فشل المركبة الفضائية الأمريكية في الهبوط بسلاسة على القمر

ملخص: فشلت المركبة الفضائية الأمريكية “بيريجرين”، التي طوّرتها شركة أستروبوتيك، في تحقيق هبوط ناعم على سطح القمر بسبب تسرب الوقود. أكدت الشركة أنه لا يوجد أي فرصة لهبوط ناجح. تسبب العطل الكبير في نظام الدفع في فقدان المركبة لمحاذاتها وصعوبة الحفاظ على توجيهها نحو الشمس. ونتيجة لذلك، تم استهلاك الوقود بسرعة وسيُنفد لديها في غضون حوالي 40 ساعة. ستتوقف المركبة عن العمل عند نفاد الطاقة، مما يترتب عليه أنه لا يوجد أي احتمالية لهبوط ناعم على سطح القمر.

الأسئلة الشائعة:

س: ما سبب فشل المركبة الفضائية الأمريكية في هبوطها؟

ج: تعرضت المركبة لتسرب الوقود في نظام الدفع الخاص بها، مما أدى إلى فقدان التحاذُي واستهلاك الوقود بسرعة.

س: هل هناك فرصة لإجراء هبوط ناعم ناجح؟

ج: لا، وفقًا لشركة أستروبوتيك، الشركة التي تقف وراء المهمة، لا يوجد أي فرصة لهبوط ناعم بسبب تسرب الوقود.

س: كم ستستغرق المركبة قبل أن ينفد الوقود منها؟

ج: من المتوقع أن يُنفد الوقود في المركبة خلال حوالي 40 ساعة من وقت الإعلان.

س: ماذا يحدث عند نفاذ الوقود في المركبة؟

ج: بمجرد أن تفقد المركبة الطاقة، ستتعذر عليها القيام بأي عمل ولن تتمكن من تحقيق هبوط ناعم على سطح القمر.

س: ما هي نوايا المركبة الفضائية في الهبوط على القمر؟

ج: كان الهدف من المركبة هو دراسة بيئة سطح القمر ووضع الأسس للرحلات المأهولة المستقبلية إلى القمر.

س: ما أهمية هذه المهمة؟

ج: كانت هذه المهمة جزءًا من شراكة جديدة بين شركة أستروبوتيك وناسا، بهدف إدخال المزيد من الابتكار وتخفيض التكاليف في استكشاف القمر.

تعريفات:

– المركبة الفضائية القمرية: مركبة فضائية مصممة للهبوط على سطح القمر.

– الهبوط الناعم: هبوط مركبة فضائية على جسم سماوي بأقل قدر من الضرر أو التأثير.

– وقود الدفع: مادة تُستخدم لدفع المركبة الفضائية.

– المحاذاة: توجيه المركبة الفضائية بالنسبة لنقطة مرجعية محددة.

– تسرب الوقود: تسرب غير مقصود أو فقدان الوقود من نظام الدفع في المركبة الفضائية.

المصدر: BBC News (رابط المقال: bbc.co.uk)