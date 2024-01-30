قمرة الفضاء PACE التابعة لناسا على استعداد لفتح أسرار الأرض

انجزت قمرة الفضاء PACE، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة SpaceX، معلماً رئيسياً حيث تم توصيلها بناجم الحمولة بنجاح في فلوريدا. يضع هذا التحقيق المسرح لمهمتها القادمة لدراسة المحيطات والغلاف الجوي والمناخ في الأرض.

تعاونت فرق فنيين من ناسا و SpaceX لربط قمرة الفضاء PACE (النباتات الدقيقة والمعاصر والسحب وأثر المحيط) بناجم الحمولة في 24 يناير 2024 في مرفق عمليات الفضاء آستروتيك بالقرب من مركز كينيدي للفضاء. مع توصيل القمرة الفضائية بشكل آمن الآن، سيتم التأهب لتغليفها داخل أغلفة الحمولة الواقية التي سيتم دمجها مع صاروخ فالكون 9.

ما يجعل مهمة PACE مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو إمكانية ثورتها لفهمنا لمنظومات الأرض المتصلة بتعقيد. من خلال التقاط المراقبات الفوق طيفية الدقة للكائنات البحرية الدقيقة المعروفة بالفايتوبلانكتون، بالإضافة إلى جمع بيانات جديدة عن السحب والمعاصر، ستوفر قمرة الفضاء PACE تفاصيل قيمة عن وظائف وديناميكيات كوكبنا. وستعزز هذه النتائج قدرتنا بشكل كبير على التعامل مع قضايا البيئة الملحة واتخاذ قرارات مستنيرة لحماية مستقبل كوكبنا.

من المقرر إطلاق قمرة الفضاء PACE المنتظرة بشغف من مجمع إطلاق الفضاء 40 في محطة القوات الفضائية كيب كنافيرال في 6 فبراير في الساعة 1:33 صباحاً بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية (EST). بينما تبدأ المركبة الفضائية مهمتها، ستتولى مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا إدارة القمرة الفضائية، مع برنامج خدمات الإطلاق التابع للوكالة مسؤول عن خدمة الإطلاق.

يسلط التعاون بين ناسا و SpaceX الضوء على قوة التعاون والابتكار في تطوير فهمنا للأرض والكون المحيط بنا. بعد تحقيق هذا الإنجاز الهام، ينتظر المجتمع العلمي وعشاق الفضاء الاكتشافات الثورية التي ستقدمها مهمة PACE بلا شك. من خلال كشف أسرار الأرض، نفتح الطريق أمام مستقبل أفضل لكوكبنا وجميع مخلوقاته.

أسئلة متكررة:

1. ما هي قمرة الفضاء PACE وما هي مهمتها القادمة؟

– قمرة الفضاء PACE (النباتات الدقيقة والمعاصر والسحب وأثر المحيط) مصممة لدراسة المحيطات والغلاف الجوي والمناخ في الأرض. وستلتقط المراقبات الفوق طيفية الدقة للفايتوبلانكتون، وتجمع بيانات عن السحب والمعاصر، وتوفر أفكارًا قيمة حول وظائف وديناميكيات كوكبنا.

2. متى تم توصيل قمرة فضاء PACE بناجم الحمولة؟

– تم توصيل قمرة فضاء PACE بناجم الحمولة بنجاح في 24 يناير 2024.

3. أين وقع توصيل قمرة فضاء PACE؟

– وقد وقع توصيل قمرة فضاء PACE في مرفق عمليات الفضاء آستروتيك بالقرب من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

4. ما هو الخطوة التالية بعد توصيل قمرة فضاء PACE؟

– الخطوة التالية هي تغليف قمرة فضاء PACE داخل أغلفة الحمولة الواقية التي ستُدمج مع صاروخ فالكون 9.

5. متى مقرر إطلاق قمرة فضاء PACE؟

– من المقرر إطلاق قمرة فضاء PACE في 6 فبراير الساعة 1:33 صباحاً بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية (EST).

تعاريف للمصطلحات الرئيسية:

1. قمرة الفضاء PACE (النباتات الدقيقة والمعاصر والسحب وأثر المحيط): قمرة فضاء تم تطويرها بالتعاون بين ناسا و SpaceX لدراسة المحيطات والغلاف الجوي والمناخ في الأرض. وتقوم بتوثيق المراقبات الفوق طيفية الدقة للفايتوبلانكتون، وتجمع بيانات حول السحب والمعاصر، وتوفر تفاصيل حول وظيفة كوكبنا.

2. ناجم الحمولة: هو جهاز يربط القمرة الفضائية بمرحلة الصاروخ العلوية ويدعم دمجها.

3. المراقبات الفوق طيفية الدقة: تشير إلى جمع البيانات باستخدام أجهزة استشعار تكشف عن مجموعة واسعة من الطول الموجي، وتوفر معلومات تفصيلية عن التركيب والخصائص للكائنات أو المواد.

4. الفايتوبلانكتون: عبارة عن كائنات بحرية صغيرة تقوم بأداء التمثيل الضوئي وتشكل قاعدة سلسلة الغذاء البحرية. تلعب دورًا حاسمًا في المناخ الأرضي وتعتبر مؤشرًا على الصحة البيئية.

5. برنامج خدمات الإطلاق: برنامج يديره ناسا ويشرف على تخطيط وتنفيذ عمليات الإطلاق للعديد من المركبات الفضائية والمهمات.

روابط ذات صلة:

– موقع ناسا الرسمي

– موقع SpaceX الرسمي