علماء يقربون النجوم أكثر إلى الأرض باستخدام نظائر جديدة

في إنجاز ثوري، نجح فريق بحث دولي في مشروع منشأة النظائر النادرة في جامعة ولاية ميشيغان في إنشاء خمسة نظائر جديدة، مما يعزز الربط بين الأجسام السماوية في السماء وكوكبنا.

تم تسليط الضوء على هذه النظائر الجديدة المكتشفة – الثوليوم-182 والثوليوم-183 والإيتربيوم-186 والإيتربيوم-187 واللوتيتيوم-190 – في مجلة الفيزياء للرسائل العلمية. تمثل هذه الإنجازات الاستثنائية قدرة “مشروع منشأة النظائر النادرة” على إنتاج عينات نووية كانت موجودة حتى الآن فقط خلال تصادم نجوم النيوترون الكثيفة للغاية.

أعربت الأستاذة ألكساندرا جادي، المديرة العلمية في منشأة النظائر النادرة، عن حماستها بشأن تقدم الفريق. وقالت: “نحن واثقون من أننا يمكننا الاقتراب أكثر من تلك النواة المهمة لعلم الفلك”. شمل جهد البحث، الذي قاده الباحث الفيزيائي الأول أوليغ تاراسوف، متعاونين من المعهد الأساسي للعلوم في كوريا الجنوبية ومعهد ريكن في اليابان.

إن إنتاج هذه النظائر الجديدة هو حجر الزاوية الأساسي نحو فهم العمليات الطبيعية المسؤولة عن إنشاء عناصر جديدة في النجوم. من خلال تكرار النظائر التي وجدت بعد اندماج نجم النيوترون، يمكن للعلماء كشف أسرار تكوين العناصر الثقيلة مثل الذهب.

لإنشاء النظائر، قام الفريق بدفع شعاع من أيونات البلاتين في هدف من الكربون. في حين استخدمت التجارب الأولية تيار شعاع مقسوم بنسبة شحنة 50 نانو أمبير، قام مشروع النظائر النادرة بزيادة قوة الشعاع بالفعل إلى 350 نانو أمبير ويخطط للوصول إلى 15,000 نانو أمبير.

على الرغم من أهمية اكتشاف هذه النظائر بالفعل، إلا أنه يفتح عالماً من الإمكانيات لاستكشاف المستقبل. أكد الأستاذ برادلي شيريل، رئيس قسم فاصل النظائر النادرة المتقدمة في مشروع النظائر النادرة، على الإمكانات البحثية المستقبلية وقياسات هذه النظائر الجديدة. ستسهم استكشاف فترات ربع الحياة والكتل والخصائص الأخرى في تعزيز فهمنا لعلم النوويات الأساسي.

لقد بدأت الرحلة إلى أرض غير معروفة. كما يقول الأستاذ شيريل: “لقد تركنا المنزل وبدأنا في استكشاف”. مع اكتشافهم الثوري، جلب العلماء النجوم أكثر إلى الأرض، فتحوا كنزًا من المعرفة ينتظرنا في الكون.

أسئلة شائعة: