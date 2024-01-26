علماء الفلك يكشفون عن النجوم الغامضة: تعريف “المدخنون العجائبيين”

لقد قام علماء الفلك بالكشف عن اكتشاف غير عادي بالقرب من مركز مجرتنا اللبنيه الدهنيه. لقد توصلوا إلى نوع غريب من النجوم التي تظهر سلوك غير عادي للتلاشي بشكل دوري قبل أن تنفجر فجأة في ثورات ضخمة من الدخان التي تعبر الفضاء الشاسع.

أطلق العلماء اسم “المدخنون العجائبيين” على هذه النجوم المسنة التي تقضي فترات طويلة في حالة خاملة، لتفاجأ بإطلاق غيوم من الدخان بشكل حقا غامض. صاغ البروفيسور دانتي مينيتي من جامعة أندريس بيلو في تشيلي هذه الظاهرة بشكل سلس، مشيرًا إلى أنها “تبقى مظلمة وحمراء نسبيًا لعدة سنوات، غالبًا تختفي عن رؤيتنا تماماً”.

نجوم قليلة الإشعاع كهذه، التي يتميز طابعها بعدم السطوع، تمكنت حتى الآن بنجاح من تفادي أعين علماء الفلك المتطفلة. يسلط الضوء بدراسة شاملة تتناول ثلاثة أوراق بحثية في النسخة الأخيرة من نشرات المجتمع الفلكي الملكي على هذه الحادثة الفلكية المثيرة.

توصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف الاستثنائي خلال المسح المعروف باسم “متغيرات VVV في فائدة لاكتيا” (VVV) ، حيث صادفوا بالصدفة ليجدوا نجوم المدخنين القدماء وهم لا يقلون عن 21 نجماً. تهدف المسح في البداية إلى تحديد نجوم جديدة أو الأنواع الأولية من النجوم، والتي تخضع لانفجارات هائلة قد تستمر لفترات طويلة.

أكد الدكتور زهين جو من جامعة فالبارايسو في تشيلي، الذي أدى تحليل طيف الضوء للنجوم، وجود 32 نجمًا ينفجر منها بعضها بازدياد سطوعه بنسبة 40 ضعفًا. ومع ذلك، كشف التحليل أيضًا عن وجود هؤلاء المدخنين العجائبيين، والذين يصنفون على أنهم نجوم عملاقة حمراء.

يتعمق لغز هذا الاكتشاف مع البروفيسور فيليب لوكاس من جامعة هيرتفوردشاير، الذي قاد الفريق الدولي المشرف على هذه الدراسة. يعلق قائلا: “في البداية، كنا غير متأكدين مما إذا كانت هذه النجوم هي نجوم مولدة للانفجار، تتعافى من تراجع في السطوع بسبب قرص عائق أو غلاف غباري، أو نجوم عملاقة تطرح المادة في مراحلها الأخيرة للوجود”.

يحمل هذا الاكتشاف ليس فقط إثارة لعلماء الفلك بل يحمل أيضًا آثارًا كبيرة على فهمنا لتركيب وديناميات مجرتنا. كشف الكشف عن فئة جديدة من النجوم قادرة على طرح المادة لديه القدرة على تحويل معرفتنا بشأن توزيع العناصر الثقيلة في قرص النووي ومناطق غنية بالمعادن في المجرات خارج مجرتنا الخاصة.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشف علماء الفلك بالقرب من مركز مجرة درب التبانة؟

ج: اكتشف علماء الفلك نوعًا غريبًا من النجوم يسمى “المدخنون العجائبيين” الذين يتلاشون بشكل دوري قبل أن ينفجروا في ثورات ضخمة من الدخان.

س: كيف وصف علماء الفلك سلوك هذه النجوم؟

ج: تظل هذه النجوم مظلمة نسبيًا وحمراء لعدة سنوات، وفي العديد من الأحيان تختفي من الرؤية تماماً.

س: كيف تجاهل علماء الفلك هذه النجوم في البداية؟

ج: تمتاز هذه النجوم بطبيعتها المخفية وقلة السطوع، مما يجعلها صعبة المشاهدة حتى الآن.

س: ما هو المسح الذي أدى إلى اكتشاف هذه النجوم؟

ج: توصل المسح “متغيرات VVV في فائدة لاكتيا” (VVV) عن طريق الصدفة لاكتشاف 21 نجمًا من المدخنين القدماء أثناء البحث الأصلي عن النجوم الجديدة أو الأنواع الأولية.

س: هل تم اكتشاف أي أنواع أخرى من النجوم خلال المسح؟

ج: نعم، تم العثور أيضًا على 32 من النجوم الانفجارية الجديدة، بعضها زاد سطوعها 40 مرة.

س: كيف تم تصنيف المدخنين القدماء؟

ج: تم تصنيف المدخنين القدماء كنجوم عملاقة حمراء.

س: ما هي التفسيرات الممكنة لسلوك هذه النجوم؟

ج: في البداية، لم يكن العلماء متأكدين ما إذا كانت هذه النجوم هي نجوم أولية تبدأ في انفجار، أو تتعافى من تراجع في السطوع بسبب قرص أو غلاف غباري، أو نجوم عملاقة تقذف المادة في مراحلها النهائية للوجود.

تعريفات:

1. السطوع: المقدار الإجمالي للطاقة التي ينبعث بها النجم في وحدة من الزمن.

2. الأنواع الأولية: المرحلة المبكرة من عملية تشكل النجم، حيث ينهار نواة كثيفة من الغاز والغبار تحت تأثير الجاذبية.

3. النجوم العملاقة الحمراء: نجوم كبيرة وباردة نسبيًا في مرحلة متأخرة من تطورها النجمي.

روابط ذات صلة المقترحة:

1. المجتمع الفلكي الملكي

2. جامعة أندريس بيلو

3. جامعة فالبارايسو

4. جامعة هيرتفوردشاير