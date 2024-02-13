توسيع الحدود: تحوّل CRAFT وً Unity Health Toronto طريقة البحث الطبي

في خطوة مذهلة، أعلن مركز البحوث والتطبيقات في تكنولوجيا السوائل (CRAFT) عن توسعة ثورية تشمل Unity Health Toronto ، وهو شبكة مستشفيات أكاديمية مشهورة ومعهد بحث صحة كندي مرموق. توسعة هذه المبادرة، التي تمتد حتى عام 2028 ، ترسخ شراكة نشطة بين جامعة تورنتو (U of T) والمجلس القومي للبحوث الكندي (NRC) و Unity Health Toronto للريادة في مجال التقدمات في أجهزة الميكروفلويديات التي تحمل آثاراً بعيدة المدى على الصحة البشرية.

توفر هذه التعاون المعززة، بفضل استثمار هام يصل إلى 21 مليون دولار، دعمًا لا يُقدر بثمن للعديد من المتدربين في جامعة تورونتو والذين سيتعاونون مع العلماء والمهندسين والعلماء السريريين في NRC. سيشرعون معًا في مشاريع مثيرة تركز على تحليل الوضع الصحي وتصنيع الأنسجة ونظم الأعضاء المزرعة.

مع انضمام Unity Health Toronto إلى CRAFT، يفتح مجال جديد من الاحتمالات حيث يعمل الأطباء جنبًا إلى جنب مع العلماء. تفتح هذه التعاون فرصًا لتطوير تقنيات الميكروفلويديات المتطورة التي يمكنها اكتشاف ومراقبة مخاطر العدوى في وحدات العناية المركزة وتحديد أمراض الشرايين الطرفية بشكل سريع. والأهم من ذلك، من خلال اختبار وتحقيق صحة هذه التقنيات مباشرة في إعدادات الرعاية الصحية، فإن دمج الخبرة السريرية سيسرع من المسار نحو التنفيذ العملي وتعزيز التعاون مع شركاء الصناعة.

الرؤية التحويلية وراء CRAFT تتمحور حول استغلال السوائل الميكروبيولوجية لتحويل المجالات العلمية والسريرية في كندا وعلى المستوى العالمي. ترأسها الدكتور تيودور فيريس ، مدير البحث والتطوير في مركز بحوث الأجهزة الطبية التابع لـ NRC والمدير المشارك لمشروع CRAFT ، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الجيل القادم من الطلاب لتحقيق تقدمات ثورية في مجال أجهزة الميكروفلويديات. تمتلك هذه التطورات القدرة على إعادة تشكيل تشخيص الأمراض وعلاجها، وبالتالي فهي تفتح بابًا جديدًا من الطب التكيفي.

تحمل الميكروفلويديات ، بقدرتها الفريدة على تلاعب السوائل على نطاق مجهري ، إمكانات ضخمة عبر مجموعة من التخصصات بما في ذلك الهندسة والطب والبيولوجيا والكيمياء. توفر تطبيقات متنوعة مثل أجهزة التشخيص السريع التي تسهل اختبار الأمراض على السرير وتقلل من المعالجة المخبرية المستغرقة للوقت. علاوة على ذلك ، تلعب الميكروفلويديات دورًا حيويًا في البيوسنسورات ، مما يمكن المجتمعات النائية من إرسال بيانات دقيقة إلى الاختصاصيين وتجاوز العوائق الجغرافية في الوصول إلى الرعاية الصحية.

إحدى التعاونات الملهمة في التقدم تتضمن الدكتورة كلوديا دوس سانتوس ، طبيب تحت الرعاية الحرجة وعالمة بحوث في Unity Health Toronto. تعمل الدكتورة دوس سانتوس بالتعاون مع الباحثين في CRAFT على تطوير أداة ميكروفلويدية قادرة على اكتشاف عوامل الرقم الحيوي للتسمم الدموي في محيط وحدة العناية المركزة. تعده هذه الأداة الثورية لتشخيص وعلاج التسمم الدموي، وهو اضطراب يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه سريعًا.

تشمل أحدث التطبيقات المتقدمة للميكروفلويديات تقنية أعضاء (أعضاء على شكل رقاقة) التي تمكّن من نمو الخلايا والأنسجة وحتى أجزاء الأعضاء العاملة خارج الجسم. تحمل هذه النماذج البيولوجية الإمكانات الضخمة للفحص السريع للجزيئات العلاجية ، مما يعزز الطب الدقيق من خلال تحديد العلاجات المثالية الخاصة بحاجة المرضى الفردية.

منذ إنشائها في عام 2018 ، نمت CRAFT بسرعة وتشمل الآن ثلاثة مرافق للبحث والتطوير هي: شركة Tissue Foundry وشركة Device Foundry ومرافق تصنيع الأجهزة وتوسيع النطاق التابعة لشركة NRC. تعزز هذه المرافق مجال التعاون بين الأكاديمية والطلاب والصناعة والحكومة ، وتسهل ترجمة البحوث الرائدة إلى تطبيقات عملية في العالم الحقيقي.

مع وجود 125 مستخدمًا فريدًا من U of T والمستشفيات المرتبطة به في عام 2023 وحده ، أحرزت CRAFT تقدمًا كبيرًا. شارك هذا المشروع 44 باحثًا و 114متدربًا ، مما أسفر عن 69 منشورًا مراجعًا من قبل النظراء ، و 22 تقديمًا لبراءات الاختراع ، وإنشاء ثلاث شركات فرعية.

وكما يشير الدكتور أكسل غونتر ، أستاذ هندسة الميكانيكا في جامعة تورونتو والمدير المشارك لشركة CRAFT ، فإن هذا النجاح هو نتيجة للتعاون المشترك المدعوم من قبل NRC ، قسم نائب الرئيس للبحوث والابتكار في U of T ، وكليات الهندسة والعلوم والطب والصيدلة. في المستقبل ، تعد الشراكة مع Unity Health Toronto بتحويل الرعاية المريضة عن طريق استغلال قوة وإمكانات أجهزة الميكروفلويديات في الإعدادات السريرية.

يُجسد البحث الثوري الذي تسهم فيه CRAFT و Unity Health Toronto الإمكانات اللانهائية للتعاونات متعددة التخصصات. من خلال دمج الخبرة من الممارسة السريرية والبحث العلمي والابتكار الهندسي بسلاسة، فإن هذه المؤسسات تمهد الطريق لمستقبل يتحول فيه التقنيات الميكروفلويدية الابتكارية منظر الرعاية الصحية، وتحسن التشخيص والعلاج ونتائج المرضى. ستوفر زيارة إلى مرافق البحث المفتوحة لديهم، وحضور دورة المهنيين في الميكروفلويديات أو مؤتمر البحث الذي سيعقد في 12 أكتوبر 2024 رؤى لا تقدر بثمن حول أحدث البحوث الطبية وتطبيقاتها.

جزء التعليمات الشائعة بناءً على المواضيع الرئيسية والمعلومات المقدمة في المقال:

1. س: ما هو CRAFT وما هي مهمتها؟

ج: تعني CRAFT Center for Research and Applications in Fluidic Technologies. مهمتها هي استغلال الميكروفلويديات لتحويل المجالات العلمية والسريرية في كندا وعلى المستوى العالمي.

2. س: من هم الشركاء المشاركون في توسعة CRAFT؟

ج: الشركاء المشاركون في توسعة CRAFT هم جامعة تورنتو (U of T) والمجلس القومي للبحوث الكندي (NRC) و Unity Health Toronto.

3. س: ما الغرض من التعاون بين Unity Health Toronto و CRAFT؟

ج: يهدف التعاون إلى تطوير تقنيات الميكروفلويديات المتطورة التي يمكنها اكتشاف ومراقبة مخاطر العدوى في وحدات العناية المركزة وتحديد أمراض الشرايين الطرفية بشكل سريع. كما يهدف إلى تسريع المسار نحو التنفيذ العملي عن طريق دمج الخبرة السريرية.

4. س: ما دور الميكروفلويديات في مجال الرعاية الصحية؟

ج: تعتبر الميكروفلويديات ، بقدرتها الفريدة على التلاعب بالسوائل على نطاق مجهري ، لها تطبيقات متنوعة في مجال الرعاية الصحية. يمكن استخدامها في أجهزة التشخيص السريعة والبيوسنسورات وتقنية الأعضاء على شكل رقاقة للفحص السريع للجزيئات العلاجية.

5. س: ما هو مثال على مشروع تعاوني يشمل الميكروفلويديات؟

ج: أحد الأمثلة هو التعاون بين الدكتورة كلوديا دوس سانتوس ، أخصائية الرعاية الحرجة وعالمة الأمراض في Unity Health Toronto ، والباحثين في CRAFT لتطوير أدInstrumentة ميكروفلويدية قادرة على كشف مؤشرات التسمم الدموي داخل وحدة العناية المركزة.

6. س: ما هي مرافق البحث والتطوير تحت CRAFT؟

ج: مرافق البحث والتطوير تحت CRAFT هي شركة Tissue Foundry وشركة Device Foundry و NRC DeviceFabrication ومرافق توسيع النطاق.

7. س: ما هي بعض الإنجازات الرئيسية لشركة CRAFT حتى الآن؟

ج: شاركت CRAFT الباحثين والمتدربين ، مما أسفر عن منشورات مراجعة الأقران وتقديم براءات الاختراع وإنشاء شركات فرعية.

8. س: كيف يمكنني معرفة المزيد عن البحث وتطبيقات تقنيات الميكروفلويديات؟

ج: يمكنك زيارة المرافق البحثية المفتوحة لشركة CRAFT، أو حضور دورة المهنيين في الميكروفلويديات ، أو مؤتمر البحث في 12 أكتوبر 2024 للحصول على رؤى قيمة حول أحدث البحوث الطبية وتطبيقاتها.