سبيكسستنطلق في مهمة تاريخية حيث تستعد لإرسال سفينة الإمدادات كارقوس التابعة لشركة نورثروب جرومان إلى المحطة الفضائية الدولية (ISS) لأول مرة. ستنطلق هذه المهمة المنتظرة بشدة لخدمات الإمداد التجاري العشرين (NG-20) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا يوم الثلاثاء، ٣٠ يناير.

في هذه الشراكة الرائدة، سيعمل صاروخ فالكون ٩ التابع لسبيكس على نقل سفينة كارقوس إلى المدار. ويشكل هذا تحولًا مهمًا عن المهمات الماضية حيث اعتمدت كارقوس على صاروخ أنتارس التابع لشركة نورثروب جرومان، والذي استخدم أجزاء روسية وأوكرانية. ونظرًا للانقطاعات المستمرة في سلسلة الإمدادات الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية، أصبحت سبيكس البديل المثالي لضمان إطلاق سلس.

ستحمل سفينة الكارقوس مجموعة متنوعة من الحمولة، بما في ذلك تجارب علمية وإمدادات حيوية وطعام لطاقم المحطة الدولية. خلال فترة تقدر بحوالي ستة أشهر، ستظل السفينة مرسوة في المحطة وستستخدم محركاتها بين الحين والآخر للحفاظ على الارتفاع الموصى به للمحطة ومنع أي انجراف محتمل.

بالإضافة إلى ذلك، ستلعب سفينة الكارقوس دوراً محورياً في إدارة النفايات التي تولدها المحطة الدولية. عندما يمتلئ هيكل المحطة تدريجياً، ستنفصل السفينة وتتحلل بأمان أثناء العودة إلى الغلاف الجوي للأرض.

سيكون للمشاهدين في جميع أنحاء العالم فرصة أن يشهدوا هذا الحدث الضخم من خلال بث حي على الويب بفضل سبيكس. ستبدأ التغطية ١٥ دقيقة قبل الإطلاق، وستقدم مناظر خلابة لصعود صاروخ فالكون ٩ إلى الأعلى وفصل المرحلة الأولى منه. ستقوم وكالة ناسا بتوسيع التغطية لتصوير وصول سفينة الكارقوس إلى المحطة الفضائية الدولية مع توضيح مفصل لعملية الرسو الحاسمة.

يعبر إشراك سبيكس في هذه المهمة التاريخية عن الرحلة العاشرة لمروحة الوقود الأولية فالكون ٩، مما يؤكد بشكل إضافي سمعة الشركة بوصفها قوة رائدة في مجال استكشاف الفضاء ونقله.

بينما ننتظر بفارغ الصبر إطلاق الصاروخ في ٣٠ يناير، فإن التعاون بين سبيكس ونورثروب جرومان يمهد لعصر جديد من استكشاف الفضاء، مما يدل على قوة الشراكات في تعزيز معرفتنا الجماعية بالكون.

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة): مهمة سبيكس التاريخية لإرسال سفينة كارقوس التابعة لشركة نورثروب جرومان إلى المحطة الدولية

1. ما هو هدف مهمة سبيكس؟

سترسل سبيكس سفينة كارقوس التابعة لشركة نورثروب جرومان إلى المحطة الدولية لأول مرة. تهدف هذه المهمة المعروفة بـ NG-20 إلى تزويد المحطة الدولية بالتجارب العلمية والإمدادات الحيوية والطعام لطاقمها.

٢. كيف ستصل سفينة الكارقوس إلى المحطة الدولية؟

بدلاً من الاعتماد على صاروخ أنتارس التابع لشركة نورثروب جرومان كما في الماضي، سيقوم صاروخ فالكون ٩ التابع لسبيكس بنقل سفينة الكارقوس إلى المدار. تأتي هذه التعاونات مع سبيكس نتيجة لانقطاع سلسلة الإمدادات التي تسببها الصراعات الجيوسياسية.

٣. ما الدور الذي ستلعبه سفينة الكارقوس بمجرد وصولها إلى المحطة الدولية؟

ستبقى سفينة الكارقوس مرسوة في المحطة الدولية لمدة تقدر بحوالي ستة أشهر. ستستخدم أحيانًا محركاتها للحفاظ على ارتفاع المحطة الموصى به ولمنع أي انجراف محتمل. بالإضافة إلى ذلك، ستدير النفايات التي يولدها المحطة الدولية من خلال تحللها بسلام أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

٤. كيف يمكن للمشاهدين مشاهدة إطلاق ووصول سفينة الكارقوس؟

سيتم توفير بث حي للإطلاق عبر الويب من قبل سبيكس، ابتداءً من ١٥ دقيقة قبل الإقلاع. سيظهر البث الحي تصاعد صاروخ فالكون ٩ وفصل المرحلة الأولى منه. ستقوم ناسا بتوسيع التغطية لتصوير وصول سفينة الكارقوس إلى المحطة الدولية، بما في ذلك شرح مفصل لعملية الرسو الحاسمة.

٥. ما هو أهمية هذه المهمة بالنسبة لسبيكس؟

تعتبر هذه المهمة العاشرة لصاروخ فالكون ٩ في المرحلة الأولى من سبيكس، مما يؤكد بشكل إضافي سمعة الشركة باعتبارها قوة رائدة في استكشاف ونقل الفضاء.

المصطلحات الرئيسية:

– سبيكس: شركة أمريكية خاصة لتصنيع الطائرات الفضائية وشركة نقل الفضاء تأسست على يد إيلون ماسك.

– كارقوس: سفينة الإمدادات المستخدمة لتزويد المحطة الفضائية الدولية.

– المحطة الفضائية الدولية (ISS): محطة فضاء مأهولة تقع في مدار الأرض المنخفض، تعمل بشكل مشترك بين ناسا وروسكوسموس والوكالة الفضائية الأوروبية وجاكسا والوكالة الفضائية الكندية.

روابط ذات صلة المقترحة:

– موقع سبيكس

– موقع ناسا