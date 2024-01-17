تم اكتشاف جلد المخلوقات القديمة: أقدم جلد متحجر يعثر عليه على الإطلاق

اكتشف العلماء أقدم جلد متحجر تم تسجيله على الإطلاق، يعود لسلالة سابقة من الزواحف عاشت قبل 290 مليون سنة تقريبًا. إن هذا الاكتشاف ذو أهمية بالغة، حيث يفوق العثور السابق بمدة 130 مليون سنة.

الجلد المتحجر، الذي يعود لعصر الباليوزويك، يظهر ميزات مماثلة لتلك الموجودة في أنواع أخرى من الزواحف القديمة. فهو مُزيَّن بقشور أشبه بالحصاة، غير متداخلة ومشابهة لجلد الديناصورات المنقرضة في العصر الكريتاسي والتماسيح. بالإضافة إلى ذلك، هناك مناطق مفصلة بين القشور تشبه الهياكل الموجودة في الثعابين ودود الأرض.

فوقع الباحثون في حيرة عندما أدركوا أن الجلد الذي اكتشفوه هو بالفعل أقدم قطعة من الجلد المحنك الذي تم اكتشافه على الإطلاق. كانت الأمثلة السابقة للجلد المحفوظة عادة على شكل انطباعات، مما يجعل هذا الاكتشاف غير عادي بشكل خاص. يعود جبل الجلد المكتشف حديثًا إلى ما يقرب من 130 مليون سنة أقدم من أقدم جلد محنك معروف، والذي يأتي بشكل رئيسي من الديناصورات.

الجلد المتحجر، الذي تم العثور عليه في منظومة مغايرات الجير في كهف ريتشاردس سبور في ولاية أوكلاهوما، يبلغ حجمه حوالي حجم أظفر الإصبع. يمكن أن يُرجع الحفظ إلى التركيب المعقد لرواسب الطمي الدقيق مع تسرب الزيوت في بيئة خالية من الأكسجين. من المرجح أن هذه الظروف أبطأت عملية التحلل وسهلت عملية التحجير.

تحت دراسة مجهرية، حدد الباحثون أنسجة الأدمة الموجودة عادة في فئة الأمنيوتات، وهي مجموعة فقارية تتألف من الزواحف والطيور والثدييات التي تطورت من أجدادها البرمائيات. يشير هذا الاكتشاف إلى أن الزواحف القديمة تشبه التماسيح والسحالي والأنواع الأخرى مثل الثعابين ودود الأرض.

وعلى الرغم من هذا الاكتشاف المذهل، واجه الباحثون قيودًا في دراستهم. فقد تعذر عليهم تحديد نوع الحيوان أو الجزء المحدد من الجسم الذي نشأت منه الجلد، بسبب عدم وجود هيكل عظمي أو بقايا أخرى.

ومع ذلك، يوفر الجلد القديم نقاط نظر قيمة حول التحولات الجينية في الكائنات الحية من البيئات المائية إلى البيئات البرية. من المرجح أن تكون هيكلية الجلد لعبت دورًا حيويًا في حماية الأعضاء من العوامل الجوية، مما سمح للمخلوقات بالبقاء والازدهار على اليابسة. هذا التطور التطوري الحاسم أدى في النهاية إلى ظهور الطيور والثدييات والزواحف.

الملخص: اكتشف العلماء أقدم جلد متحجر حتى الآن، يعود لسلالة سابقة من الزواحف عاشت قبل ما يقرب من 290 مليون سنة. يعود هذا الاكتشاف إلى ما يقارب 130 مليون سنة قبل السجل السابق. يظهر الجلد المتحجر ميزات مشابهة لأنواع أخرى من الزواحف القديمة ويشبه جلد الديناصورات والتماسيح. عملية الحفظ المعقدة، جنبًا إلى جنب مع تحليل الأنسجة الأدمية، توفر رؤى قيمة حول التحولات الجينية من البيئات المائية إلى البيئات البرية.

الأسئلة المتكررة:

س: ما أهمية اكتشاف أقدم جلد متحجر؟

ج: يقوم الاكتشاف بدفع الجدول الزمني لجلد المتحجر به 130 مليون سنة، مما يوفر رؤى قيمة حول خصائص وتطور الزواحف القديمة.

س: كيف تم الحفاظ على الجلد القديم بشكل جيد؟

ج: يعود ذلك إلى التركيب المعقد لرواسب الطمي الدقيق مع تسرب الزيوت في بيئة خالية من الأكسجين، مما أبطأ عملية التحلل وسهل عملية التحجر.

س: ماذا تخبرنا النتائج عن تطور الزواحف؟

ج: ساهمت هيكلية الجلد القديمة في تيسير عملية التحول من البيئات المائية إلى المواطن البرية، مما أدى في النهاية إلى تطور الطيور والثدييات والزواحف.