدار، مع التركيز بشكل خاص على قياس تغير تشكيل الهياكل الخشبية في الفضاء. وفقًا لـ كوجي موراتا، رئيس المشروع، فإن الخشب متين ومستقر في اتجاه واحد، لكنه قد يكون عرضة للتغيرات البعدية والتشقق في اتجاه آخر.

لا تزال القرارات النهائية المتعلقة بوسيلة الإطلاق لـ “ليغنوسات” لم تُتخذ بعد، حيث تم تقليص الخيارات إلى رحلة صيفية على متن سفينة إمدادات هيئة العلوم الفضائية الدبوسية الوزنية إلى المحطة الفضائية الدولية أو بعثة مماثلة لشركة سبايس إكس الفضائية في وقت لاحق من العام. إذا نجحت هذه المركبة الفضائية المبتكرة، يمكن أن تمهد الطريق لاستخدام الخشب كمادة بناء للمزيد من الأقمار الصناعية. ومع تقدير إطلاق سنوي بلغ أكثر من 2000 مركبة فضائية، يمكن أن يصبح الأثر البيئي لترسبات الألومنيوم من الأقمار الصناعية التقليدية التي تحترق أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي أمرًا مقلقًا بالغ الأهمية. بالمقابل، ستنتج الأقمار الخشبية مثل “ليغنوسات” رذاذًا خفيفًا من الرماد القابل للتحلل البيولوجي عند عودتها إلى الغلاف الجوي، مما يقضي على المخاطر البيئية المحتملة المرتبطة بالأقمار الصناعية التقليدية.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو مسبار ليغنوسات؟

مسبار ليغنوسات هو مركبة فضائية مصنوعة بالكامل من الخشب، تحديدًا خشب الماغنوليا. تم تطويرها من قبل علماء يابانيين من جامعة كيوتو وشركة سوميتومو فوريستري كبديل صديق للبيئة للأقمار الصناعية التقليدية المعدنية.

2. لماذا تم تطوير مسبار ليغنوسات؟

تهدف تطوير مسبار ليغنوسات إلى استكشاف جدوى استخدام المواد القابلة للتحلل البيولوجي، مثل الخشب، في بناء الأقمار الصناعية. يأتي ذلك استجابة للأثر البيئي السلبي الناجم عن حرق الأقمار الصناعية التقليدية عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

3. ما هي المخاوف البيئية المرتبطة بالأقمار الصناعية التقليدية؟

عندما تحترق الأقمار الصناعية التقليدية في الغلاف الجوي للأرض، يتم إنتاج جزيئات الألومينا وتبقى في الغلاف الجوي العلوي لسنوات، مما يؤثر سلبًا على البيئة. يهدف استخدام الخشب كمادة بناء للأقمار الصناعية إلى التخفيف من هذا الأثر البيئي.

4. ما هي نتائج التجارب التي أُجريت على المحطة الفضائية الدولية؟

أظهرت التجارب المخبرية التي تحاكي ظروف الفضاء أن العينات الخشبية (بما في ذلك خشب الماغنوليا) لم تتأثر بأي تغيير قابل للقياس في الكتلة أو علامات تحلل أو تلف. كما أظهرت التجارب التعرضية على المحطة الفضائية الدولية لمدة تقارب العام تلفًا ضئيلًا للمواد الخشبية.

5. ما هي مزايا استخدام الخشب في بناء الأقمار الصناعية؟

يكون الخشب مقاومًا للحرق والتعفن في الفضاء نظرًا لعدم وجود الأكسجين والكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخشب أن يقضي على المخاطر البيئية المرتبطة بالأقمار الصناعية التقليدية من خلال إنتاج رماد قابل للتحلل البيولوجي بدلاً من جزيئات الألومينا عند عودتها إلى الغلاف الجوي.

6. ما هو الخطوة التالية لمسبار ليغنوسات؟

لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وسيلة الإطلاق لمسبار ليغنوسات بعد، حيث تم تضييق الخيارات على رحلة صيفية على متن سفينة إمدادات “أوربيتال ساينسز سايجنس” إلى المحطة الفضائية الدولية أو مهمة “سبايس إكس دراغون” المماثلة في وقت لاحق من العام. سيتم مراقبة أداء الأقمار الخشبية عن كثب، وخاصة فيما يتعلق بقياس تشوه الهياكل الخشبية في الفضاء.

7. كيف يمكن أن يؤثر استخدام الخشب في بناء الأقمار الصناعية على البيئة؟

مع التقديرات التي تشير إلى إطلاق سنوي يفوق 2000 مركبة فضائية، يمكن أن يصبح الأثر البيئي لترسبات الألومنيوم من الأقمار الصناعية التقليدية التي تحترق أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي مصدر قلق كبير. ومع ذلك، ستنتج الأقمار الخشبية مثل مسبار ليغنوسات رذاذًا خفيفًا من الرماد القابل للتحلل البيولوجي عند عودتها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي تساهم في التخفيف من المخاطر البيئية المحتملة.