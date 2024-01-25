طريقة جديدة لتسريع فهم تنظيم الجينات البكتيرية

تستمر العدوى البكتيرية في تشكيل تهديداً عالمياً، حيث تتسبب في الملايين من الوفيات كل عام. واحدة من العوامل المساهمة في هذه المشكلة المتفاقمة هي زيادة مقاومة البكتيريا لعلاجات المضادات الحيوية. لمواجهة هذه المقاومة، فإن فهم تنظيم إنتاج الرسول المرئي لكل جين بكتيري أمر حاسم. ومع ذلك، فقد كانت الطرق السابقة المستخدمة لدراسة تنظيم الجينات تستغرق وقتاً طويلاً وتكون مكلفة.

في دراسة مبتكرة، اكتشف باحثون من NYU Grossman School of Medicine وجامعة إلينويز أوربانا-تشامبين طريقة جديدة قد تسرع بشكل كبير جهود فهم تنظيم الجينات في البكتيريا. تركز الدراسة، التي نُشرت في مجلة نيتشر، على كيفية تشغيل وإيقاف الجينات أثناء نمو البكتيريا، مما يوفر نقاط نظر قيمة حول تنظيمها.

اكتشف الفريق البحثي أنه خلال دورة الخلية، أثناء استنساخ الخلايا البكتيرية ونموها، يمكن استغلال التضاعف المستمر للجينات لفهم تنظيم الجين. قارنوا هذه العملية بالتخطيط الكهربائي في الطب، حيث يكشف أنماط النشاط الكهربائي حالة صحة القلب للمريض. بطريقة مماثلة، تنتج أنماط التغير في غزارة الرسول المرئي أثناء استنساخ الجينات توقيعاً على الرسم البياني، والذي يسمونه الفريق البحثي “ملف تفاعل النسخ الموازية” (TRIP).

من خلال تحليل TRIPs، تمكن الباحثون من تحديد أنماط محددة مرتبطة بسمات جينية معينة مثل القمع. تظهر الجينات المقموعة أنماط TRIP ذات بروز، مما يشير إلى أن بروتيناً يحجب إنتاج رسول ذلك الجين. هدف الفريق البحثي هو فهم كيف يؤثر تنظيم الجينات على هذه الأنماط المرتبطة بـ TRIP واستخدامها لتشخيص تنظيم الجينات لآلاف الجينات في البكتيريا.

إن آثار هذه الدراسة واعدة. يعتزم الباحثون دراسة TRIPs للجينات المرتبطة بقدرات البكتيريا على السبب في الأمراض لكسب نقاط نظر حول تقاطع أو توقف آثارها. لقد أتاحت التطورات التكنولوجية في تتبع نشاط الجينات في الخلايا الفردية، مثل scRNA-seq وsmFISH، إمكانية إجراء هذه الدراسة.

تتيح النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة ثورة في فهمنا لتنظيم الجينات في البكتيريا. من خلال كشف تفاصيل كيفية تشغيل وإيقاف الجينات، يمكن للباحثين تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية ومكافحة العدوى البكتيرية.

الأسئلة الشائعة:

س: ما هي المشكلة الرئيسية التي نُناقشها في المقال؟

ج: المشكلة الرئيسية التي نناقشها في المقال هي زيادة مقاومة البكتيريا لعلاجات المضادات الحيوية، والتي تشكل تهديداً عالمياً وتتسبب في الملايين من الوفيات كل عام.

س: ما أهمية فهم تنظيم الجينات في البكتيريا؟

ج: يعتبر فهم تنظيم الجينات في البكتيريا أمراً حاسماً لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية. فهو يوفر نقاط نظر قيمة حول كيفية تشغيل وإيقاف الجينات، مما يساعد في تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة العدوى البكتيرية.

س: ما هو الأُسلوب الجديد الذي اكتشفه الباحثون لفهم تنظيم الجينات في البكتيريا؟

ج: اكتشف الباحثون طريقة تُسمّى ملف تفاعل النسخ الموازية (TRIP) والتي يمكن أن تسرع بشكل كبير جهود فهم تنظيم الجينات في البكتيريا.

س: كيف كشف الباحثون عن ملفات تفاعل النسخ الموازية (TRIPs)؟

ج: قام الباحثون بتحليل أنماط التغير في غزارة الرسول المرئي أثناء استنساخ الجينات لكشف ملفات تفاعل النسخ الموازية (TRIPs). تكشف هذه الأنماط معلومات محددة عن سمات الجينات، مثل القمع.

س: ما هي آثار هذه الدراسة؟

ج: لهذه الدراسة آثار واعدة على فهم أو توقيف آثار الجينات المرتبطة بقدرات البكتيريا على السبب في الأمراض. من خلال فهم تنظيم الجينات، يمكن للباحثين تطوير استراتيجيات لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية والعدوى البكتيرية بشكل أكثر فعالية.