عرض لعبة “الهدوء”: تبنّي قوة عدم النشاط في عالم الألعاب

الموجز:

قامت شركة التطوير الألعاب ALBAWABA مؤخرًا بإطلاق لعبة مبتكرة وغير تقليدية على منصة Steam تحمل اسم “الهدوء”. وتتميز “الهدوء” بالتحدي الذي يواجه اللاعبين بمقاومة رغبتهم في التفاعل مع أجهزتهم وتشجيعهم على تبني الكسل كشكل من أشكال اللعب. ومن خلال جوهرها البصري البسيط وأسلوب لعبها السلبي الفريد والغامض في نفس الوقت، توفر “الهدوء” تجربة تعكس تفكير اللاعبين بشكل جديد تمامًا والتي تخالف الأعراف التقليدية للألعاب.

أسلوب اللعب غير التقليدي في “الهدوء”:

تقاطع “الهدوء” النمط التقليدي للعب الألعاب المليئة بالإثارة والحركة عندما يضع التركيز على البقاء في حالة ذهول. بدلاً من التفاعل مع اللعبة من خلال أجهزة الإدخال التقليدية، يتم تكليف اللاعبين بالبساطة مجرد التحديق في كلمة “الهدوء” المعروضة على شاشاتهم. وأي محاولة للتفاعل تؤدي إلى نهاية فورية لجلسة اللعب، وهو ما يوفر تحديًا متناقضًا يختبر قدرة اللاعبين على مقاومة الرغبة في المشاركة.

الجماليات والتعليقات:

يتبنى “الهدوء” جمالية بصرية بسيطة، حيث يستخدم النص الأبيض على خلفية سوداء لخلق تناقض واضح. وتعتبر هذه الرمزية البصرية تذكيرًا مستمرًا للاعبين بالحفاظ على حالة الخمول. وبعد كل جلسة لعب، يحصل اللاعبون على تعليقات حول مدة استمرارهم في الامتناع، مما يتيح لهم التأمل في مستوى صبرهم وقدرتهم على تبني الهدوء.

غموض الغاية وراء “الهدوء”:

تبقى الغاية من وراء “الهدوء” غامضة بصفة متعمدة، مما يثير التكهنات والفضول لدى اللاعبين. يعتقد البعض أنها تهدف إلى إبراز صعوبة الخمول، في حين يرونها آخرون كدعوة للتأمل في القيمة، أو النقص فيها، في عدم القيام بأي شيء. وبغض النظر عن التفسير، لا يمكن فهم جوهر اللعبة إلا من خلال التجربة العملية الفعلية.

من خلال إطلاق “الهدوء”، تدفع ALBAWABA حدود تطوير الألعاب، وتقدم تجربة تثير التفكير وتتحدى الأعراف التقليدية للألعاب. وبفضل جماليتها البسيطة وأسلوب اللعب السلبي الفريد والغموض المحيط بغايتها، لاقت “الهدوء” اهتمام اللاعبين، مما يجعلها لعبة متميزة في المكتبة الواسعة للألعاب المتاحة على منصة Steam.

أسئلة مكررة:

1. هل تتوفر لعبة “الهدوء” على منصات ألعاب أخرى؟

حاليًا، تتوفر لعبة “الهدوء” حصريًا على منصة Steam.

2. هل يمكن للاعبين تخصيص جماليات اللعبة؟

لا، التصميم البسيط لـ “الهدوء” بالنص الأبيض على الخلفية السوداء مصمم عن قصد لتعزيز تجربة الخمول والهدوء.

3. هل يحتوي “الهدوء” على أي صوت أو موسيقى؟

لا، توضع صوت أو موسيقى في “الهدوء” بشكل متعمد لتعزيز مفهوم الهدوء وتشجيع اللاعبين على التركيز فقط على التمثيل البصري.

4. هل هناك حد زمني لإكمال جلسة اللعب؟

لا، لا يوجد حد زمني لإتمام جلسة في “الهدوء”. يتم تشجيع اللاعبين على قضاء الوقت الذي يحتاجونه لتبني مفهوم الخمول بشكل كامل.