شائعات جديدة تثير حماس المعجبين حول لعبة Smite الجديدة

تلف المحيط شائعات عن إمكانية الإعلان عن لعبة Smite 2، وهي الجزء القادم المنتظر بفارغ الصبر من لعبة MOBA ذات منظور الشخص الثالث التي تم إصدارها في عام 2014. على الرغم من أن Smite استطاعت الحفاظ على جمهورها المخلص على مر السنين، إلا أنها لم تصل إلى نفس مستوى نجاح League of Legends أو Dota 2 في فئة ألعاب MOBA. اكتشاف مشاركة على موقع متجر Steam الروسي وإشارات إلى “حزمة المؤسسين لـ Smite 2” في اللعبة نفسها أثارت الحماس بين المعجبين، مما يجعل الكثيرين يعتقدون أن الإعلان قد يكون قريبًا.

هل يأتي Smite 2 قريبًا؟

جذبت مشاركة حديثة على متجر Steam الروسي انتباه اللاعبين ببصيرة. حثت المشاركة المستخدمين على إضافة Smite 2 إلى قائمة أمنياتهم ولكنها تمت إزالتها بسرعة. ومع ذلك، انتشرت لقطات للمشاركة على Reddit، مما يثير الشكوك حول إمكانية الجزء الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف المنقبون المتفانون عن المعلومات عنوانًا لـ “حزمة المؤسسين لـ Smite 2” داخل اللعبة. وفقًا لـ smitedatamining.com، من المتوقع أن تكون هذه الحزمة متاحة خلال حدث عيد ميلاد Smite المقبل في 25 مارس 2024. مع اقتراب بطولة العالم للعبة في نفس الوقت، يتطلع المعجبون بشغف إلى الكشف الكبير خلال هذا الحدث.

مستقبل Smite:

بوصفها لعبة MOBA مجانية اللعب مع ميزات فريدة وابتكارية، تمكنت Smite من جذب لاعبي الألعاب على مدى عقد تقريبًا. لا تزال التفاصيل المتعلقة بـ “Smite 2” مجهولة، بما في ذلك ما إذا كانت ستحل محل اللعبة الأصلية أم ستواجهها جنبًا إلى جنب. الوقت فقط سيكشف عما يحمله المستقبل لهذه السلسلة المحبوبة.

أسئلة وأجوبة:

س: متى تم إصدار Smite بشكل أصلي؟

ج: تم إصدار Smite في عام 2014.

س: كيف تتم مقارنة Smite مع ألعاب MOBA الشهيرة الأخرى؟

ج: على الرغم من أن لـ Smite جمهورًا مخلصًا، إلا أنها لم تحقق نفس مستوى نجاح League of Legends أو Dota 2.

س: هل هناك دليل ملموس على وجود Smite 2؟

ج: على الرغم من ظهور الشائعات والدلائل، لم يتم بعد إصدار تأكيد رسمي لـ Smite 2 في هذا الوقت.

س: متى يمكن للمعجبين أن يتوقعوا المزيد من المعلومات عن Smite 2؟

ج: يتطلع المعجبون بشغف إلى إمكانية الإعلان المحتمل خلال بطولة العالم لـ Smite في مارس 2024.