طريقة جديدة للتحكم في التشابك الكمي تم اكتشافها

اكتشف باحثون في جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا اكتشافًا مهمًا في مجال التشابك الكمي. بقيادة البروفيسور أندرو فوربس، نجح الفريق في إظهار تقنية جديدة للتحكم في جزيئات التشابك الكمي دون تغيير الخصائص الأساسية لها. يحمل هذا الاكتشاف آثارًا كبيرة على فهمنا واستخداماتنا للتشابك الكمي.

يكمن المفتاح لهذا الاختراق في مفهوم التوبولوجيا. من خلال تشابك استنساخ هذين الفوتونين المتماثلين وتخصيص دالتهما الموجية المشتركة، تمكن الباحثون من الكشف عن هيكلهما الجماعي أو التوبولوجيا الخاصة بهما فقط عندما يعتبران مُتيَّمَتين. يبرز هذا التجربة أهمية التوبولوجيا في التشابك الكمي، والتي تضمن بقاء بعض الخصائص ثابتة بغض النظر عن عمليات التلاعب.

يُركز الدراسة بشكل خاص على التوبولوجيا السكايميرية. التشكيلات السكايميرية هي تكوينات مستقرة تم دراستها في مجالات مختلفة مثل المواد المغناطيسية والسوائل البلورية. يقترح الباحثون استخدام التوبولوجيا كنظام تصنيف للحالات المشتركة، مشابهًا للأبجدية لتحديد الخصائص والميزات المختلفة.

تتنوع التطبيقات العملية لهذا الاكتشاف بشكل كبير. إن هذه الطريقة الجديدة للحفاظ على الحالات المتشابكة حتى مع تدهور التشابك توفر آلية تشفير جديدة للأنظمة الكمية. إنها تفتح آفاقًا جديدة لبروتوكولات الاتصال الكمي، مما يقوم بثورة في طريقة تشفير ونقل المعلومات. غالبًا ما تفشل طرق التشفير التقليدية بسبب التشابك الضعيف، ولكن من خلال استخدام التوبولوجيا، وجد الفريق طريقة للتغلب على هذا التحدي.

يهدف الباحثون إلى تحديد بروتوكولات جديدة واستكشاف المناظر الواسعة للحالات الكمية غير المحلية ذات التوبولوجيا. قد يؤدي هذا البحث إلى إعادة تشكيل مجال اتصالات ومعالجة المعلومات الكمية.

حول التشابك الكمي

التشابك الكمي هو ظاهرة مثيرة في مجال الفيزياء الكمية. يشير إلى عملية تكوين أزواج أو مجموعات من الجسيمات التي تُولَد، تتفاعل أو تشارك في القرب المكاني بطريقة تجعل حالة الكم لكل جسيم قابلة للتوصيف بشكل مستقل عن حالة الأخرين، حتى عندما يكونوا مفصولين بمسافة كبيرة.

صيغت نظرية التشابك الكمي لأول مرة في عام 1935 بواسطة ألبرت أينشتاين وبوريس بودولسكي وناثان روزن. إن التشابك الكمي يشكل تحديًا لفهمنا للعالم المادي. إنه يستند إلى مبادئ الترابط العظمى، حيث توجد الجسيمات في حالات متعددة في نفس الوقت. عندما يتشابك جسيمان، تصبح حالاتهما مرتبطة جوهريًا، بغض النظر عن المسافة بينهما.

تصل آثار التشابك الكمي إلى أبعد من حقل الفيزياء الأساسية. في مجال الحوسبة، يعد التشابك الكمي أمرًا حاسمًا لتطوير الحواسيب الكمية، التي تقوم بالحسابات المعقدة بسرعة مذهلة. في مجال الاتصالات، يمتلك التشابك المفتاح للأنظمة الآمنة للغاية، مثل التشفير الكمي، التي يمكن أن تكون نظريًا محصنة ضد الاختراق.

تم إثبات التحقق التجريبي للتشابك الكمي من خلال تجارب مختلفة، وبشكل أبرز تجارب اختبار بيل التي قدمت أدلة لصالح الميكانيكا الكمية. بمرور الوقت، قد تظهر مزيد من التطبيقات العملية لهذه الظاهرة الغامضة، مما يكشف أسرار الكون الكمي.