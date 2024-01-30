دراسة جديدة تكشف عن انكماش القمر والزلازل القمرية

نشرت دراسة مبتكرة في مجلة العلوم الكوكبية تفاصيل مدهشة عن انكماش القمر وتشكل الزلازل القمرية نتيجة لذلك. مع تدرج تبريد نواة القمر تدريجيًا، قد تنتقص محيطه تقريبًا بمقدار 150 قدمًا خلال فترة معينة.

قاد الدراسة علماء من مؤسسات مرموقة بما في ذلك وكالة ناسا والمتحف السميثسونيان وجامعة ولاية أريزونا وجامعة ماريلاند. ألقت الدراسة الضوء على مستقبل سطح القمر، خاصة في منطقة القطب الجنوبي القمري التي تشكل اهتمامًا كبيرًا لمهمة “أرتيميس III” التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية.

بدلاً من الاعتماد على الاقتباسات المباشرة، تشير الدراسة إلى أن عملية انكماش القمر يمكن أن تثير زلازل سطحية قمرية قادرة على إنتاج اهتزازات قوية في منطقة القطب الجنوبي القمرية. يمكن أن تحدث هذه الزلازل القمرية نتيجة لأحداث الانزلاق على الأعطال الموجودة حالياً أو تشكل الأعطال الجديدة.

استخدمت الدراسة البيانات من كاميرا استطلاع القمر الليوناري (LROC) على متن مركبة استطلاع القمر الليوناري (LRO). من خلال تحليل الصور التي التقطتها LROC، تمكن العلماء من تحديد العديد من الأعطال الجبهية الصغيرة والشابة المنتشرة عبر قشرة القمر.

بشكل مثير للاهتمام، يمكن تشبيه عملية انكماش القمر بتجعيد العنب؛ مما يوفر تمثيلًا بصريًا يمكن توطيده من قبل وكالة ناسا. ومع ذلك، تكون نتائج انكماش القمر أكثر دراماتية. على عكس الزلازل على الأرض، يمكن أن تستمر الزلازل القمرية لعدة ساعات أو حتى لمنتصف النهار، مما يسبب تأثيرًا كبيرًا.

تمثل هذه الدراسة تغييرًا في فهمنا لعمليات الجيولوجيا للقمر وتسلط الضوء على أهمية البحث المستمر في استكشاف ديناميكيات جارنا السماوي. ستساهم التحقيقات الأخرى في آثار انكماش القمر والزلازل القمرية ليس فقط في زيادة معرفتنا العلمية ولكن أيضًا في المساهمة في مهمات استكشاف الفضاء المستقبلية.

أسئلة مكررة:

س: ماذا كشفت الدراسة الأخيرة المنشورة في مجلة العلوم الكوكبية عن القمر؟

ج: قدمت الدراسة تفاصيل عن انكماش القمر وتكون الزلازل القمرية.

س: كم انقص محيط القمر؟

ج: تناقص محيط القمر بمقدار 150 قدمًا تقريبًا خلال فترة معينة.

س: من قاد الدراسة؟

ج: قاد الدراسة علماء من وكالة ناسا والمتحف السميثسونيان وجامعة ولاية أريزونا وجامعة ماريلاند.

س: أي منطقة في القمر تشكل اهتمامًا خاصًا بالنسبة لمهمة “أرتيميس III” التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية؟

ج: يشكل القطب الجنوبي القمري اهتمامًا كبيرًا لمهمة “أرتيميس III”.

س: كيف يتم تحفيز الزلازل القمرية؟

ج: يمكن أن تحفز الزلازل القمرية من خلال عملية انكماش القمر، مما يؤدي إلى حدوث انزلاقات على الأعطال الموجودة أو تشكل أعطال جبهية جديدة.

س: أي البيانات تم استخدامها في البحث؟

ج: استخدم البحث بيانات من كاميرا استطلاع القمر الليوناري (LROC) على متن مركبة استطلاع القمر الليوناري (LRO).

س: ما المقارنة البصرية التي استخدمتها وكالة ناسا لوصف عملية انكماش القمر؟

ج: تم تشبيه عملية انكماش القمر بتجعيد العنب.

س: كيف تختلف الزلازل القمرية عن الزلازل على الأرض؟

ج: على عكس الزلازل على الأرض التي تكون ذات مدة قصيرة نسبيًا، تستمر الزلازل القمرية لعدة ساعات أو حتى لمنتصف النهار.

تعريفات:

– القطب الجنوبي القمري: المنطقة الموجودة عند أقصى نقطة جنوب القمر.

– الأعطال الجبهية: نوع من الأعطال تدفع كتلة صخرية أُخرى فوق الأخرى، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تشكل الجبال أو الأودية الجرداء.

روابط ذات صلة مقترحة:

– ناسا

– المتحف السميثسونيان

– جامعة ولاية أريزونا

– جامعة ماريلاند