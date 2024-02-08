دورة ساروس الخلباء الرائعة

الخسوف الشمسي الكلي المقبل في 8 أبريل 2024، هو واحد فقط من العديد من الخسوف التي تتبع نمطاً يعرف بدورة ساروس. هذه الدورة، بالتحديد ساروس 139، لفتت انتباه الفلكيين وعشاق الخسوف حول العالم. الدورة ساروس هي نمط متكرر يتكرر تقريباً كل 18.03 سنة، أو 6,585 وثلثة أيام. ويترجم هذا إلى 223 عودة إلى القمر الجديد، والذي يحدث كل 29.530589 يوماً.

وقد وقع الخسوف السابق في ساروس 139 في 29 مارس 2006، قبل حوالي 18 سنة و10 أيام وثلثة. ونظرًا للمستقبل، فإن الخسوف التالي في هذه الدورة سوف يحدث في غضون 18 سنة و11 1/3 يوم في 20 أبريل 2042. ما يثير الاهتمام هو أن كل هذه الخسوف، على الرغم من حدوثها في مواقع جغرافية مختلفة، تتبع نفس النمط حول العالم.

بدأت ساروس 139 في 17 مايو 1501، حيث ظهرت الخسوف الأول في الأقاليم الشمالية البعيدة من العالم. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الخسوف النهائي لهذه السلسلة في 3 يوليو 2763، على طول ساحل القارة القطبية الجنوبية. يتميز سلسلة ساروس بأن تلك التي تبدأ من العقدة الصاعدة للقمر، مثل ساروس 139، تبدأ بالقرب من القطب الشمالي وتنتهي بالقرب من القطب الجنوبي. وعلى العكس من هذا، فإن دورات ساروس التي تتزامن مع العقدة الهابطة للقمر تبدأ في المناطق القطبية الجنوبية وتنتهي في الشمال.

مع تقدم سلسلة ساروس 139، يزداد مدة الخسوف المركزية بشكل تدريجي. يوم 8 أبريل 2024، سيعرض هذا الخسوف أطول خسوف شمسي كلي للسلسلة، ويستمر لمدة 4 دقائق و28 ثانية. بالمقارنة مع الخسوف السابق في 29 مارس 2006، الذي استمر لمدة 4 دقائق و7 ثوانٍ، سيكون الحدث القادم أطول. وبالمثل، سيكون الخسوف في 20 أبريل 2042 أطول بمدة تصل إلى 4 دقائق و51 ثانية.

بشكل لافت، ستستمر سلسلة ساروس 139 في إنتاج خسوف شمسي كلي طويل الأمد للأعوام الـ162 القادمة. ومن المتوقع أن يستمر الخسوف الشمسي الكلي في هذه السلسلة في 16 يوليو 2186 لمدة 7 دقائق و29 ثانية. سيحمل هذا الخسوف الرقم القياسي لأطول خسوف شمسي كلي خلال فترة تمتد من 4000 قبل الميلاد إلى 6000 ميلادي.

تجمع فريد للعوامل، مثل توافق الشمس والقمر وموقع أعظم الخسوف بالقرب من خط الاستواء، في إسهامات لندرة هذه الخسوف طويلة المدة. في حالة ساروس 139، يتجاوز خمسة من الخسوف الكلي لهذه السلسلة سبع دقائق في المدة. وهذه السلسلة تبرز بين 40 سلسلة للساروس الشمسي التي تكون نشطة في أي وقت ما.

يشير خسوف 8 أبريل القادم إلى الخسوف الثلاثين في السلسلة الكبرى لخسوف ساروس 139. مع نمطها اللافت وتطورها المستمر للخسوفات الأطول، تستمر ساروس 139 في جذب اهتمام الفلكيين وعشاق الخسوف، مذكرةً إيانا بالطبيعة العجيبة والدائرية للأحداث السماوية.

الأسئلة الشائعة حول دورة ساروس وساروس 139:

1. ما هي دورة ساروس وما هي تكراريتها؟

الدورة ساروس هي نمط متكرر للخسوفات يتكرر تقريباً كل 18.03 سنة، أو 6,585 وثلثة أيام. ويترجم هذا إلى 223 عودة إلى القمر الجديد، والذي يحدث كل 29.530589 يوماً.

2. متى حدثت الخسوفات السابقة والقادمة في ساروس 139؟

وقع الخسوف السابق في ساروس 139 في 29 مارس 2006، بينما سيحدث الخسوف القادم في 8 أبريل 2024.

3. هل كل خسوف في ساروس 139 يتبع نفس النمط في جميع أنحاء العالم؟

نعم، على الرغم من حدوثها في مواقع جغرافية مختلفة، كل خسوف في ساروس 139 يتبع نفس النمط حول العالم.

4. أين بدأت ساروس 139 وأين ستنتهي؟

بدأت ساروس 139 في 17 مايو 1501، حيث ظهرت الخسوف الأول في الأقاليم الشمالية البعيدة من العالم. ومن المتوقع أن يحدث الخسوف النهائي لهذه السلسلة في 3 يوليو 2763، على طول ساحل القارة القطبية الجنوبية.

5. كيف يتغير مدة الخسوفات المركزية في ساروس 139 مع مرور الوقت؟

مع تقدم سلسلة ساروس 139، يزداد مدة الخسوف المركزية بشكل تدريجي. سيعرض الخسوف القادم في 8 أبريل 2024، أطول خسوف شمسي كلي للسلسلة، ويستمر لمدة 4 دقائق و28 ثانية. وسيكون الخسوف في 20 أبريل 2042 أطول بمدة تصل إلى 4 دقائق و51 ثانية. وسيستمر السلسلة في إنتاج خسوفات شمسية كلية طويلة الأمد للأعوام الـ162 القادمة، ومن المتوقع أن يستمر الخسوف الشمسي الكلي في 16 يوليو 2186 لمدة 7 دقائق و29 ثانية.

6. لماذا تتبع دورات ساروس التي تبدأ من العقدة الصاعدة مسارًا مختلفًا عما يحدث في العقدة الهابطة؟

دورات ساروس التي تبدأ من العقدة الصاعدة للقمر، مثل ساروس 139، تبدأ بالقرب من القطب الشمالي وتنتهي بالقرب من القطب الجنوبي. على العكس من ذلك، دورات ساروس التي تتزامن مع العقدة الهابطة للقمر تبدأ في المناطق القطبية الجنوبية وتنتهي في الشمال.

7. ما الذي يسهم في ندرة خسوفات طويلة الأمد في ساروس 139؟

التلاقي الفريد للعوامل، مثل توافق الشمس والقمر وموقع أعظم الخسوف بالقرب من خط الاستواء، يسهم في ندرة هذه الخسوفات طويلة المدة. يتجاوز خمسة من الخسوفات الكلية الـ43 في ساروس 139 سبع دقائق في المدة، وهذا ما يميز بهذه السلسلة بين الـ40 سلسلة ساروس شمسية التي تكون نشطة في أي وقت ما.

8. كم عدد الخسوفات التي حدثت في سلسلة ساروس 139 حتى الآن؟

سيلم الخسوف في 8 أبريل القادم الخسوف الـ30 في السلسلة الكبرى لخسوف ساروس 139.

المصطلحات الرئيسية:

– دورة ساروس: نمط متكرر للخسوفات يتكرر تقريباً كل 18.03 سنة.

– ساروس 139: دورة ساروس محددة بدأت في 17 مايو 1501، وتتوقع أن تحدث الخسوف النهائي في 3 يوليو 2763.

– الخسوف المركزي: الخسوفات التي يغطي فيها القمر الشمس تماماً.

– العقدة الصاعدة: النقطة التي يعبر فيها القمر مسار الأرض أثناء تحركه من الجنوب إلى الشمال.

– العقدة الهابطة: النقطة التي يعبر فيها القمر مسار الأرض أثناء تحركه من الشمال إلى الجنوب.