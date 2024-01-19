فتح أسرار هيدرات الميثان: مصدر طاقة واعد ولكن معقدة

قدمت مهمة حفر علمية حديثة في خليج المكسيك نتائج مذهلة، وقدمت للباحثين 44 نواة من مستودع هيدرات الميثان في الأعماق تحت قاع البحر. هذه المهمة الرائدة، بقيادة جامعة تكساس في أوستن، تهدف إلى إلقاء الضوء على عالم هيدرات الميثان غير المفهوم جيدًا – مخزونات غنية بالطاقة تحتوي على نحو 15% من الكربون العضوي في العالم.

توجد هيدرات الميثان، المعروفة باسم نوع من الجليد أو الثلج للميثان، تحت ضغط عالٍ ودرجات حرارة منخفضة. هذه المخازن توجد عادة على قاع البحر وتحت التربة المتجمدة في مناطق القطب الشمالي. ومع ذلك، عندما يتم إحضار هيدرات الميثان إلى سطح الأرض، تتبخر بسرعة وتطلق الميثان – غاز مسبب للاحتباس الحراري – في الغلاف الجوي. على الرغم من المخاوف البيئية المرتبطة بانبعاثات الميثان، تتمتع هذه الهيدرات بإمكانية طاقية هائلة. كل وحدة من هيدرات الميثان تحتوي على طاقة تفوق بنسبة 165 مرة حجمًا مكافئًا من الغاز في ظروف السطح.

واحدة من الأسئلة الرئيسية التي يأمل الباحثون في الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة هي عملية تكوين هيدرات الميثان. من خلال فهم كيفية ومتى تم تكوين هذه الهيدرات، يمكن للعلماء الحصول على نظرة مهمة حول استقرارها وتفاعلاتها المحتملة في ظل التغيرات المناخية. علاوة على ذلك، قد يكشف هذا الاستكشاف مسارات لاستخدام هيدرات الميثان كمصدر طاقة واعد.

ويوضح قائد المهمة بيتر فليمنجز، أستاذ بجامعة تكساس جاكسون لعلوم الجيوسياس، “أن دورة الكربون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهيدرات الميثان، حيث تطلق بشكل مستمر ميثانًا في المحيطات وربما في الغلاف الجوي”.

بالإضافة إلى فك رموز هيدرات الميثان، تسعى فريق البحث أيضًا لتحديد حجم هذه الرواسب. ووفقًا لآن كوك، عالمة من جامعة ولاية أوهايو وعضو فريق البحث، لا يزال تقدير كمية هيدرات الميثان الموجودة تشكل تحديًا كبيرًا. وتقول “تختلف تقديراتنا بأضعاف”. لذا، ستسعى هذه المهمة إلى بناء فهم شامل للمادة نفسها، بما في ذلك مدى وجودها.

سيتم إجراء تحليل شامل للنوى المجمعة في المختبرات المتخصصة في كلية جاكسون لعلوم الجيوسياس بجامعة تكساس. سيقوم الباحثون بدراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لهيدرات الميثان، باستكشاف حجم المسام وحجم الحبيبات والنظائر والجيوكيمياء، وحتى تسلسل الحمض النووي والرنا للكائنات الدقيقة المحتملة الموجودة في العينات.

من خلال هذا المشروع الذي يمتد لعدة سنوات، بدأ في عام 2023، يهدف العلماء إلى استكشاف إمكانات هذا المصدر المعقد للطاقة وفهم دوره في تغير المناخ بشكل أفضل. إن النتائج التي ستنتج عن هذه الدراسة قد توفر رؤى قيمة في التقليل من انبعاثات الميثان وتوفير بديل مستدام للطاقة في المستقبل.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي هيدرات الميثان؟

هيدرات الميثان هي تشكيلات شبيهة بالثلج من الميثان الموجودة تحت ضغط عالٍ ودرجات حرارة منخفضة. وهي موجودة على قاع البحر وتحت التربة المتجمدة في القطب الشمالي.

2. لماذا تعتبر هيدرات الميثان مهمة؟

تحتوي هيدرات الميثان على نحو 15% من الكربون العضوي في العالم وتمتلك إمكانية طاقية هائلة. كل وحدة من هيدرات الميثان تحمل نفس كمية الطاقة مكافئة لـ 165 وحدة من الغاز في ظروف السطح.

3. كيف تتكون هيدرات الميثان؟

لا يزال العملية التكوينية لهيدرات الميثان غير مفهومة بشكل جيد. تهدف المهمة الحالية للحفر العلمي إلى إلقاء الضوء على عملية تكوينها واكتساب بعض الأفكار حول استقرارها وتفاعلاتها المحتملة في ظل التغيرات المناخية.

4. ما هي المخاوف البيئية المرتبطة بهيدرات الميثان؟

عندما يتم إحضار هيدرات الميثان إلى سطح الأرض، تتبخر بسرعة وتطلق الميثان – غازًا مسببًا للاحتباس الحراري – في الغلاف الجوي. تساهم انبعاثات الميثان في تغير المناخ.

5. ماذا يحاول فريق البحث تحقيقه من خلال هذه الدراسة؟

يهدف فريق البحث إلى تحديد عملية تكوين هيدرات الميثان، وتقدير حجم هذه الرواسب، ودراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للهيدرات.

المصطلحات الرئيسية:

– هيدرات الميثان: تشكيلات شبيهة بالثلج من الميثان توجد تحت ضغط عالٍ ودرجات حرارة منخفضة.

– غاز مسبب للاحتباس الحراري: غاز يحتجز الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، مما يسهم في الاحتباس الحراري العالمي.

– دورة الكربون: تداول وتحول ثاني أكسيد الكربون والمركبات الأخرى للكربون من خلال الغلاف الجوي والمحيطات والكائنات الحية على الأرض.