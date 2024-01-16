تَفاصِيلٌ جديدة مُكشَفَة: تأثير الثقب الأسود الضخم على تطوّر المجرات

توصل علماءٌ في مركز غودارد للطيران والفضاء في وكالة ناسا مؤخرًا إلى اكتشافٍ مدهش، حيث كشفوا عن “إحافظٍ فلكيٍ” يقدم نقاط قيمة لفهم تطوّر المجرات. باستخدام تلسكوب “إكس إم إم-نيوتن” للأشعة السينية ورصد أشعة تشاندرا للأشعة السينية، قام الفريق بملاحظة الأشعة السينية التي تُظهِر سُحُب الغاز البارد في المجرة الحلزونية إن جي سي 4945، والتي تقع على بُعد 13 مليون سنة ضوئية في كوكبة الحمل.

تُكشِف هذه الأشعة السينية عن آثار ثورة قوية ناتجة عن ثقب أسود ضخم جداً حدث قبل حوالي 5 ملايين سنة. وبدأت الثورة في الثقب الأسود المركزي للمجرة ويصل كتلته إلى ما يُعادل 1.6 مليون سنة، حيث خلقت موجة انفجار هشَّشت المجرة، مُشكلةً وتوزيعًا السحب الغازية التي تعتبر المادة الخام لتكوين النجوم.

تحمل هذه النتائج تأثيرات مهمة لفهم دور الثقوب السوداء الضخمة في تطوّر المجرات. هناك مناقشات جارية في المجتمع العلمي بشأن تأثير الثقوب السوداء الضخمة مقارنةً بتأثيرات تكوين النجوم. عن طريق دراسة المجرات المجاورة مثل إن جي سي 4945، والتي تمر بفترة انتقالية، يمكن للعلماء تحسين نماذجهم لكيفية تأثير النجوم والثقوب السوداء على تغيرات المجرات.

إن جي سي 4945 ليست فقط فريدة بسبب وجود الثقب الأسود الضخم فيها، ولكن أيضًا بسبب تصنيفها كـ “مجرة انفجارية”. وهذا يعني أنها تخضع حاليًا لانفجار نشط لتكوين النجوم، حيث يتم إنتاج النجوم بمعدل ثلاثة أضعاف معدله في درب التبانة. تتركز نشاطات تكوين النجوم هذه بشكلٍ رئيسي في نواة المجرة ومن المتوقع أن تستمر لمدة 10 إلى 100 مليون سنة حتى استنفاد الغاز المتاح.

أظهر الباحثون دهشتهم بشكل خاص من الكشف عن خط الحديد K-ألفا، وهو سمة بارزة توجد في المجرات ذات النواة النشطة المراكز (عوامل إشعاع X-ray عاليةِ الطاقةِ تتفاعل مع الغازِ البارد). تم اكتشاف الخط الحديدي بعيدًا عن الثقب الأسود المركزي أكثر مما كان مُتوقعًا، مما يشير إلى وجود أشعة جسيمات اندفعت من الثقب الأسود وسافرت عبر المجرة. ثالِجُ هذه الثورة المستمرة النشاط النجمي الشديد الذي لوحظ في إن جي سي 4945.

من خلال متابعة مراقباتهم، يهدف الفريق إلى مواصلة التحقيق في تأثير الثقب الأسود المركزي على تطوّر إن جي سي 4945. كما سيستكشفون إمكانية انحلال الأشعة السينية للغاز البارد، مما قد يشير إلى نهاية فترة تكوين النجوم بشكل مفاجئ. هذه الرؤى الجديدة تقربنا أكثر من فهم كيفية تشكيل ثقوب السوداء الضخمة مصير المجرات وقدرات تكوين النجوم فيها.

أسئلة مكررة (الأسئلة الشائعة)

1. ما هو الثقب الأسود الضخم؟

الثقب الأسود الضخم هو نوع من الثقوب السوداء أكبر بكثير من الثقوب السوداء المرمَّدة، حيث تتراوح كتلها من الملايين إلى المليارات من كتلة شمسنا. وعادةً ما يُوجَد في مراكز المجرات.

2. ما هو نواة المجرة النشطة (AGN)؟

تُشير نواة المجرة النشطة إلى المنطقة المركزية للمجرة التي تظهر مستويات عالية جدًا من النشاط والسطوع بشكلٍ غير عادي. تُعمَّل نواة المجرة النشطة بواسطة عملية التجمع للمادة على ثقب أسود ضخم جداً، والتي تطلق كميات كبيرة من الطاقة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الأشعة السينية.

3. كيف تؤثر الثقوب السوداء الضخمة على محيطاتها؟

تستطيع الثقوب السوداء الضخمة أن تؤثر بشكل كبير على محيطاتها. يُمكِنُ أن تتسبَّب جاذبيتها في سقوط الغاز والغبار على الثقب الأسود، مما يطلق كميات ضخمة من الطاقة قد تُسخِن المادة المحيطة وتفرقها. هذه العملية يمكن أن تؤثر في تكوين النجوم وتُشَعِّل طيفًا شديدًا من تكوين النجوم وتُسهِم في تطوَّر المجرات.

المصادر:

– ناسا – https://www.nasa.gov/press-release/goddard/2022/nasa-telescopes-detect-supermassive-black-hole-s-echo-5-million-years-later